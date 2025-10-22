Firecracker Eye Injury Safety Tips: फटाके फोडताना डोळ्यांना गंभीर इजा होण्याचा धोका! काळजी घ्या; गॉगल वापरावा

Eye Safety During Diwali: दिवाळीत आतषबाजी करून, फटाके वाजवून आनंद साजरा केला जातो. परंतु, आतषबाजी करताना विशेषतः डोळ्यांची काळजी घ्यावी लागते. त्यामुळे डोळ्यांना जळजळ होण्यापासून ते गंभीर इजाही होऊ शकते. यासाठी काळजी घेण्याचे आवाहन नेत्ररोगतज्ज्ञांनी केले आहे..फटाक्यांच्या वापरामुळे धूर निर्माण होतो. डोळ्यांचा धुराशी संपर्क आला की डोळ्यांना त्रास होतो. डोळे लाल होणे, जळजळ होणे, अश्रू येणे किंवा खाज सुटणे अशी लक्षणे दिसतात. फटाक्यांतील सूक्ष्म कणांमुळे डोळ्यांना गंभीर इजा होण्याचीही शक्यता असते. सूक्ष्म कण डोळ्यांत गेल्यास तीव्र वेदना होतात. अचानक डोळ्यांत जड वस्तू गेल्याचा भास होतो. डोळे लाल होऊन संसर्ग होण्याचा धोका संभवतो. डोळ्यांच्या बुबुळांना जखमा होतात..Diwali Accident 2025: फटाका वाजवताना तरुणीच्या डोळ्यांना इजा; डॉक्टरांनी दिले अपघात टाळण्यासाठी उपाय.डोळ्यांचे मोठे नुकसान होते, व्यवस्थित दिसेनासे होते. जखमा गंभीर असतील तर दृष्टीवरही परिणाम होतो..डोळ्यांत फटाक्यांचे कण शिरल्याने साधी जखम झाली तरी डोळ्यांच्या अंतर्गत रचनेला बाधा पोहचते. फटाक्यांचे कण शिरल्याने डोळ्यांच्या कार्यपद्धतीत बिघाड होतो. फटाके फोडताना डोळ्यांबाबत काही दुर्घटना घडल्यास बाजारात सहज उपलब्ध होणारे ड्रॉप्स थेट वापरू नयेत. आधी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. डोळ्यांत फटाके किंवा फटाक्याचे कण शिरल्यास तातडीने नेत्ररोगतज्ज्ञांची मदत घ्यावी. फटाके फोडताना डोळ्यांना गॉगल लावा, जेणेकरून फटाके डोळ्यांत जाणार नाहीत. थेट हातात किंवा हाताजवळ फटाके ठेवून फोडणे टाळावे.- डॉ. आदित्य केळकर, नेत्ररोगतज्ज्ञ, एनआयओ.Diwali Firecrackers & Respiratory Risks: फटाक्यांनी श्वसनविकाराचा धोका; काळजी घेण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.