Food Poisoning Prevention Tips: एक्सपायरी डेट संपलेले इन्स्टंट नूडल्स खाणं योग्य की अयोग्य? फूड पॉइझनिंगच्या घटनांनंतर तज्ज्ञांचा महत्त्वाचा सल्ला

फक्त २-३ मिनिटांत तयार होणारे इन्स्टंट नूडल्स हे लहान मुलांपासून तरुणांपर्यंत बऱ्याच जणांचं आवडतं फास्ट फूड आहे. रात्री उशिरा भूक लागली, ऑफिसच्या घाईत काहीतरी पटकन खायचं असेल किंवा पावसाळ्यात गरमागरम नूडल्सची इच्छा झाली की हात आपोआप नूडल्सच्या पॅकेटकडे जातो. पण हेच नूडल्स जर एक्सपायरी डेट संपलेले असतील, तर ते तुमच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकतात. अलीकडे भारतात एक्सपायरी डेट संपलेल्या इन्स्टंट नूडल्समुळे फूड पॉइझनिंगची दोन गंभीर प्रकरणे समोर आल्यानंतर या विषयाची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे पुढच्या वेळी नूडल्स खरेदी करण्यापूर्वी कोणत्या गोष्टी तपासल्या पाहिजेत, हे जाणून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे..काय घडलं?जुलै २०२६ मध्ये भारतातील दोन ग्राहक न्यायालयांनी एक्सपायरी डेट संपलेले इन्स्टंट नूडल्स विकल्याप्रकरणी दुकानदारांवर दंड ठोठावला.हिमाचल प्रदेशातील कांगडा येथे एका व्यक्तीने किराणा दुकानातून इन्स्टंट नूडल्स विकत घेतले. ते खाल्ल्यानंतर त्याच्या मुलीला उलट्या होऊन तब्येत बिघडली. नंतर तपासल्यावर नूडल्सची एक्सपायरी डेट तीन महिन्यांपूर्वीच संपल्याचे आढळले. ग्राहक आयोगाने दुकानदाराला २० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.आंध्र प्रदेशातील कुर्नूल येथेही एका व्यक्तीने एक्सपायरी डेट संपलेले नूडल्स खाल्ल्यानंतर त्याला तीव्र पोटदुखी, उलट्या आणि ताप आला. त्याला फूड पॉइझनिंग झाल्याचे निदान झाले. या प्रकरणात ग्राहक न्यायालयाने संबंधित रिटेल स्टोअरला २.८ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले..एक्स्पायर्ड नूडल्स खाण्याचे दुष्परिणामलोकांना बऱ्याचदा वाटतं की ते पॅक्ड, कोरडे असतात त्यामुळे ते खराब नाही होणार, पण तज्ज्ञांच्या मते एक्स्पायर्ड नूडल्स खाणं अतिशय घातक आहे. ते खाल्ले तर पुढचे दुष्परिणाम सोसावे लागू शकतात. १. तेल खराब होऊ शकतेइन्स्टंट नूडल्स तयार करताना त्यांना तेलात तळले जाते. कालांतराने हे तेल खराब (रॅन्सिड) होऊ शकते, ज्यामुळे पोट बिघडणे, मळमळ किंवा पचनाचे त्रास होऊ शकतात..२. मसाल्याच्या पॅकेटमध्ये जंतू वाढू शकतातमसाल्याच्या पॅकेटमध्ये ओलावा गेला किंवा पॅकेटला छोटासा छिद्र पडला तर त्यामध्ये जंतू किंवा बुरशी वाढू शकते. त्यामुळे फूड पॉइझनिंगचा धोका वाढतो.३. पॅकेटची सील कमकुवत होऊ शकतेजुने झाल्यानंतर पॅकेजिंग कमकुवत होते. त्यामुळे हवा आणि ओलावा आत जाऊन अन्न खराब होण्याची शक्यता वाढते.पोषणतज्ज्ञांच्या मते, अधूनमधून इन्स्टंट नूडल्स खाण्यात फारसा धोका नाही. मात्र एक्सपायरी डेट संपलेले कोणतेही पॅकेज्ड अन्न खाणे टाळावे..नूडल्स खरेदी करताना या गोष्टी नक्की तपासाएक्सपायरी डेट पाहा.पॅकेट फाटलेले, फुगलेले किंवा छिद्र पडलेले नाही ना ते तपासा.फुगलेले किंवा खराब दिसणारे पॅकेट खरेदी करू नका.नूडल्स किंवा मसाल्याला विचित्र वास किंवा रंग दिसल्यास ते वापरू नका..इन्स्टंट नूडल्स सुरक्षितपणे कसे बनवावेत?नूडल्स नेहमी स्वच्छ आणि पिण्यायोग्य पाण्यात शिजवा.पॅकेटवरील सूचना पाळा.कप नूडल्स मायक्रोवेव्हमध्ये गरम करायचे असल्यास ते Microwave Safe असल्याची खात्री करा.खराब किंवा तुटलेला कप वापरू नका.नूडल्स थंड आणि कोरड्या ठिकाणी साठवून ठेवा..एक्सपायरी डेटचे अन्न खाल्ल्यानंतर त्रास झाल्यास काय करावे?जर एक्सपायरी डेटचे अन्न खाल्ल्यानंतर उलट्या, जुलाब किंवा पोटदुखी सुरू झाली तर—वारंवार ORS किंवा पुरेसे पाणी प्या.साधा आहार घ्या, जसे की भात, केळी, दही.तिखट, तेलकट पदार्थ, मद्य आणि कॅफिन टाळा.डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय अँटिबायोटिक्स किंवा जुलाब थांबवणारी औषधे घेऊ नका.रक्तमिश्रित जुलाब, सतत उलट्या, जास्त ताप, लघवी कमी होणे किंवा ४८ तासांहून अधिक काळ त्रास राहिल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.