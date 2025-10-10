Family Planning Surgery Error: कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेदरम्यान चूक! महिलेच्या आतड्याला झाली इजा

Medical Negligence: उपराजधानीतील डागा स्मृती शासकीय स्त्री रुग्णालयात महिलेच्या प्रसूतीनंतर कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया करण्यात आली. शस्त्रक्रिया सुरु असताना महिलेच्या आतड्याला गंभीर इजा झाली. मात्र याकडे डॉक्टरांकडून दुर्लक्ष करण्यात आले. ज्यामुळे रुग्ण महिलेने स्वत: जोखमी पत्करीत सुट्टी घेतली. .मेडिकलमध्ये दाखल होत उपचार घेतला. पुन्हा शस्त्रक्रिया करण्यात आल्यावर हा प्रकार पुढे आला. मेडिकलच्या अतिदक्षता विभागात सध्या या महिलेवर उपचार सुरु आहेत. प्रकृती मात्र गंभीर आहे. नातेवाइकांनी डागामध्ये रुग्णाच्या उपचारात हयगय केल्याचा आरोप केला आहे. .Video : डॉक्टरांचा निर्दयीपणा! हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट करायला नकार; विव्हळत फरशीवरच दिला बाळाला जन्म, धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल.कुंदनलाल गुप्ता नगर येथील रीना योगेश गोन्नाडे असे महिला रुग्णाचे नाव आहे. २५ सप्टेंबरला प्रसूतीसाठी डागा रुग्णालयात दाखल झाली होती. दुसऱ्याच दिवशी २६ सप्टेंबरला सकाळी १० वाजता शस्त्रक्रियेतून प्रसूती झाली. एका गोंडस बाळाला जन्म दिला. कुटुंबाच्या संमतीने तिच्यावर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया झाली. या शस्त्रक्रियेनंतर रुग्णाच्या पोटात दुखत होते. ज्याची वेळोवेळी तिने डॉक्टरांकडे तक्रार केल्यावरही डॉक्टरांनी दुर्लक्ष केले. उलट ॲसिडिटीमुळे पोटात पाणी जमा असल्याने असे होत आहे, असा सल्ला डॉक्टरांनी दिला..हा प्रकार कळल्यावर माजी नगरसेवक भास्कर पराते यांनी आमदार प्रवीण दटके यांना माहिती दिली. त्यावर दटके यांनी आरोग्य मंत्र्यांशी भ्रमनध्वनीवर संपर्क करून दोषींवर कारवाईची मागणी केली. तर दोषींवर कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा साहिल भनारकर, स्वामी माथनिकर, तारका पाटील, प्रतिमा, अंबोलीकर, निशा माथनिकर, भास्कर पराते, सेवक माथनिकर, शेवंती भनारकर पायल अम्बोलिकर, रेणुका बारापात्रे यांनी दिला..असह्य दुखण्याने स्वतःच्या जबाबदारीवर घेतली सुटीमहिलेच्या प्रकृतीत सुधारणा होत नव्हती. वेदना असह्य झाल्यावर नातेवाइकांनी स्वत:च्या जोखमेवर येथून सुट्टी घेत तिला खासगी दवाखान्यात नेले. तर मेडिकलमध्ये दाखल करायला तयार नव्हते. एकाला विनंती केल्यावर त्याने शल्यचिकित्सकाला बोलावून तपासणी करवून घेतली. त्यात रुग्णाच्या आतडीला शस्त्रक्रियेदरम्यान इजा झाल्याचे पुढे आले. त्यानंतर नातेवाइकांनी रुग्णाला गंभीर अवस्थेत मेडिकलला हलवले. मेडिकलला महिलेवर शस्त्रक्रिया केली गेली. महिलेला अतिदक्षता विभागात ठेवले असून तिची प्रकृती स्थिर आहे. तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीत तिच्यावर उपचार सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.