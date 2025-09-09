Spinal Health Alert: हातातील अशक्तपणा किंवा सुन्नपणा दुर्लक्षित करू नका! असू शकतात पाठीच्या कण्यातील आजाराचे गंभीर संकेत

थोडक्यात:हातात ताकद कमी होणे, सुन्नपणा जाणवणे हे थकवा किंवा वय वाढल्याचे नव्हे तर स्पायनल कॉर्ड कॉम्प्रेशनचे सुरुवातीचे लक्षण असू शकते.हा दाब वाढल्यास चालण्यात अडथळे, अंग सुन्न होणे यांसारख्या गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात.सुरुवातीच्या टप्प्यात निदान झाल्यास औषधोपचार, फिजिओथेरपी किंवा शस्त्रक्रियेद्वारे उपचार शक्य आहेत..Spinal Disorders: हस्तांदोलन करताना हातात पुरेशी ताकद जाणवत नाही? बोटांमध्ये सतत सुन्नपणा जाणवतोय? हातातील वस्तू गळून पडतात? तर ही केवळ थकवा आल्याचे किंवा वय वाढल्याचे लक्षणे नाहीत. तर हे पाठीच्या कण्यामधील मज्जारज्जूवर (स्पायनल कॉर्ड) वर विविध कारणांमुळे येणारा दाबाचे (स्पायनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन/मायलॉपथी) सुरवातीचे लक्षण असू शकते. या लक्षणांकडे दुर्लक्ष केल्यास अडखळत चालता न येणे, अंग सुन्न होणे अशा पुढील टप्प्यातील आजारांनादेखील निमंत्रण मिळू शकते. म्हणून, अशी लक्षणे असल्यास मणका व चेता शल्यविशारदाचा (न्यूरोसर्जन) सल्ला घ्या, असे आवाहन तज्ज्ञांनी केले आहे..International Foetal Alcohol Syndrome Day: गर्भावस्थेतील मद्यपान बाळासाठी धोकादायक; तज्ज्ञांचा इशारा.‘स्पायनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन’ म्हणजे मणक्याच्या आतून जाणाऱ्या मज्जारज्जूवर हाडे, चकती, गाठ किंवा इजा यामुळे येणारा दाब ही स्थिती होय. हा दाब वाढला की मज्जासंस्थेवर परिणाम होऊन हात-पाय अशक्त होणे, हालचाली मंदावणे आणि समन्वय कमी होणे अशी लक्षणे दिसू लागतात. खासकरून तरुणपणी ही लक्षणे न जाणवता वय वाढताना जाणवतात. त्यामुळे, रुग्णाला हा वाढत्या वयाचा परिणाम असल्याचा गैरसमज होतो व त्याकडे दुर्लक्ष होते. परंतु, सुरवातीच्या टप्प्यात याचे निदान झाल्यास ही स्थिती औषधोपचार, फिजिओथेरपी किंवा शस्त्रक्रियेद्वारे दूर करता येते, असा न्यूरोसर्जनकडून सल्ला दिला जातो..या लक्षणांकडे वेळीच लक्ष द्या हस्तांदोलन करताना हातात ताकद न वाटणे बोटं, तळहात सुन्न होणं किंवा मुंग्या येणे वस्तू वारंवार हातातून गळून पडणे चालण्यात किंवा पाय हलवताना अडचण संतुलन बिघडणे किंवा अंग जड होणे.हातांमध्ये अचानक अशक्तपणा येणे किंवा सतत सुन्नपणा जाणवणे, याकडे दुर्लक्षित करू नका. अशावेळी ‘एमआरआय’सारख्या तपासण्या करून मूळ कारण शोधणे आणि त्यावर त्वरित उपचार करणे अत्यावश्यक आहे. वेळीच योग्य उपचार केल्यास मज्जारज्जूवरील दाब कमी करता येतो आणि पुढील गुंतागुंत टाळता येते. ही लक्षणे दिसल्यास त्वरित मेंदुविकारतज्ज्ञ किंवा मणका शल्यविशारदचा सल्ला घेणे अत्यावश्यक आहे.- डॉ. सचिन पाटील, चेता शल्यविशारद.Pulse Rate: आपला सर्वसाधारण पल्स रेट किती असावा? तो कमी झाल्यास काय परिणाम होतात? जाणून घ्या एका क्लिकवर.‘स्पायनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन’ किंवा ‘मायलॉपथी’मध्ये मानेच्या मज्जारज्जूवर दाब आल्यास ही समस्या दिसते. वाढत्या वयात संधीवात किंवा स्लीप डिस्क यामुळे हे लक्षणे दिसतात. दोन्ही हातांना समस्या किंवा तोल सांभाळता येत नसेल, तर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने मानेच्या ‘एमआरआय’ तपासण्या करायला हव्यात. यावर जितके लवकर उपचार केले जातील, तितका त्याचा फायदा होतो. यावर शस्त्रक्रिया करावी लागते.- डॉ. अक्षय गुप्ते, चेता शल्यविशारद.FAQsहस्तांदोलन करताना हातात ताकद कमी वाटणे किंवा सुन्नपणा जाणवणे हे कोणत्या आजाराचे लक्षण असू शकते?(What condition could cause weakness or numbness in the hands while shaking hands?)हातात ताकद कमी वाटणे, सुन्नपणा किंवा वस्तू गळून पडणे ही लक्षणे ‘स्पायनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन’ किंवा ‘मायलॉपथी’सारख्या आजाराची सुरुवातीची चिन्हे असू शकतात. मणक्याच्या आत जाणाऱ्या मज्जारज्जूवर हाडे, चकती, गाठ किंवा इजा यामुळे दाब निर्माण होतो आणि त्यामुळे हात-पाय अशक्त होणे किंवा समन्वय बिघडणे अशी लक्षणे दिसतात.स्पायनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन म्हणजे नेमके काय?(What is spinal cord compression exactly?)स्पायनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन ही अशी स्थिती आहे, जिथे मणक्याच्या आतून जाणाऱ्या मज्जारज्जूवर हाडे, डिस्क, गाठ किंवा इजा यामुळे दाब निर्माण होतो. हा दाब वाढल्यास नसा प्रभावित होऊन हात-पाय अशक्त होणे, हालचाली मंदावणे, संतुलन बिघडणे यांसारखी लक्षणे जाणवतात.ही लक्षणे आढळल्यास काय करणे आवश्यक आहे?(What should be done if these symptoms are observed?)हात सुन्न होणे, अशक्तपणा किंवा संतुलन बिघडणे यांसारखी लक्षणे दिसल्यास वेळीच न्यूरोसर्जन किंवा मेंदुविकार तज्ज्ञाचा सल्ला घ्यावा. ‘एमआरआय’सारख्या तपासण्या करून मूळ कारण शोधणे आणि त्यावर औषधोपचार, फिजिओथेरपी किंवा आवश्यक असल्यास शस्त्रक्रिया करून उपचार करणे अत्यावश्यक आहे.ही समस्या फक्त वृद्धांनाच होते का?(Is this problem only seen in older adults?)ही समस्या वाढत्या वयानुसार संधिवात, स्लिप डिस्क यांसारख्या कारणांमुळे अधिक दिसते, परंतु ती फक्त वृद्धांपुरती मर्यादित नाही. लवकर निदान झाल्यास उपचार शक्य असून मज्जारज्जूवरील दाब कमी करता येतो आणि पुढील गंभीर परिणाम टाळता येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.