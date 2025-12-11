Festive Season Heart Attack Risk: ख्रिसमस आणि न्यू ईयरच्या वेळेसच हार्ट अटॅकचं प्रमाण का वाढतं? डॉक्टर सांगतात 'ही' आहेत कारणं

डिसेंबर महिना हा खास सेलेब्रेशन्स साठी ओळखला जातो. ख्रिसमस आणि चालू वर्ष चांगल्या पद्धतीने संपवून नवीन वर्षाचं जोमात स्वागत करायची म्हणून सगळंच खूप आनंदात आणि प्रचंड उत्साहात असतात. हा काळ आनंद, प्रवास आणि कुटुंबियांसोबतच्या भेटींनी भरलेला असतो. अनेक जण लॉन्ग ट्रिप्स प्लॅन करतात किंवा न्यू इयर पार्टीचा आनंद लुटतात. .पण कार्डियोलॉजिस्ट ते वर्षानुवर्षे एक चिंताजनक पॅटर्न पाहत आहेत. तो म्हणजे या सणासुदीच्या काळात हार्ट अटॅकचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढते. याला हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम (Holiday Heart Syndrome)असं म्हणतात. अमेरिकेतील हृदयतज्ज्ञ डॉ. जेरमी लंडन यांच्या मते, ख्रिसमस ईव्ह हा वर्षातील सर्वाधिक हार्ट अटॅक नोंदवला जाणारा दिवस ठरतो. त्यामुळे या काळात हृदयाची काळजी घेणे अत्यंत गरजेचे आहे..Explained: स्मृती मानधनाच्या वडिलांना झालेलं 'Angina Pectoris' आहे तरी काय? वाचा लक्षणे, कारणे अन् उपाय एका क्लिकवर.सणासुदीत हृदयविकार का वाढतात?सणासुदीच्या वेळेस बहुतेक जणांना सुट्ट्या असतात. या सणांच्या दिवसांमध्ये आपली जीवनशैली अचानक बदलते ज्याच परिणाम आपल्या आरोग्यावर होतो आणि हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम (Holiday Heart Syndrome) होण्याची शक्यता वाढते. डॉक्टर सांगतात की यामागे काही प्रमुख कारणे आहेत:१. अतिखाणं व अनियमित जीवनशैलीया काळात तेलकट, गोड आणि जड अन्नपदार्थांचे सेवन वाढते. त्याचबरोबर अल्कोहोलचे सेवन, कमी शारीरिक हालचाल आणि अनियमित झोप या गोष्टी हृदयावर अतिरिक्त ताण आणतात.२. भावनिक आणि आर्थिक ताणसण म्हणजे आनंदाचा काळ असला तरी भेटवस्तूंची तयारी, प्रवास, कामकाजाचे तणाव, आर्थिक गणिते आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या यामुळे ताण वाढतो. हा ताण हार्ट अटॅकचा धोका वाढवू शकतो..३. थंड हवामानहिवाळ्यात तापमान कमी झाल्यामुळे रक्तवाहिन्या संकुचित होतात. त्यामुळे रक्तदाब वाढतो आणि हृदयाला जाणारा रक्तपुरवठा कमी होऊ शकतो. यामुळे प्लॅक फुटण्याचा आणि हार्ट अटॅक येण्याचा धोका वाढतो.४. डॉक्टरांकडे जाण्याचा विलंबसणांच्या गडबडीत अनेक लोक लक्षणांकडे दुर्लक्ष करतात किंवा तपासणीला विलंब करतात. यामुळे सुरुवातीची लक्षणे गंभीर होतात आणि उपचार उशिरा सुरू होतात..Silent Diseases Alert: 'हे' ५ शांतीत क्रांती करणारे आजार कधीच दाखवत नाहीत लक्षणं; डॉक्टर देतात वेळीच सावध होण्याचा इशारा .या काळात हृदयाची काळजी कशी घ्याल?नियमित हालचाल कराहलका व्यायाम, चालणे किंवा स्ट्रेचिंग यामुळे पचन सुधारतं, तणाव कमी होतो आणि हृदय अधिक कार्यरत राहतं.औषधे वेळेवर घ्याहृदयविकार असलेल्या रुग्णांनी प्रवास किंवा कार्यक्रमांमध्ये औषधे घेणं विसरू नका. त्यासाठी रिमाइंडर सेट करून ठेवा..चांगली झोप आणि मानसिक शांतताएकदम पॅक वेळापत्रकातही पुरेशी झोप घेणं महत्त्वाचं आहे. थोडासा श्वसनाचा व्यायाम, ध्यान किंवा काही मिनिटांची विश्रांती मन आणि शरीराला शांत ठेवते.लक्षणे कधीही दुर्लक्षित करू नकाअचानक छातीत जडपणा जाणवणे, हात-खांद्यात वेदना, थकवा, श्वास घेण्यास त्रास, मळमळ किंवा घाम येणे यासारखी लक्षणं दिसली तर लगेच डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. त्वरीत केलेली कृती जीव वाचवू शकते..सणांचा आनंद घेत असताना हृदयाची काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. आरोग्यपूर्ण सवयी, संयम आणि योग्य वेळी घेतलेली वैद्यकीय मदत यामुळे आपण हे दिवस सुरक्षित आणि आनंददायी बनवू शकतो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.