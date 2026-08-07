आरोग्य

Health Tips: सतत ब्लड टेस्ट करताय? अनावश्यक रक्त चाचण्यांमुळे वाढतोय ॲनिमिया आणि मानसिक तणाव!

Risks Of Frequent Blood Testing: वारंवार रक्त काढल्याने शरीरावर काय परिणाम होतो? विनाकारण लॅबमध्ये जाण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा 'हा' सल्ला नक्की वाचा...
Health Checkup Warning: Why Excessive Blood Testing Can Lead To Anxiety And Anemia

Health Checkup Warning: Why Excessive Blood Testing Can Lead To Anxiety And Anemia

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Blood Test Awareness: आजकाल फिटनेस आणि आरोग्याबाबत जागरूकता वाढल्यामुळे अनेकजण वारंवार हेल्थ चेकअप किंवा ब्लड टेस्ट पॅकेजेसची निवड करतात. व्हिटॅमिन डी, व्हिटॅमिन बी १२, थायरॉईड, HbA1c, कोलेस्ट्रॉल आणि कम्प्लीट ब्लड काउंट (CBC) यांसारख्या चाचण्या डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय पुन्हा पुन्हा केल्या जातात. पण, तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार स्पष्ट कारणाशिवाय वारंवार रक्त तपासणी करणे आरोग्यासाठी फायद्याचे नसून त्रासदायक ठरू शकते.

Loading content, please wait...
blood
mental stress
mental health
Anemia
Blood Test
health
mental health awareness
health checkups for women
Marathi News Esakal
www.esakal.com