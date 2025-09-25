Kidney Failure Symptoms : लघवीमध्ये फेस दिसतोय? हे खूपच धोकादायक, किडनीत दोष असल्याची 5 लक्षणं, अजिबात दुर्लक्ष करू नका

Kidney Failure Symptoms : मूत्रपिंड (किडनी) आपल्या शरीरातील एक महत्त्वाचा अवयव आहे. तो रक्तदाब नियंत्रित करणे, रक्तातील लाल पेशी तयार करणे आणि शरीरातील पाणी व खनिजांचे संतुलन राखणे अशी अनेक कामे करतो. मात्र, किडनीच्या समस्येकडे सुरुवातीला दुर्लक्ष झाल्यास गंभीर परिणाम होऊ शकतात. तज्ज्ञांच्या मते, काही लक्षणे किडनी खराब होत असल्याचे संकेत देतात. ही लक्षणे वेळीच ओळखून उपचार केल्यास मूत्रपिंडाचे आजार टाळता येऊ शकतात..१. वारंवार लघवी येणे आणि फेस येणेलघवी लवकर-लवकर येणे किंवा त्यात फेस दिसणे हे किडनीच्या समस्येचे लक्षण असू शकते. याला ‘पॉलीयुरिया’ म्हणतात. सर गंगाराम रुग्णालयातील डॉ. मोहसीन वली यांच्या मते, लघवीतील फेस हा फक्त किडनीच्या समस्येमुळे नसून इतर आजारांचेही लक्षण असू शकते. त्यामुळे लघवीत फेस दिसल्यास तात्काळ तपासणी करावी..Artemis II Mission : चाँद पर नाम लिख दूं! तुमच्या प्रिय व्यक्तीचं नाव पाठवा चंद्रावर, नासाने आणली ऑफर.२. शरीराला सूज येणेडोळे, चेहरा, पाय किंवा घोट्यांना सूज येणे हे किडनी खराब होण्याचे लक्षण आहे. मणिपाल रुग्णालयातील नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. गरिमा अग्रवाल यांनी सांगितले की, अशी सूज दिसल्यास ती किडनीच्या आजाराची चिन्हे असू शकतात.३. उच्च रक्तदाबउच्च रक्तदाब आणि किडनीचा आजार यांचा जवळचा संबंध आहे. रक्तदाब वाढल्याने किडनीवर परिणाम होतो आणि किडनी खराब झाल्याने रक्तदाब वाढतो. डॉ. अग्रवाल यांच्या मते, रक्तदाब नियंत्रणात न राहिल्यास किडनीच्या समस्येची शक्यता तपासावी..सतत पाठ दुखते? पॅरालिसिसचा झटका येण्याआधी शरीरात होतात हे 4 बदल, दुर्लक्ष करू नका..!..४. मधुमेहाचा धोकामधुमेह हा किडनीच्या आजाराचा मोठा शत्रू आहे. डॉ. अग्रवाल यांच्या मते, ३०-४०% मधुमेही रुग्णांमध्ये किडनीवर परिणाम होतो. साखरेची पातळी दीर्घकाळ वाढलेली असल्यास किडनीचा आजार होण्याचा धोका वाढतो.५. थकवा, खाज आणि मळमळथकवा, शरीराला खाज सुटणे किंवा मळमळ होणे ही किडनीच्या समस्येची लक्षणे असू शकतात. किडनी खराब झाल्याने फॉस्फरसची पातळी कमी होते, ज्यामुळे खाज आणि भूक मंदावते..किडनी निरोगी ठेवण्यासाठी उपायपुरेसे पाणी प्या: दररोज २-२.५ लिटर पाणी पिणे किडनीसाठी फायदेशीर आहे.मीठ कमी खा: जास्त मीठ टाळा, विशेषतः सैंधव मीठ, कारण यामुळे रक्तदाब वाढतो.निरोगी जीवनशैली: नियमित व्यायाम, कमी साखर आणि संतुलित आहार किडनीचे आरोग्य राखण्यास मदत करतो..FAQs1. What are the early signs of kidney disease?किडनीच्या आजाराची सुरुवातीची लक्षणे कोणती आहेत?वारंवार लघवी येणे, लघवीत फेस येणे, पाय किंवा चेहऱ्याला सूज, थकवा, खाज सुटणे आणि मळमळ ही किडनीच्या आजाराची सुरुवातीची लक्षणे असू शकतात.2. How does high blood pressure affect kidneys?उच्च रक्तदाबाचा किडनीवर कसा परिणाम होतो?उच्च रक्तदाबामुळे किडनीच्या रक्तवाहिन्यांचे नुकसान होते आणि किडनी खराब झाल्यास रक्तदाब आणखी वाढतो, ज्यामुळे किडनीचा आजार बिघडू शकतो.3. Why is diabetes a risk factor for kidney disease?मधुमेहामुळे किडनीच्या आजाराचा धोका का वाढतो?मधुमेहामुळे रक्तातील साखरेची पातळी दीर्घकाळ वाढलेली राहिल्यास किडनीच्या सूक्ष्म रक्तवाहिन्यांचे नुकसान होते, ज्यामुळे किडनी निकामी होऊ शकते.4. How can I keep my kidneys healthy?किडनी निरोगी ठेवण्यासाठी काय करावे?पुरेसे पाणी पिणे, मीठ आणि साखर कमी खाणे, नियमित व्यायाम करणे आणि निरोगी आहार घेणे यामुळे किडनीचे आरोग्य राखता येते.5. Is foamy urine always a sign of kidney problems?लघवीत फेस येणे हे नेहमी किडनीच्या समस्येचे लक्षण आहे का?लघवीत फेस येणे हे किडनीच्या समस्येचे लक्षण असू शकते, पण इतर कारणांमुळेही असे होऊ शकते. यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.