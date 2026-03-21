Fat Loss Diet: फॅट लॉस करताय? ‘हे’ 4 हेल्दी वाटणारे पदार्थ वाढवतायत तुमचं वजन!

1. लठ्ठपणा ही जागतिक समस्या असून, चुकीच्या आहारामुळे वजन वाढते. 2. फळांचा रस फायबरशिवाय साखरयुक्त असतो, ज्यामुळे वजन कमी होण्यास अडथळा येतो.3. स्पोर्ट्स ड्रिंक्समध्ये छुपी साखर असते, त्यामुळे पाणी किंवा नारळाचे पाणी पिणे चांगले.4. गोड लस्सीमध्ये कॅलरीज जास्त असतात, त्यामुळे साखर-मुक्त लस्सी प्या. 5. चहा-कॉफीमध्ये साखर आणि क्रीम टाकल्यास वजन वाढू शकते..healthy foods mistake: लठ्ठपणा ही एक वेगाने वाढणारी जागतिक समस्या बनली आहे. जी जवळजवळ प्रत्येक देशाला प्रभावित करत आहे. खाण्याच्या चुकीच्या सवयी, कमी शारीरिक हालचाल आणि तणाव ही याची मुख्य कारणे आहेत. तुम्हाला माहीत आहेच की, लठ्ठपणामुळे हृदयविकार, मधुमेह आणि इतर आजारांचा धोका वाढतो. तज्ञ निरोगी जीवनशैली, संतुलित आहार आणि नियमित व्यायामाचा अवलंब करून लठ्ठपणा नियंत्रणात ठेवण्याची शिफारस करतात, ज्यात आहार हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. चरबी कमी करण्याच्या आहारावर असताना बहुतेक लोक त्यांच्या आहारावर लक्ष केंद्रित करतात, परंतु त्यांच्या मनात काही विशिष्ट पेयांविषयी मोठे गैरसमज असतात. अनेकदा, ज्या गोष्टी तुम्हाला आरोग्यदायी वाटतात, त्या प्रत्यक्षात वजन कमी करण्याच्या मार्गातील सर्वात मोठे अडथळे ठरू शकतात. .फळांचा रसडाएट करताना आपण अनेकदा असे गृहीत धरतो की फळांचे रस जीवनसत्त्वांचा चांगला स्रोत आहेत. पण सत्य याच्या अगदी उलट आहे. मात्र, त्यामध्ये फायबर जवळजवळ नसते आणि साखर भरपूर असते. म्हणून, जेव्हा तुम्ही रस पिता, तेव्हा हे लक्षात घ्या की तुम्ही एकाच ग्लासमधून अनेक फळांमधील साखर सेवन करत आहात. ज्यामुळे रक्तातील साखर झपाट्याने वाढते आणि चरबी कमी होण्यास अडथळा येतो. त्यामुळे, फळाचा रस पिण्याऐवजी ते संपूर्ण फळ खाणे अधिक चांगले आहे..स्पोर्ट्स ड्रिंकखेळाडू अनेकदा आपली ऊर्जा वाढवण्यासाठी स्पोर्ट्स ड्रिंक्सचे सेवन करतात. परंतु सर्वसामान्य व्यक्तीसाठी हे आवश्यक नाही. यामध्ये साखर आणि कृत्रिम स्वाद असतात. ज्यामुळे कॅलरीचे प्रमाण वाढते. म्हणून, जर तुम्ही व्यावसायिक खेळाडू नसाल, तर पाणी किंवा नारळाचे पाणी पिणे सर्वोत्तम आहे आणि स्पोर्ट्स ड्रिंक्स टाळणे महत्त्वाचे आहे..दिवसभर ACमध्ये बसता? तुमची इम्युनिटी कमी होतेय का? काय काळजी घ्यावी जाणून घ्या.गोड लस्सीजर तुम्ही इंटरमिटंट फास्टिंग आणि वजन कमी करण्याच्या इतर पद्धतींना कंटाळला असाल, पण तरीही तुमचे वजन कमी होत नसेल, तर शक्यता आहे की तुम्ही तुमच्या आहारात गोड लस्सी किंवा फ्लेवर्ड योगर्टचा समावेश करत असाल. दह्यापासून बनवलेली लस्सी उन्हाळ्यात आरोग्यदायी असते, पण जेव्हा तुम्ही त्यात साखर घालता, तेव्हा ती कॅलरी-समृद्ध बनते. एका ग्लास गोड लस्सीमध्ये इतक्या कॅलरीज असतात की त्यामुळे तुमचा संपूर्ण आहार बिघडू शकतो. म्हणून, वजन कमी करण्याच्या तुमच्या प्रवासात खारट किंवा साखर-मुक्त लस्सीच प्या..चहा आणि कॉफी"हा तर फक्त चहा आहे!" जर तुम्हाला असे वाटत असेल, तर केवळ चहा नाही, तर कॅलरीजने भरलेला एक कप आहे. कमी फॅटचे दूध आणि साखरविरहित दुधापासून बनवलेला साधा चहा किंवा ब्लॅक कॉफी प्रमाणात सेवन केल्यास हानिकारक नसतो, परंतु जेव्हा त्यात साखर, क्रीम किंवा फ्लेवर्ड सिरप टाकले जातात, तेव्हा त्यामुळे तुमचे वजन वाढू शकते. म्हणून, वजन कमी करण्याच्या प्रवासात दिवसातून अनेक वेळा असा चहा किंवा कॉफी प्यायल्याने तुमची सर्व मेहनत वाया जाऊ शकते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.