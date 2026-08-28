- डॉ. मालविका तांबे'डॉक्टर, सकाळी उठले आणि चेहऱ्यावरती एकाएकी सूज आली आणि डोळे तर उघडतच नाहीयेत. पावसाळा सुरू झाला की मला संपूर्ण अंगावरती रात्रीच्या वेळेला एकाएकी खाज सुटते. सगळीकडे लाल गांधी येतात आणि त्वचा भाजल्यासारखी वाटायला लागतं’, असं सांगणारे रुग्ण पावसाळ्याच्या काळात फार प्रमाणात वाढतात. बोलीचालीच्या भाषेमध्ये पित्ताच्या गांधी म्हणजे शरीरावरती एखादा किडा किंवा मुंगी चावल्यानंतर त्वचा जशी लाल होते, सुजते तशा प्रकारचा त्रास होताना दिसतो. काही लोकांना सुई टोचल्यासारखी वेदना जाणवते..सध्याच्या काळात तर हा त्रास अगदी तान्ह्या जन्मलेल्या बाळापासून मोठ्यांपर्यंत कोणालाही होताना दिसतो. आयुर्वेदिक दृष्ट्या या आजाराच्या वर्णनाचा विचार केल्यास शीतपित्त नामक आजाराशी याची तुलना करता येऊ शकते. सध्याच्या काळात याच आजाराचं वर्णन अर्टिकेरिया सदृश असतं. शीत अर्थात गार आणि पित्त अर्थात पित्त दोष. आयुर्वेदाप्रमाणे जेव्हा फार जास्त प्रमाणात गार वाऱ्याच्या संपर्कात येतो, त्याच्यातून कफ आणि वाताचं दोष तयार होऊन ते दोघं जेव्हा पित्त दोषाला असंतुलित करतात तेव्हा याला शीतपित्त म्हटलं जातं. शीतपित्त, उदर्द आणि कोठ असे ३ प्रकारचे त्वचारोग आयुर्वेदाने एकाच भागामध्ये वर्णित केलेले आहेत..शीत पित्ताची लक्षणे‘वरटीदष्टसंस्थानः शोथः सञ्जायते बहिः ।सकण्डूस्तोदबहुलश्छर्दिज्वरविदाहवान् ॥’१) त्वचेवरती कुठला किडा किंवा गांधील माशी चावल्या सदृश ददोडे येणे.२) ज्या ठिकाणी गांधी आल्यात त्या ठिकाणी सूज जाणवणे.३) त्या जागी प्रचंड खाज येणे.४) त्या जागी टोचल्यासारखे किंवा चावल्यासारखे सतत वाटत राहणे.५) उलट्या होणे.६) ताप येणे.७) जळजळ किंवा दाह होणे. मुख्य म्हणजे या रोगामध्ये खाजवण्याची इच्छा होते, पण नखांचा स्पर्श सहन होत नाही. त्वचा अत्यंत संवेदनशील होते..सुरुवातीच्या काळात हा रोग गांधी आल्यावरती थोड्या वेळात आपोआप बरा होतो. जसा जसा हा रोग जास्त रुजू व्हायला लागतो तसे या गांधी शरीरावरती अधिक काळसुद्धा टिकून राहतात. सध्याच्या काळात अशा गांधी आल्या की त्याला कसली तरी ॲलर्जी आहे असा विचार करून त्यात ॲलर्जी-विरोधी व स्टेरॉइड्स देण्याची पद्धत दिसते.याच्याने तात्पुरता जरी बरा वाटत असला तरी नंतर हा त्रास क्रमाक्रमाने वाढत जातो आणि बऱ्याचदा नंतर हाय डोस घेऊनसुद्धा हा त्रास कमी होत नाही असा अनेकांचा अनुभव आहे. त्यामुळे आयुर्वेदिक दृष्ट्या विचार केला तर याच्यामध्ये पित्ताच्या संतुलनाकरिता आहाराचे योग्य नियोजन करणे, दिनचर्येचे नीट पालन करणे त्याच बरोबरीने रक्त शुद्धीकरण व रोगप्रतिकार क्षमता अर्थात शरीरातलं वीर्य वाढवणे या सगळ्याचा विचार आपल्याला करावा लागतो..आहाराचा व आचरणाचा विचारफार जास्त प्रमाणामध्ये लवण व कटू रसाचा वापर, आंबवलेल्या गोष्टी, आंबट पदार्थ, पचण्यास जड पदार्थ, ढोबळे मिरची, वांगी, गवार, कोबी, फ्लावर, दही, अननस, अंडी, मांसाहार, कच्चा टोमॅटो, मोहरी हे आहारातून टाळलेले उत्तम. उलट नारळाचे पाणी, कोकमचे सरबत, जिरे, वेलची, आमसूल याचा आहारात जास्त प्रमाणात वापर करणे. ओलं खोबरं, कांदा, कोथिंबीर याचं वाटण करून भाज्यांमध्ये वापरणे. चांगल्या प्रतीची हळद वापरणे, हळदी संस्कारीत दूध घेणे, आवळ्याची चटणी, कडूनिंबाची चटणी, ज्येष्ठमध चघळणे, दूर्वांचा रस घेणे मदत करू शकेल. जुना तांदूळ, मूग, कुळीथ, कारलं, डाळिंब, आवळा आणि कोष्ण जल हे खाण्यामध्ये नियमित ठेवलेले उत्तम राहील. शीतल जलाने स्नान करणे टाळावे. फार जास्त वेळ उन्हात बसू नये. रात्रीचे जागरण करू नये व भूक लागली असल्यास त्याच्याकडे दुर्लक्ष करू नये..पित्ताच्या गांधींवर उपचारत्वचेवरचा दाह व खाज कमी करण्याकरिता काही उपाय घरच्या घरी करता येऊ शकतील.१) दाह खूप होत असताना कोरफडीचा ताजा गर काढावा व तो लावावा. तसेच चांगल्या प्रतीचे गुलाब पाणी किंवा शतधौत घृत किंवा संतुलनचे पादाभ्यंग घृत लावल्याचा फायदा मिळू शकतो.२) आमसूल पाण्यामध्ये भिजत घालावी. नंतर त्याचं पाणी कोळून घ्यावं व ते जे गाळलेलं पाणी आहे ते पित्त उठलेल्या ठिकाणी लावले तर बरे वाटतं.३) कडूलिंबाची पान्याची चूर्ण व आवळ्याचे चूर्ण एकत्र करून तुपामध्ये मिसळून त्वचेवर लावल्यास शीतपित्त, उदर्द किंवा कोठयाचे शमन होते. संतुलनचे क्रेम रोझ किंवा बेबी क्रीम लावल्यानेसुद्धा हा त्रास कमी व्हायला मदत मिळते..याशिवायसुद्धा आयुर्वेदामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे घृत सांगितलेले आहेत. जे लावल्याने अशा प्रकारच्या त्रासामध्ये मदत करता येऊ शकते. कामदुधा, प्रवाळ पंचामृत, मोती युक्त, पित्त शांती या गोळ्या नियमित घेतल्याने फायदा होतो. तसेच मंजिष्ठ सॅन, अनंत सॅन, शतानंत कल्प, अनंत कल्प हेही घेण्याचा फायदा मिळू शकेल. ज्या लोकांना सतत अशा प्रकारे शीतपित्ताचा त्रास होत असेल त्यांनी रोज रात्री झोपताना सॅन कुल चूर्ण अगदी नियमाने घ्यावे. जमत असल्यास दर १५ दिवसाने थोड्या प्रमाणात एरंडेल तेल घेऊन शौचावाटे पित्त बाहेर निघून जाण्यासही मदत होऊ शकेल. शीतपित्ताच्या त्रासामध्ये संतुलनसारख्या शास्त्रोक्त पंचकर्माचा फायदा खूप प्रमाणात मिळतो. याच्यामध्ये विरेचन द्वारे पित्ताला शरीराच्या बाहेर काढता येतं व तसेच वेगवेगळ्या पित्तशामक व त्वचेला मदत करणाऱ्या बस्तींच्या माध्यमातून सुद्धा शीतपित्त, उदर्द, कोठ या तिन्ही आजारांवर मात करता येते..शीतपित्त हा सामान्यपणे दिसणारा आजार असतो. ह्याच्यात येणाऱ्या खाजेमुळे व्यक्ती अत्यंत त्रस्त होऊन जातो. बऱ्याचदा त्याच्यामुळे चिडचिड होणे, नैराश्य मध्ये जाणे, अंगावरती खाज आणि सूज असताना बाहेरच्या लोकांशी संपर्क टाळणे अशा प्रकारचीसुद्धा परिस्थिती होते. त्यामुळे फक्त रोगसूचक (सिम्प्टमॅटिक) उपचार करण्यापेक्षा या आजारावरती मुळापासून काम करणं कधीही युक्तिसंगत राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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