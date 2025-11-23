Garbhasanskar Benefits: आई-बाळातील नातं अधिक घट्ट करण्यासाठी पोटातील बाळाला ऐकवा मधुर संगीत

Prenatal Baby Bonding Music: पोटातल्या बाळावर संगीताचा सकारात्मक परिणाम होतो, हे अनेक संशोधनांतून स्पष्ट झाले आहे. गर्भावस्थेदरम्यान हलके, मृदू संगीत ऐकल्यास केवळ आईचाच ताण कमी होत नाही, तर गर्भातील बाळालाही शांततेचा अनुभव मिळतो. परिणामी आई-बाळातील भावनिक बंध अधिक मजबूत होत जातात..गर्भधारणेच्या पाचव्या महिन्यापासून बाळाचे श्रवणेंद्रिय या विकसित होऊ लागते. काळात आईने ऐकलेले संगीत, वातावरणातील आवाज आणि तिच्या भावनात्मक स्थितीचा थेट परिणाम गर्भावर होतो. त्यामुळे, दररोज काही मिनिटे शांत संगीत, गाणी किंवा मंत्र ऐकणे फायदेशीर ठरते. संगीतामुळे आईच्या शरीरात हॅपी हार्मोन्स म्हणजे एंडॉर्फिन्स आणि सेरोटोनिनची पातळी वाढते. यामुळे, रक्तदाब स्थिर राहण्यास मदत होते, ताणतणाव कमी राहण्यास मदत होते, ताणतणाव कमी होतो आणि सकारात्मक विचारसरणी वाढते. याच सकारात्मक परिणामांचा लाभ गर्भातील बाळालाही मिळतो. लोरीसारखे मृदू संगीत, वाद्य संगीत किंवा निसर्गाच्या आवाजांचे ट्रॅक गर्भावस्थेत विशेषतः उपयुक्त ठरतात. .मात्र, अतिशय मोठ्या आवाजाचे, धडधडीत संगीत आणि ताण निर्माण करणारे ट्रॅक टाळणे गरजेचे आहे. आई-बाळातील नाते जन्माआधीच विकसित होत असते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे संगीत. गर्भावस्थेतली ही साधी सवय बाळाच्या भावनिक विकासात व आईच्या मानसिक आरोग्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते..आईच्या गर्भात मूल वाढत असताना त्याच्या मेंदूवर संगीताचा योग्यरीतीने परिणाम होतो. संगीत आईच्या शारीरिक, मानसिक, भावनिक या तिन्ही घटकांवर काम करते. राग केदार, यमन, हंसध्वनी अशा विविध रागांचा उपयोग करून बाळाचे व आईचे आत्मिकबल वाढण्यास मदत होते. बाळाच्या हृदयाचा विकास करीत असताना बासरी या वाद्याचा उपयोग योग्य पद्धतीने करता येतो. तबला, मृदंग, पखवाज अशा वाद्याच्या माध्यमातून बालकाला आनंदी सक्षम ठेवण्याचे कार्य या संगीत उपचाराच्या माध्यमातून करता येते. गर्भसंस्कार करीत असताना या संगीत चिकित्सेच्या माध्यमातून आंतरिक शांती, सकारात्मकता, कौशल्य, अनोखी ऊर्जा, एक वेगळं व्यक्तिमत्व, स्वबोध व समरसता या सगळ्या गोष्टी जन्माला येणाऱ्या बाळात रुजू होतात.- प्राची भट-मुळे, संगीतोपचारतज्ज्ञ, कैवल्यनाद वेलनेस फाउंडेशन.जन्मानंतर भाषा शिकण्याची प्रक्रिया होते सोपी- तज्ज्ञांच्या मते, गर्भावस्थेत असताना आणि बाळाच्या जन्मानंतर त्याला गाणे ऐकवल्याने बाळाच्या मेंदूचा विकास व त्याच्या एकूणच व्यक्तिमत्त्वावर सकारात्मक परिणाम होतो. गाण्यामुळे गर्भातील बाळाची ऐकण्याची शक्ती आणि भाषा केंद्रे यांचा विकास उत्तम पद्धतीने होतो. ज्यामुळे, बाळाला आईच्या आवाजाशी आणि ध्वनीच्या नमुन्यांशी लवकर ओळख निर्माण करण्यास मदत होते.- बाळ आईच्या आवाजातील स्वर आणि ध्वनी नमुने गर्भाशयात असतानाच ओळखायला लागतो. ज्यामुळे, जन्मानंतर भाषा शिकण्याची प्रक्रिया सोपी होते. तसेच, शांत संगीत किंवा गाणे ऐकल्याने नवजात बाळाची झोपण्याची पद्धत सुधारते. तसेच, गाण्यामुळे बाळाची हृदयाची गती आणि पचनक्रिया स्थिर ठेवण्यास मदत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.