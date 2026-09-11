Ganeshotsav Ayurvedic Prasad: गणेशोत्सवातील प्रसादातून मज्जाधातूचे पोषण; आयुर्वेदानुसार मोदक, पंचामृत, लाडू व लाह्यांचे मेंदूवर्धक गुण

डॉ. मालविका तांबे घरोघरी गणरायांचे आगमन होणार आहे. महाराष्ट्रातच नव्हे, तर संपूर्ण भारतात आपल्या लाडक्या गणपतीबाप्पांची पूजा करून हा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. श्रीगणेशांना बुद्धी आणि बलाची देवता मानले जाते. केवळ शारीरिक किंवा मानसिक बल पुरेसे नसते. संकटकाळी शारीरिक बलाचा उपयोग कोठे करावा आणि बुद्धीचा उपयोग कोठे करावा, याचा विचार करणे अपरिहार्य असते. या दोन्ही गोष्टी श्रीगणेशांच्या उपासनेतून साध्य होतात..बुद्धी मज्जाधातूशी संबंधित असते, असे आयुर्वेदात सांगितले आहे. मज्जाधातू म्हणजे मेंदू, स्पायनल कॉर्ड, नसा आणि चेतासंस्थेचे इतर भाग. मज्जाधातू हा अत्यंत महत्त्वाचा धातू आहे. तो स्निग्ध, गुरु, मृदू, पिच्छिल आदी गुणांनी युक्त असतो. म्हणूनच मेंदू आणि चेतासंस्थेच्या संरक्षणासाठी ओलावा व स्निग्धता आवश्यक असल्याचे आयुर्वेदात सांगितले आहे..मेंदू मेंदूजलात म्हणजेच सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइडमध्ये बुडवून ठेवलेला असतो. हे मेंदूजल चेतासंस्थेच्या कार्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते. मेंदूचे कार्य शारीरिक आणि भावनिक अशा दोन्ही पातळ्यांवर चालते. शरीरातील चयापचयक्रिया, संप्रेरके आणि त्यांचे कार्य मेंदूतील ग्रंथींवर अवलंबून असते. तसेच बाहेरून येणाऱ्या सर्व इनपुट्सवर प्रक्रिया करण्याची जबाबदारीही मेंदूवरच असते.ताकद, बुद्धी आणि दीर्घायुष्य मिळविण्यासाठी मज्जाधातूची काळजी घेणे आवश्यक असते. गणेशोत्सवाच्या काळात विविध प्रकारचे प्रसाद दाखविण्याची पद्धत आहे. या प्रसादातील घटकांमुळे मज्जाधातूचे पोषण होण्यास आणि आरोग्य टिकून राहण्यास मदत मिळते. चला, या सर्वांची माहिती घेऊया..१. पंचामृतपंचामृतातील दूध आणि तूप ही दोन्ही द्रव्ये मज्जाधातूच्या पोषणासाठी उत्तम समजली जातात. पंचामृतात घातलेल्या संतुलन अमृतशर्करेतील केशर, सोने आणि अन्य वनस्पतीही मज्जाधातूच्या पोषणासाठी उपयुक्त ठरतात. त्यामुळे केवळ या काळातच नव्हे, तर वर्षभर संतुलन अमृतशर्करायुक्त पंचामृत घेणे उत्तम. तसेही प्रत्येकाने आयुष्यभर पंचामृत घ्यावे, असे श्रीगुरु डॉ. बालाजी तांबे आग्रहाने सांगत असत..२. मोदकगणरायांना सर्वांत आवडतो तो उकडीचा मोदक. मोदकाच्या बाहेरील पारीसाठी तांदळाची उकड काढली जाते. तांदूळ पचायला हलके, ताकद देणारे, सर्दी-खोकला-दमा कमी करणारे, पोट साफ करून पचन वाढविणारे आणि नसांना ताकद देणारे असतात. तांदळाची उकड तर पचायला आणखी हलकी असते.खोबरे आणि गूळ हे मोदकाचे मुख्य घटक आहेत. गूळ पचनाला मदत करतो, पोट व लघवी साफ होण्यास मदत करतो आणि भूक वाढवतो. लहान मुलांमधील कॅल्शियम व रक्ताची कमतरता कमी करण्यासाठीही तो उपयोगी ठरतो.नारळाचे ओले खोबरे ताकद देण्यास, पचन सुधारण्यास आणि त्वचा नितळ ठेवण्यास मदत करते. खोबऱ्यापासून कॅल्शियमही मिळते. तसेच केस मऊ व तुळतुळीत होण्यास आणि पोटातील कृमी कमी होण्यास मदत मिळते. वाढत्या वयातील मुलांना खोबऱ्यापासून योग्य प्रमाणात फॅट्स-लिपिड्स मिळण्यास मदत होते.मोदकाच्या सारणात वेलची पूड आणि केशर घातले जाते. त्यामुळे मोदक सुवासिक होतातच; त्याचबरोबर भूक वाढण्यास, यकृताची कार्यक्षमता वाढण्यास आणि गॅसेससारखे त्रास कमी होण्यास मदत होते.केशर शुक्र वाढविण्यास, नसांना ताकद देण्यास, डोळ्यांचे आरोग्य उत्तम ठेवण्यास तसेच लहान मुलांमध्ये ज्वर कमी करण्यास आणि पचन सुधारण्यास मदत करते. केशर न्यूरोप्रोटेक्टिव्ह असल्याचे सांगितले जाते. केशराच्या सेवनाने स्त्रियांच्या पाळीसंबंधी तक्रारी कमी होण्यासही मदत मिळते.केशर महाग असल्यामुळे सध्या अनेक ठिकाणी त्याऐवजी कृत्रिम रंगांचा वापर केला जातो. परंतु अशा रंगांमुळे ॲलर्जीचे त्रास वाढतात. तसेच किडनी आणि यकृतासारख्या महत्त्वाच्या अवयवांवर दुष्परिणाम होऊन चयापचयक्रियेवर अनावश्यक ताण येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे केशर महाग असले, तरी ते थोड्या प्रमाणात वापरणे शेवटी फायद्याचेच ठरते.थोडक्यात सांगायचे तर, हा पॉवर-पॅक मोदक मुलांची बुद्धी आणि मेधा वाढविण्यासाठी उपयुक्त ठरतो. त्यामुळे मोदक केवळ या दहा दिवसांत एक-दोन वेळा करण्याऐवजी लहान मुले असलेल्या घरांमध्ये वरचेवर आहारात असणे श्रेयस्कर ठरते.वाफाळलेल्या उकडीच्या मोदकांवर साजूक तूप घालून खाल्ल्यास त्याचे फायदे अनेक पटींनी वाढतात. तूप मेंदू, बुद्धिवर्धन, मज्जाधातू आणि एकूणच आरोग्यासाठी हितकर असते. तूप ही आपल्याला आयुर्वेदाने दिलेली मौल्यवान ठेव आहे..३. मूगडाळ लाडू आणि मोतीचूर लाडूमूग मज्जाधातूच्या पोषणासाठी सर्वोत्तम असल्याचे सांगितले आहे. मोतीचूर लाडू चण्याच्या डाळीच्या पिठापासून बनवले जातात. हे दोन्ही प्रकारचे लाडू बनवताना साखर आणि तूप वापरले जाते. साखरही मज्जाधातूच्या पोषणासाठी उत्तम असते. त्यामुळे कृत्रिम रसायने नसलेली उत्तम प्रतीची साखर वापरणे चांगले. शक्य असल्यास घरात खडीसाखरेचा वापर करावा..४. साळीच्या लाह्यासाळीच्या लाह्या पचायला हलक्या आणि पोषणासाठी उत्तम असतात. लाह्या व दूध घेणे, लाह्यांची खीर करून खाणे किंवा ताक-मीठ घालून त्याचे पेय तयार करणे उत्तम. अथर्वशीर्षातही सांगितले आहे—‘यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति ।’अर्थातच लाह्या श्रीगणेशांना प्रिय आहेत..५. पंचखाद्य किंवा खिरापतहाही श्रीगणेशांचा आवडता प्रसाद आहे. यामध्ये खसखस, खारीक, खोबरे, बदाम, पिस्ता, अक्रोड, खडीसाखर आदी घटकांचा उपयोग केला जातो. ही सर्वच द्रव्ये मज्जाधातूचे पोषण करणारी आहेत.मज्जाधातू व अस्थीधातूचे पोषण, वीर्यवर्धन आणि ताकद वाढविण्यासाठी अन्नाचा औषध म्हणून कसा उपयोग करता येईल, याचा विचार करून श्रीगुरु डॉ. बालाजी तांबे यांनी डिंकाची लाही, खसखस, खारीक, खोबरे, बदाम, पिस्ता, खडीसाखर आदी घटकांपासून संतुलन मॅरोसॅनसारखे रसायन तयार केले.वयाच्या सहा महिन्यांपासून अशा प्रकारचे रसायन दिले, तर एकूणच ताकद वाढण्यास मदत मिळते. हे रसायन सर्व वयोगटांतील व्यक्ती घेऊ शकतात. हाडांची ताकद कमी होणे, मानसिक उत्साह कमी होणे आदी लक्षणे दिसू लागणाऱ्या उतारवयात अस्थीधातूचे पोषण करणारे मॅरोसॅन घेणे उत्तम ठरते. वंध्यत्वाची तक्रार घेऊन स्त्री-पुरुष आमच्याकडे येतात, तेव्हाही आम्ही मॅरोसॅन आवर्जून देतो..या सर्व गोष्टींबरोबरच दिनचर्येत पुढील गोष्टींचा समावेश करावा रोज ब्रह्मलीन घृतासारखे घृत आपल्या आहारात आवर्जून ठेवावे. अशा प्रकारचे घृत अनशापोटी घेतल्यास त्याचे शरीरातील शोषण आणि पचन अधिक चांगल्या प्रकारे होते. यातील ब्राह्मी आणि शंखपुष्पी ही घटकद्रव्ये मेध्य गुणाची असल्याचे आयुर्वेदात सांगितले आहे. तुपावर अनेक द्रव्यांचे संस्कार करून ब्रह्मलीन घृत बनवलेले असल्यामुळे मज्जाधातूच्या पोषणासाठी त्याचा विशेष उपयोग होतो. रोज रात्री झोपण्यापूर्वी डोक्याला संतुलन ब्रह्मलीन तेलासारखे तेल नक्की लावावे. याचाही मज्जाधातूच्या पोषणासाठी उपयोग होतो. नियमितपणे नस्य करणेही मज्जाधातूच्या पोषणासाठी उत्तम असते. संतुलन नस्यसॅन तुपासारखे तूप रोज प्रत्येक नाकपुडीत दोन-दोन थेंब घातल्याने खूप फायदा होताना दिसतो. मेंदू रोज वेगवेगळ्या स्तरांवर विविध प्रकारचे ज्ञान ग्रहण करत असतो. त्यामुळे मेंदू व्यवस्थित कार्यरत राहण्यासाठी त्याला प्रशिक्षण देणे आवश्यक असते. यासाठी स्वास्थ्यसंगीत आणि ध्यान यांचा उत्तम उपयोग होतो. श्रीगुरु डॉ. बालाजी तांबे यांचे ‘ॐकार गणेश’ हे स्वास्थ्यसंगीत रोज ऐकावे. तसेच त्यांच्या आवाजातील स्पष्ट उच्चारण असलेले अथर्वशीर्ष ऐकल्यास मज्जाधातूचे कार्य सुधारण्यास मदत होते. ‘संतुलन ॐ मेडिटेशन’ म्हणजेच सोम ध्यान केल्यानेही मेंदूची कार्यक्षमता वाढण्यास उपयोग होतो. रोज देवासमोर तुपाचा दिवा लावल्यानेही मेंदूची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होताना दिसते. दिवा लावून त्याच्याकडे एकटक पाहणे म्हणजेच त्राटक करणे विद्यार्थ्यांसाठी विशेष उपयोगी ठरते. यामुळे आकलनशक्ती, बौद्धिक क्षमता आणि एकाग्रता वाढण्यास मदत होते.अशा प्रकारे श्रीगणेशचतुर्थीच्या निमित्ताने आयुर्वेदात सांगितल्यानुसार आपल्या आहारात आणि दिनचर्येत थोडे-थोडे बदल करता आले, तर आरोग्याच्या दृष्टीने निश्चितच चांगली मदत होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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