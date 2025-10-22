आरोग्य

Firecracker Eye Injury Safety Tips: फटाके फोडताना डोळ्यांना गंभीर इजा होण्याचा धोका! काळजी घ्या; गॉगल वापरावा

Firecracker Eye Injury Diwali: दिवाळीत फटाके फोडताना डोळ्यांना गंभीर इजा होण्याचा धोका असतो; त्यामुळे सुरक्षा चष्मा वापरा आणि सुरक्षित दिवाळी साजरी करा.
Avoid serious eye injuries during Diwali! Learn expert safety tips

सकाळ वृत्तसेवा
Eye Safety During Diwali: दिवाळीत आतषबाजी करून, फटाके वाजवून आनंद साजरा केला जातो. परंतु, आतषबाजी करताना विशेषतः डोळ्यांची काळजी घ्यावी लागते. त्यामुळे डोळ्यांना जळजळ होण्यापासून ते गंभीर इजाही होऊ शकते. यासाठी काळजी घेण्याचे आवाहन नेत्ररोगतज्ज्ञांनी केले आहे.

