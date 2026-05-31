Chai-Sutta Culture and Health Risks: चहाच्या टपऱ्यांपासून ट्युमरपर्यंत: भारताची ‘चाय-सुट्टा-ब्रेक’ संस्कृती फुफ्फुसांच्या कर्करोगाच्या संकटाला खतपाणी घालत आहे का?

World No Tobacco Day 2026: भारतातील लाखो लोकांसाठी "चाय-सुट्टा ब्रेक" ही केवळ सवय नसून दैनंदिन आयुष्याचा एक भाग बनली आहे. ऑफिस, कॉलेज, कारखाने किंवा रस्त्यावरील चहाच्या टपऱ्यांबाहेर चहा आणि सिगारेट यांचे नाते जणू अतूट झाले आहे. हे काही मिनिटांचे ब्रेक निरुपद्रवी वाटत असले, तरी आरोग्य तज्ज्ञांचा इशारा आहे की ही खोलवर रुजलेली संस्कृती भारतातील वाढत्या फुफ्फुसांच्या कर्करोगाच्या ओझ्यामागील एक शांत कारण ठरत आहे..अनेक धूम्रपान करणारे लोक स्वतःला "जास्त धूम्रपान करणारे" समजत नाहीत, त्यामुळे ते धोक्यालाही कमी लेखतात. दिवसातून काहीच सिगारेट ओढल्यास फारसा धोका नसतो, अशी एक सामान्य समजूत आहे. मात्र, वैद्यकीय पुरावे याउलट चित्र दाखवतात. फुफ्फुसांच्या कर्करोगाचा धोका केवळ एका वेळी किती सिगारेट ओढल्या जातात यावर ठरत नाही, तर अनेक महिने आणि वर्षांमध्ये तंबाखूच्या धुराच्या एकत्रित संपर्कावर अवलंबून असतो..दिवसातून चार-पाच वेळा "चाय-सुट्टा ब्रेक" घेणारा सामान्य नोकरदार नकळत रोज अनेक सिगारेट ओढत असतो आणि त्याचे दीर्घकालीन परिणाम दुर्लक्षित राहतात. अगदी कमी प्रमाणातील धूम्रपानामुळेही फुफ्फुसांवर हजारो हानिकारक रसायनांचा, तसेच कर्करोग निर्माण करणाऱ्या घटकांचा परिणाम होतो. हे घटक डीएनएचे नुकसान करून कर्करोगाला चालना देऊ शकतात. सतत तंबाखूचा धूर श्वासावाटे शरीरात गेल्याने फुफ्फुसांमध्ये दीर्घकालीन दाह निर्माण होतो आणि ऊतींचे नुकसान होत जाते, ज्यामुळे पुढे कर्करोगजन्य बदल होण्याची शक्यता वाढते.."चाय-सुट्टा" संस्कृती अधिक चिंतेची बाब ठरण्याचे कारण म्हणजे तिची वारंवारता. ही केवळ कधीतरी मित्रमंडळीत होणारी सवय नसून अनेकांच्या दैनंदिन दिनक्रमाचा भाग झाली आहे. दिवसाला फक्त पाच सिगारेट ओढणारी व्यक्ती एका वर्षात १,८०० हून अधिक सिगारेट ओढते. दहा वर्षांत हा आकडा जवळपास १८,००० पर्यंत पोहोचतो, ज्यामुळे फुफ्फुसांचा कर्करोग, हृदयरोग, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मोनरी डिसीज (COPD) आणि स्ट्रोकचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढतो.आणखी एक चिंताजनक बाब म्हणजे सामाजिक पातळीवर धूम्रपानाचे वाढते सामान्यीकरण. कॉलेज किंवा कार्यस्थळांवर "चाय-सुट्टा ब्रेक" हे मित्रमैत्रिणींशी संवाद साधण्याचे आणि तणाव कमी करण्याचे माध्यम बनते. अशा वातावरणात अनेक तरुण सुरुवातीला सहज म्हणून धूम्रपान सुरू करतात, पण कालांतराने ते निकोटीनच्या व्यसनात अडकतात आणि धूम्रपान सोडणे अधिक कठीण होते..लोकप्रिय समजुतीच्या विरुद्ध, धूम्रपानासाठी "सुरक्षित" अशी कोणतीही मर्यादा नाही. संशोधनानुसार, दिवसाला पाचपेक्षा कमी सिगारेट ओढणाऱ्या व्यक्तींनाही धूम्रपान न करणाऱ्यांच्या तुलनेत फुफ्फुसांच्या कर्करोगाचा धोका लक्षणीयरीत्या जास्त असतो. हा धोका शांतपणे वाढत जातो आणि अनेकदा आजार गंभीर अवस्थेत पोहोचेपर्यंत कोणतीही लक्षणे दिसून येत नाहीत..भारतामध्ये आधीच फुफ्फुसांच्या कर्करोगाच्या रुग्णसंख्येत वाढ होत आहे. यात तरुण आणि सेकंड-हँड स्मोक तसेच पर्यावरणीय प्रदूषणाच्या संपर्कात आलेल्या धूम्रपान न करणाऱ्या व्यक्तींचाही समावेश आहे. अशा परिस्थितीत, तंबाखूचा संपर्क कमी करणे हा आजार टाळण्यासाठी सर्वात प्रभावी उपायांपैकी एक मानला जातो..पुढच्या वेळी चहाचा ब्रेक सिगारेटच्या ब्रेकमध्ये बदलत असेल, तर हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की त्याचा आरोग्यावर होणारा परिणाम काही मिनिटांत मोजला जात नाही, तर वर्षानुवर्षे साचणाऱ्या नुकसानीत मोजला जातो. आज एक छोटीशी सवय वाटणारी गोष्ट उद्या मोठा आरोग्यधोका बनू शकते.डॉ. संजय देशमुख, संचालक – सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रुबी हॉल क्लिनिक, पुणे.