Garlic for High Cholesterol : सकाळी रिकाम्या पोटी कच्चा लसूण खाल्ल्याने खरंच कोलेस्ट्रॉल कमी होते का? NCBI संशोधनातून काय समोर आले?

Does Garlic Really Lower Cholesterol? : लसूण हा भारतीय स्वयंपाकातील महत्त्वाचा घटक असून, चव वाढवण्यासोबतच आरोग्यासाठीही त्याचे विविध फायदे सांगितले जातात. विशेषतः वाढलेले कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी अनेक जण सकाळी रिकाम्या पोटी कच्चा लसूण खाण्याचा सल्ला देतात. मात्र, दररोज केवळ लसूण खाल्ल्याने कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात येते का? याबाबत वैज्ञानिक संशोधन काय सांगते?.नॅशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नॉलॉजी इन्फॉर्मेशन (NCBI) मध्ये उपलब्ध संशोधनांमध्ये लसणाचा कोलेस्ट्रॉलवर होणारा संभाव्य परिणाम तपासण्यात आला आहे. त्यातून काही महत्त्वाचे निष्कर्ष समोर आले आहेत..NCBI संशोधनातून काय निष्पन्न झाले?लसणाचा आरोग्यावर होणारा परिणाम व्यक्तीचे आरोग्य, सेवनाचे प्रमाण आणि लसणाचा प्रकार यावर अवलंबून असू शकतो. काही संशोधनांमध्ये सहभागी व्यक्तींना कच्चा लसूण, लसणाची पावडर किंवा लसणापासून तयार केलेले सप्लिमेंट्स देण्यात आले..सुमारे सहा महिन्यांच्या कालावधीतील काही अभ्यासांमध्ये लसणाचे सेवन केल्यानंतर LDL म्हणजेच ‘खराब’ कोलेस्ट्रॉलच्या पातळीत काही प्रमाणात घट झाल्याचे आढळले. त्यामुळे लसणाचा कोलेस्ट्रॉलवर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता संशोधनातून दिसून येते..Tender Coconut Tips : जास्त पाणी आणि गोड मलाईवाला नारळ कसा ओळखायचा? ट्राय करा सोपी ट्रिक.मात्र, याचा अर्थ असा नाही की दररोज कच्चा लसूण खाल्ल्यानेच उच्च कोलेस्ट्रॉल पूर्णपणे नियंत्रणात येईल. लसूण हा कोलेस्ट्रॉलवरील उपचारांचा पर्याय असल्याचे या निष्कर्षांवरून म्हणता येत नाही..उच्च कोलेस्ट्रॉल असल्यास लसूण खाऊ शकता का?उच्च कोलेस्ट्रॉल असलेल्या व्यक्ती आपल्या नियमित आहारात योग्य प्रमाणात लसणाचा समावेश करू शकतात. मात्र, डॉक्टरांनी कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी औषधे सुरू केली असतील, तर लसूण खाल्ल्यामुळे औषधे बंद करणे योग्य नाही..कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणासाठी आहार, नियमित शारीरिक हालचाल, वजनाचे व्यवस्थापन आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार उपचार घेणे महत्त्वाचे आहे. लसणाकडे पूरक आहारातील एक घटक म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल..Onion Health Benefits : पांढरा की लाल कांदा, कोणता आहे अधिक गुणकारी? जाणून घ्या आरोग्यासाठी कोणते औषध सर्वोत्तम.रिकाम्या पोटी कच्चा लसूण खाणे आवश्यक आहे का?लसणाचे संभाव्य आरोग्यदायी फायदे मिळवण्यासाठी तो सकाळी रिकाम्या पोटीच खावा, असा ठोस वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नाही. त्यामुळे लसूण जेवणात किंवा इतर पदार्थांमध्ये समाविष्ट करूनही खाता येतो..काही व्यक्तींना कच्चा लसूण खाल्ल्यानंतर छातीत जळजळ, गॅस, अपचन किंवा तोंडाला दुर्गंधी यांसारख्या समस्या जाणवू शकतात. अशा वेळी रिकाम्या पोटी कच्चा लसूण खाण्याचा आग्रह करण्याची आवश्यकता नाही..कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी काय महत्त्वाचे?उच्च कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करण्यासाठी केवळ एखाद्या एका पदार्थावर किंवा घरगुती उपायावर अवलंबून राहणे योग्य नाही. संतुलित आणि पौष्टिक आहार, नियमित व्यायाम किंवा शारीरिक हालचाल, वजन नियंत्रण आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याचे पालन यांना अधिक महत्त्व आहे..लसूण आहाराचा भाग म्हणून घेतल्याने संभाव्य फायदे मिळू शकतात; मात्र तो कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी औषधांचा पर्याय नाही. विशेषतः कोलेस्ट्रॉलची पातळी जास्त असल्यास किंवा इतर आरोग्यविषयक समस्या असल्यास वैद्यकीय सल्ल्यानुसार उपचार घेणे आवश्यक आहे..टीप : हा लेख उपलब्ध संशोधन आणि सामान्य आरोग्यविषयक माहितीनुसार तयार करण्यात आला आहे. कोलेस्ट्रॉलसाठी सुरू असलेली कोणतीही औषधे डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय बंद करू नयेत किंवा त्यामध्ये कोणताही बदल करू नये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.