‘Gift a Life After Life’! अवयवदानासाठी ५०० विद्यार्थ्यांचा पुढाकार; ‘Tree Of Life’मधून दिला जीवनाचा संदेश

जागतिक अवयवदान दिनानिमित्त डॉ. एल. एच. हिरानंदानी रुग्णालय, पवई यांच्या वतीने अवयवदानाबाबत जनजागृती करण्यासाठी आणि नागरिकांना अवयवदानाचा संकल्प करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या दोन आठवड्यांच्या जनजागृती मोहिमेअंतर्गत ५०० हून अधिक विद्यार्थी सहभागी होऊन रुग्णालयाच्या प्रतीकात्मक ‘ट्री ऑफ लाइफ’मध्ये आपला संकल्प नोंदवणार आहेत..अवयवदानासाठी सामूहिकपणे व्यक्त केलेल्या बांधिलकीचे प्रतीक म्हणून ‘ट्री ऑफ लाइफ’ साकारण्यात आले आहे. सहभागी विद्यार्थ्यांना हिरव्या रंगाच्या पानांवर आपले संदेश आणि अवयवदानाचा संकल्प लिहून ते या झाडाला जोडता येणार आहेत. या झाडावरील प्रत्येक पान हे एखाद्या व्यक्तीने गरजू रुग्णाला जीवनाची दुसरी संधी देण्याच्या उद्देशाने घेतलेल्या निर्णयाचे प्रतीक आहे..या उपक्रमामागील संकल्पना साधी मात्र प्रभावी आहे. देशभरात हजारो रुग्ण अवयव प्रत्यारोपणाच्या प्रतीक्षेत आहेत आणि एका अवयवदात्यामुळे संभाव्यतः आठ जणांचे प्राण वाचवता येऊ शकतात. अवयवदानाचा परिणाम अधिक दृश्यमान आणि समजण्यास सोपा करून रुग्णालयाचा नागरिकांना अवयवदानाचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी, आपल्या कुटुंबीयांशी याबाबत संवाद साधण्यासाठी आणि विचारपूर्वक निर्णय घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचा प्रयत्न आहे..World Organ Donation Day: किडनी प्रत्यारोपणातील तफावत; एका अवयवदानाने कसे बदलू शकते आयुष्य... .World Organ Donation Day 2026: कॅन्सर झाला असेल तर अवयवदान करता येतं का? जाणून घ्या तज्ज्ञ काय सांगतात .या व्यापक जनजागृती उपक्रमाचा एक भाग म्हणून डॉ. एल. एच. हिरानंदानी रुग्णालयाच्या वतीने पुढील दोन आठवड्यांत मुंबईतील विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी अवयवदानाबाबत जनजागृतीपर सत्रे आयोजित करण्यात येणार आहेत. विद्यार्थी आणि एनएसएस संस्थांच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमात संवादात्मक जनजागृती सत्रांनंतर अवयवदानाचा संकल्प करण्याचा उपक्रम राबविला जाणार आहे. याद्वारे विद्यार्थ्यांना अवयवदानाचे महत्त्व समजून घेण्यासोबतच आपल्या कुटुंबीयांमध्ये आणि समुदायात याबाबत जनजागृती करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाणार आहे. या मोहिमेची सुरुवात मिठीबाई महाविद्यालयापासून होणार असून, त्यानंतर मुंबईतील इतर महाविद्यालयांमध्येही हा उपक्रम राबविला जाणार आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून एकूण ५०० हून अधिक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे रुग्णालयाचे उद्दिष्ट आहे..या जनजागृती सत्रामध्ये डॉ. प्रशांत राव, संचालक – लिव्हर ट्रान्सप्लांट आणि एचपीबी सर्जरी, डॉ. एल. एच. हिरानंदानी रुग्णालय, विद्यार्थ्यांशी अवयवदानाचे महत्त्व, प्रत्यारोपणाची गरज आणि वेळेवर केलेल्या अवयवदानामुळे प्रत्यारोपणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या रुग्णांवर होणारा परिणाम याबाबत संवाद साधत आहेत. या सत्रादरम्यान विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारण्याची तसेच अवयवदानाबाबत असलेल्या सामान्य गैरसमजांचे निरसन करून घेण्याची संधीही मिळत आहे..या उपक्रमाबाबत बोलताना डॉ. समीर कुलकर्णी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डॉ. एल. एच. हिरानंदानी रुग्णालय, म्हणाले, “अवयवदान ही मानवतेची एक प्रभावी अभिव्यक्ती आहे. एका व्यक्तीच्या निर्णयाचा अनेकांच्या आयुष्यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. डॉ. एल. एच. हिरानंदानी रुग्णालयात आमचा विश्वास आहे की, आरोग्यसेवा ही केवळ उपचारांपुरती मर्यादित नसून जनजागृती करणे आणि लोकांना विचारपूर्वक निर्णय घेण्यासाठी सक्षम करणे याचाही त्यात समावेश होतो. ‘ट्री ऑफ लाइफ’ उपक्रमाच्या माध्यमातून लोकांना एकत्र येण्यासाठी, अवयवदानाबाबत माहिती जाणून घेण्यासाठी आणि आपली बांधिलकी व्यक्त करण्यासाठी एक साधा आणि अर्थपूर्ण मार्ग उपलब्ध करून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आतापर्यंत मिळालेल्या संकल्पांना उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळत आहे आणि प्रत्येक संकल्प हा प्रत्यारोपणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या एखाद्या रुग्णासाठी आशेचे प्रतीक आहे. या उपक्रमामुळे कुटुंबांमध्ये आणि समुदायांमध्ये याबाबत अधिक संवाद सुरू व्हावा आणि अधिकाधिक लोकांनी अवयवदाता होण्याचा विचार करावा, अशी आमची अपेक्षा आहे.”.World Organ Donation Day: किडनी प्रत्यारोपणातील तफावत; एका अवयवदानाने कसे बदलू शकते आयुष्य... .‘ट्री ऑफ लाइफ’च्या माध्यमातून वैयक्तिक संकल्पांचा सामूहिक परिणाम दृश्यमान करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अधिकाधिक सहभागी आपली पाने या झाडाला जोडत जातील, तसे हे झाड एका समान उद्देशासाठी एकत्र आलेल्या समुदायाच्या सामूहिक शक्तीचे प्रतीक ठरणार आहे. केवळ प्रतीकात्मक संकल्प करण्यापलीकडे जाऊन, अवयवदानाची प्रक्रिया समजून घेणे, त्याबाबतचे गैरसमज दूर करणे आणि आपण घेतलेल्या निर्णयाबाबत कुटुंबीयांशी संवाद साधणे यांचे महत्त्व अधोरेखित करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.या सुरू असलेल्या उपक्रमाच्या माध्यमातून डॉ. एल. एच. हिरानंदानी रुग्णालयाकडून अवयवदानाबाबत अधिकाधिक जनजागृती आणि माहितीपूर्ण संवादाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. प्रत्यारोपणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या रुग्णांना जीवनाची दुसरी संधी मिळण्याची शक्यता निर्माण करण्यासाठी अधिकाधिक लोकांनी अवयवदाता होण्याचा विचार करावा, यासाठी प्रेरित करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे..डॉ. एल. एच. हिरानंदानी रुग्णालयाविषयीडॉ. एल. एच. हिरानंदानी रुग्णालय, पवई हे विविध वैद्यकीय आणि शस्त्रक्रिया क्षेत्रांमध्ये सर्वसमावेशक आरोग्यसेवा देणारे बहुविशेषता रुग्णालय आहे. रुग्णकेंद्री सेवा, वैद्यकीय क्षेत्रातील उत्कृष्टता आणि वैद्यकीय तज्ज्ञता, तंत्रज्ञान, शिक्षण तसेच समुदायाच्या आरोग्यविषयक जनजागृतीच्या माध्यमातून आरोग्यसेवेला पुढे नेण्यासाठी रुग्णालय कटिबद्ध आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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