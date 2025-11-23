आरोग्य

Garbhasanskar Benefits: आई-बाळातील नातं अधिक घट्ट करण्यासाठी पोटातील बाळाला ऐकवा मधुर संगीत

Calming Melodies for the Womb: गर्भावस्थेत मधुर संगीत ऐकल्याने आई-बाळातील नातं अधिक घट्ट होतं आणि बाळाच्या भावनिक व मेंदूच्या विकासाला मदत होते.
Garbhasanskar Benefits

Garbhasanskar Benefits for Mother and Baby Bonding

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Prenatal Baby Bonding Music: पोटातल्या बाळावर संगीताचा सकारात्मक परिणाम होतो, हे अनेक संशोधनांतून स्पष्ट झाले आहे. गर्भावस्थेदरम्यान हलके, मृदू संगीत ऐकल्यास केवळ आईचाच ताण कमी होत नाही, तर गर्भातील बाळालाही शांततेचा अनुभव मिळतो. परिणामी आई-बाळातील भावनिक बंध अधिक मजबूत होत जातात.

Loading content, please wait...
Pregnant Women
pregnancy
women pregnancy
Pregnant mothers
Pregnant
Pregnancy Tips

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com