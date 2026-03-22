FDA Supplement Alert: खळबळजनक! Amazon वरून खरेदी केलेल्या गोळ्यांमध्ये आढळलं विष; वापर थांबवण्याचं आवाहन

1. वॉशिंग्टनमध्ये एफडीएने २९ सप्लीमेंट्समध्ये विषारी घटक आढळल्याचा इशारा दिला आहे. 2. Amazon, eBay आणि Etsy वर विकल्या जाणाऱ्या या उत्पादनांमध्ये 'येलो ओलियंडर' आढळले आहे.3. हे घटक हृदयविकाराचा झटका आणि मेंदूवर परिणाम करू शकतात. 4. काही कंपन्यांनी उत्पादने परत घेतली, परंतु अनेकांनी प्रतिसाद दिला नाही. 5. भारतातही अशा सप्लीमेंट्सचा वापर थांबवावा लागेल..वॉशिंग्टन: ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरून वजन कमी करण्यासाठी सप्लीमेंट्स खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही धक्कादायक बातमी आहे. Amazon, eBay आणि Etsy सारख्या मोठ्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मसह विविध वेबसाइट्सवर सर्रास विकल्या जाणाऱ्या सप्लीमेंट्समध्ये विषारी घटक आढळून आले आहेत. एफडीएने नागरिकांना या उत्पादनांचा वापर थांबवण्याचा सल्ला दिलाय..अमेरिकेच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाने २९ प्रकारच्या सप्लीमेंट्सबाबत गंभीर इशारा जारी केला असून या उत्पादनांमध्ये 'येलो ओलियंडर' (Yellow Oleander) नावाचे अत्यंत विषारी घटक आढळल्याचे स्पष्ट केले आहे. हे सप्लीमेंट्स 'तेजोकोटे रूट' किंवा 'ब्राझील सीड' या नावांनी विकले जात होते. प्रामुख्याने वजन घटवण्यासाठी आणि अँटीऑक्सिडंट म्हणून लोक याचा वापर करतात..एफडीएच्या तपासात असे समोर आले आहे की, या उत्पादनांमध्ये प्रत्यक्षात मेक्सिको आणि मध्य अमेरिकेत आढळणाऱ्या 'येलो ओलियंडर' या विषारी वनस्पतीचा अंश आहे. त्यामुळे हृदयविकाराचा झटका येण्याची शक्यता असते. तसेच मेंदूवर परिणाम होऊ शकतो आणि तीव्र पोटदुखी, उलट्या आणि जुलाब होण्याचा धोका असतो..या प्रकरणानंतर काही कंपन्यांनी आपली उत्पादने बाजारातून परत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, अनेक कंपन्यांनी अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही. तज्ज्ञांच्या मते, येलो ओलियंडरच्या बिया दिसायला नैसर्गिक 'कँडल नट' सारख्याच असतात, त्यामुळे त्यांची ओळख पटवणे कठीण जाते. भारतात अशा पद्धतीने कोणी सप्लीमेंट्स घेत असेल तर ते थांबवलं पाहिजे. 'एबीपी न्यूज'ने हे वृत्त दिले आहे.