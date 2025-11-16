Explained: हार्मोनल संतुलनासाठी महिलांनी खावेत ‘हे’ 4 सुपरफूड्स, न्यूट्रिशनिस्टचा खास सल्ला!

women’s health diet for balanced hormones: आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत महिलांवर घर, करिअर आणि वैयक्तिक जबाबदाऱ्या सांभाळण्याचा ताण अधिक असतो. याचा थेट परिणाम त्यांच्या हार्मोनल संतुलनावर, ऊर्जा पातळीवर आणि एकूणच आरोग्यावर दिसून येतो. हार्मोन्स असंतुलित झाल्यास थकवा, मूड स्विंग्स, वजन वाढ, पिंपल्स, अनियमित पाळी, केसगळती अशा अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे शरीरातील हार्मोन्स नैसर्गिकरीत्या संतुलित ठेवणारा आहार घेणे गरजेचे असते. न्यूट्रिशनिस्ट यांनी पुढील पदार्थांचा आहारात समावेश करण्याचा सल्ला दिला आहे..भोपळ्याच्या बियाहार्मोनल बॅलन्स चांगले हवे असलेल्या महिलांसाठी भोपळ्याच्या बिया खावे. ते नैसर्गिकरित्या झिंक आणि मॅग्नेशियमने समृद्ध असतात. जे दोन्हीही पीएमएस, शांत मूड, कमी पेटके आणि अधिक शांत झोप यांना समर्थन देतात. हे खनिजे प्रोजेस्टेरॉन पातळी नियंत्रित करण्यास देखील मदत करतात, जे सातत्यपूर्ण चक्रांसाठी महत्वाचे आहे. भोपळ्याच्या बियांमध्ये निरोगी चरबी आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात. जे त्वचेचा पोत सुधारतात आणि जळजळ कमी करतात, ज्यामुळे ते दररोज एक उत्तम भर बनतात. तुम्ही ते दह्यावर शिंपडा, दलियामध्ये घाला किंवा सकाळी थोडेसे खा, ते स्थिर पोषण देतात. ज्या महिलांना ल्युटियल फेज दरम्यान थकवा किंवा चिडचिडेपणा जाणवतो. .काळे मनुकेकाळे मनुके हे लोहाचे सौम्य पण शक्तिशाली स्रोत आहेत, जे अनेक महिलांना मासिक रक्तस्त्राव झाल्यामुळे आवश्यक असते. लोहाचे प्रमाण कमी असल्याने अनेकदा थकवा, चक्कर येणे, निस्तेज त्वचा आणि केस गळणे असे प्रकार होतात. रात्रभर काळ्या मनुके भिजवल्याने त्यांचे पचन सोपे होते आणि पोषक तत्वांचे शोषण वाढते. सकाळी सात ते दहा भिजवलेले मनुके खाल्ल्याने हिमोग्लोबिन सुधारण्यास मदत होते, ऑक्सिजनचा प्रवाह चांगला राहतो आणि दिवसभर ऊर्जा स्थिर राहते. त्यांची नैसर्गिक गोडवा प्रक्रिया केलेल्या मिठाईंकडे न जाताही इच्छा व्यवस्थापित करण्यास मदत करते. अँटिऑक्सिडंट्सने भरलेले, काळे मनुके स्वच्छ त्वचेला आधार देतात, जळजळ कमी करतात आणि पचन सुधारतात. .Fainting Signs: चक्कर येण्यापूर्वी शरीर आधीच देतं 'हे' संकेत! ‘ही’ लक्षणे दिसताच डॉक्टरांशी त्वरित संपर्क साधा.जवस बियाणेजवस हे ओमेगा-3 फॅटी अॅसिडचे सर्वोत्तम वनस्पती-आधारित स्रोत आहेत. जे हृदयाचे आरोग्य, चमकणारी त्वचा आणि जळजळ कमी करण्यास मदत करतात. त्यात लिग्नान्स देखील असतात, जे इस्ट्रोजेन पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करतात. ज्यामुळे हार्मोनल मुरुमे, अनियमित चक्र किंवा PCOS-संबंधित लक्षणे असलेल्या महिलांसाठी ते अत्यंत उपयुक्त ठरतात. जवसाच्या बिया शरीरात शोषण्यास सोपे असतात आणि ते स्मूदी, दही, ओट्स किंवा अगदी रोटीच्या पिठामध्ये देखील घालता येतात. नियमित सेवनाने पचनास मदत होते, पोटफुगी कमी होते आणि मासिक पाळी दरम्यान स्थिर मूड राखण्यास मदत होते. ज्या महिलांना जास्त ताण येतो किंवा जास्त कामाचे तास येतात त्यांच्यासाठी, जवसाच्या बिया कोलेस्ट्रॉल आणि हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी आरोग्य सुधारून दीर्घकालीन आरोग्यास समर्थन देण्याचा एक सोपा मार्ग देतात..खजूरखजूर हे सर्वात सोयीस्कर नैसर्गिक ऊर्जा वाढवणाऱ्यांपैकी एक आहे. त्यात लोह, पोटॅशियम आणि फायबर भरपूर प्रमाणात असतात. ज्यामुळे मासिक पाळीच्या वेळी लवकर थकवा जाणवणाऱ्या किंवा भूक कमी लागणाऱ्या महिलांसाठी ते आदर्श बनते. खजूर अचानक साखरेचे प्रमाण कमी न होता स्थिर ऊर्जा राखण्यास मदत करतात. दररोज एक ते दोन खजूर खाल्ल्याने पचन चांगले होते, हिमोग्लोबिन सुधारते आणि आतड्यांची हालचाल सुरळीत होते. त्यातील खनिजे अशक्तपणा कमी करण्यास मदत करतात आणि निरोगी रक्ताभिसरणाला समर्थन देतात. खजूर गोड पदार्थांची इच्छा निरोगी पद्धतीने पूर्ण करतात, ज्यामुळे ते व्यस्त अभ्यासासाठी किंवा कामाच्या दिवसांसाठी एक उत्कृष्ट नाश्ता बनतात. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.