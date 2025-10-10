आरोग्य

Family Planning Surgery Error: कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेदरम्यान चूक! महिलेच्या आतड्याला झाली इजा

Surgical Error During Family Planning Procedure Leaves Woman Injured: कुटुंब नियोजनाच्या शस्त्रक्रियेदरम्यान डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळे महिलेला आतड्याला दुखापत झाल्याची धक्कादायक घटना.
सकाळ वृत्तसेवा
Medical Negligence: उपराजधानीतील डागा स्मृती शासकीय स्त्री रुग्णालयात महिलेच्या प्रसूतीनंतर कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया करण्यात आली. शस्त्रक्रिया सुरु असताना महिलेच्या आतड्याला गंभीर इजा झाली. मात्र याकडे डॉक्टरांकडून दुर्लक्ष करण्यात आले. ज्यामुळे रुग्ण महिलेने स्वत: जोखमी पत्करीत सुट्टी घेतली.

