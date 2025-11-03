आरोग्य

Frequent Urine Blockage: वारंवार थांबून थांबून लघवी होते? मग किडनी निकामी होण्यापूर्वी जाणून घ्या ही ‘धक्कादायक कारणं’!

Kidney Problem Causes: लघवी करताना मध्येच खंड पडतोय का? हा शरीरातील काहीतरी बिघडल्याचा इशारा असू शकतो. वेळेत कारणं ओळखा आणि किडनीचं आरोग्य जपा.
Frequent urine flow interruption causes kidney damage. Here are the common and dangerous causes.

Frequent urine flow interruption causes kidney damage. Here are the common and dangerous causes.

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Interrupted Urination Can Damage Your Kidneys: आपल्या शरीरात होणाऱ्या कोणत्याही बदलांकडे दुर्लक्ष करणे धोक्याचे आहे. तसेच आपल्या लघवीच्या संबंधित बदल, समस्या यांच्याकडे पण दुर्लक्ष करू नये. या सुरुवातील किरकोळ जरी वाटत असल्या तरी, या लक्षणांमागे किडनीच्या गंभीर आजाराचा इशारा दडलेला असू शकतो. तुम्हाला जर थांबून थांबून लघवी होत असेल, तर हे किडनीसाठी धोकादायक ठरू शकते.

Loading content, please wait...
Kidney
health
Healthcare
Kidney health symptoms

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com