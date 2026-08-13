आरोग्य

‘Gift a Life After Life’! अवयवदानासाठी ५०० विद्यार्थ्यांचा पुढाकार; ‘Tree Of Life’मधून दिला जीवनाचा संदेश

‘ट्री ऑफ लाइफ’ उपक्रमाच्या माध्यमातून डॉ. एल. एच. हिरानंदानी रुग्णालयाकडून पवईतील विद्यार्थी आणि नागरिकांना अवयवदानाबाबत जनजागृती; अवयवदानाचा संकल्प करण्याचे आवाहन.
World Organ Donation Day 2026

World Organ Donation Day 2026

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

जागतिक अवयवदान दिनानिमित्त डॉ. एल. एच. हिरानंदानी रुग्णालय, पवई यांच्या वतीने अवयवदानाबाबत जनजागृती करण्यासाठी आणि नागरिकांना अवयवदानाचा संकल्प करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या दोन आठवड्यांच्या जनजागृती मोहिमेअंतर्गत ५०० हून अधिक विद्यार्थी सहभागी होऊन रुग्णालयाच्या प्रतीकात्मक ‘ट्री ऑफ लाइफ’मध्ये आपला संकल्प नोंदवणार आहेत.

Loading content, please wait...
Organ Donation
organ
health
Healthcare
Marathi News Esakal
www.esakal.com