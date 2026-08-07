Health Tips: सतत ब्लड टेस्ट करताय? अनावश्यक रक्त चाचण्यांमुळे वाढतोय ॲनिमिया आणि मानसिक तणाव!

Blood Test Awareness: आजकाल फिटनेस आणि आरोग्याबाबत जागरूकता वाढल्यामुळे अनेकजण वारंवार हेल्थ चेकअप किंवा ब्लड टेस्ट पॅकेजेसची निवड करतात. व्हिटॅमिन डी, व्हिटॅमिन बी १२, थायरॉईड, HbA1c, कोलेस्ट्रॉल आणि कम्प्लीट ब्लड काउंट (CBC) यांसारख्या चाचण्या डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय पुन्हा पुन्हा केल्या जातात. पण, तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार स्पष्ट कारणाशिवाय वारंवार रक्त तपासणी करणे आरोग्यासाठी फायद्याचे नसून त्रासदायक ठरू शकते..वारंवार रक्त चाचण्या करण्याचे दुष्परिणाम -मानसिक तणाव आणि भीती: एखाद्या घटकात झालेला किरकोळ चढ-उतार म्हणजे गंभीर आजार नव्हे. पण, चाचणीतील लहान बदल पाहून अनेकजण घाबरतात आणि मानसिक तणावाखाली येतात.अनावश्यक उपचार: काही वेळा 'फॉल्स पॉझिटिव्ह' (चुकीचे) निष्कर्ष येऊ शकतात. यामुळे विनाकारण डॉक्टरांकडे फेऱ्या मारणे, नको असलेल्या पुढील चाचण्या करणे आणि अनावश्यक औषधोपचार घेणे याचे चक्र सुरू होते.शारीरिक त्रास आणि संसर्गाचा धोका: शिरेतून वारंवार रक्त काढल्यामुळे त्वचेवर सूज येणे, त्वचा निळसर पडणे किंवा शिरेला जळजळ होणे अशा समस्या निर्माण होतात.ॲनिमियाचा (रक्तक्षय) धोका: विशेषतः महिलांमध्ये वारंवार रक्त काढल्याने रक्ताची कमतरता निर्माण होऊन ॲनिमियाचा धोका वाढू शकतो..अल्झायमर होणार की नाही? फक्त एका ब्लड टेस्टमधून मिळू शकते उत्तर! लक्षणं दिसण्याच्या १० वर्षांआधीच मिळणार इशारा.चाचणी कधी आणि कशी करावी?निरोगी व्यक्तींसाठी कालावधी: कोणताही आजार नसलेल्या पूर्णपणे निरोगी प्रौढ व्यक्तीसाठी साधारणपणे दर १ ते ३ वर्षांतून एकदा नियमित रक्त तपासणी करणे पुरेसे असते.नियमित तपासण्यांमध्ये काय असावे?: डॉक्टरांच्या सल्ल्याने केल्या जाणाऱ्या नियमित चाचण्यांमध्ये प्रामुख्याने CBC, रक्तातील साखर, लिपिड प्रोफाइल, मूत्रपिंड (Kidney) कार्यक्षमता, तसेच आवश्यकतेनुसार यकृत (Liver) आणि थायरॉईड चाचण्यांचा समावेश असावा..तज्ज्ञांचा महत्त्वाचा सल्ला -केवळ चाचण्या सहज उपलब्ध आहेत किंवा लॅबकडून डिस्काउंट पॅकेजेस मिळत आहेत म्हणून सारखी ब्लड टेस्ट करणे टाळा. चाचण्यांपेक्षा रक्तदाब, वजन आणि जीवनशैलीचे नियमित करणे जास्त महत्त्वाचे आहे. नेहमी डॉक्टरांच्या योग्य सल्ल्यानेच कोणत्याही चाचण्या करून घ्याव्यात..Japanese Eating Habit: २० टक्के पोट \nरिकामे ठेवून दीर्घायुष्य? काय आहे जपानची \n'हारा हाची बू' पद्धत ?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.