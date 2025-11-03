Frequent Urine Blockage: वारंवार थांबून थांबून लघवी होते? मग किडनी निकामी होण्यापूर्वी जाणून घ्या ही ‘धक्कादायक कारणं’!

Interrupted Urination Can Damage Your Kidneys: आपल्या शरीरात होणाऱ्या कोणत्याही बदलांकडे दुर्लक्ष करणे धोक्याचे आहे. तसेच आपल्या लघवीच्या संबंधित बदल, समस्या यांच्याकडे पण दुर्लक्ष करू नये. या सुरुवातील किरकोळ जरी वाटत असल्या तरी, या लक्षणांमागे किडनीच्या गंभीर आजाराचा इशारा दडलेला असू शकतो. तुम्हाला जर थांबून थांबून लघवी होत असेल, तर हे किडनीसाठी धोकादायक ठरू शकते. .किडनीचे महत्त्वकिडनीचे मुख्य काम हे शरीरातील विषारी आणि धोकादायक घटक द्रव्य बाहेर टाकणे आणि शरीरातील एकंदरीत द्रवांचे संतुलन राखणे आहे. ही प्रक्रिया दोन बारीक मूत्रनलिकांद्वारे होते, ज्या किडनीतून लघवी ब्लॅडरपर्यंत पोहोचवतात. पण जेव्हा या मूत्रनलिका काही करणामुळं ब्लॉक होतात, तेव्हा किडनीवर दाब निर्माण होतो आणि हळू हळू किडनीची कार्यक्षमता कमी होऊ लागते. परिणामी त्याचा परिणाम शरीराच्या इतर कार्यावरही होतो..Tilak Varma Diagnosed with Rhabdomyolysis: हातातून बॅट सुटली असती! तिलक वर्माने उघड केले 'ऱ्हॅब्डोमायोलिसिस'चे गुपित; काय आहे हा जीवघेणा स्नायूंचा आजार?.डॉक्टर सांगतात, " ज्या आजारांचा त्रास हळूहळू आणि न दिसता वाढतो, ते अधिक घातक असतात. मूत्रनलिकेत थोडासाही अडथळा आला, तरी कालांतराने तीव्र इन्फेक्शन, सूज (हायड्रोनेफ्रोसिस) किंवा किडनी फेल होण्याची वेळ येऊ शकते. बहुतेक लोकांना याची जाणीव तेव्हाच होते, जेव्हा किडनीला आधीच मोठं नुकसान झालेलं असतं.” त्यासाठी किडनीमध्ये किंवा लघवीच्या नलिकेत निर्माण होणारे अडथळे माहित असणे गरजेचे आहे..किडनी स्टोनकधी कधी पाणी कमी प्यायल्यामुळे आणि शरीरातील द्रवांचे प्रमाण संतुलित नसल्यामुळे किडनी स्टोन होण्याची शक्यता असते. हे किडनी स्टोन खाली सरकून मूत्रनलिकेत अडकू शकतात. ज्यामुळे लघवी पास होण्याच्या वाटेत अडथळा निर्माण होतो आणि लघवी थांबते. त्यामुळे तीव्र वेदना, लघवीत जळजळ किंवा संसर्ग होऊ शकतो.जन्मजात विकारकाही मुलांमध्ये जन्मतःच मूत्रनलिका अरुंद किंवा चुकीच्या ठिकाणी जोडलेली असते (Pelvi-Ureteric Junction Obstruction). त्यामुळे लघवी करताना अडचण येते किंवा वारंवार संसर्ग होतो. अशा लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नये..Sepsis Explained: ‘शिर्डी के साईबाबा’ फेम सुधीर दळवी जीवघेण्या सेप्सिसमुळे गंभीर; वाचा संपूर्ण माहिती एकाच क्लिकवर .जुने इन्फेक्शन किंवा शस्त्रक्रियेनंतर तयार झालेल्या गाठीवारंवार लघवीचा संसर्ग होणं किंवा पेल्विक भागावर शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर टिश्यूच्या गाठी (स्ट्रिक्चर) तयार होतात. त्यामुळे मूत्रनलिका अरुंद होते आणि लघवी करताना त्रास व वेदना जाणवतात.प्रोस्टेट, लिम्फ नोड्स आणि ट्युमरपुरुषांमध्ये प्रोस्टेट ग्रंथी वाढल्यास किंवा लिम्फ नोड्समध्ये सूज आल्यास मूत्रनलिका दाबली जाते. तसेच ब्लॅडर, गर्भाशय, कोलन किंवा नलिकेच्या आसपास ट्यूमर तयार झाल्यासही लघवीचा प्रवाह अडतो..वेळेवर तपासणी आवश्यक आहेकिडनीचे आजार बहुतेक वेळा उशिरा लक्षणं दाखवतात. जर पाठीला किंवा बाजूला वेदना होत असतील, लघवीत जळजळ किंवा रक्त येत असेल, वारंवार संसर्ग होत असेल किंवा लघवीचे प्रमाण कमी झाले असेल, तर त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.या लक्षणांकडे दुर्लक्ष केल्यास किडनी फेल होण्याचा धोका वाढतो आणि शेवटी किडनी ट्रान्सप्लांट करावा लागू शकतो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.