हातांनी देता येणारी ‘सीपीआर’ संजीवनी

डॉ. ऋतुपर्ण शिंदे (हृदयरोगतज्ज्ञ)फोकसरविवार सकाळचा दिवस. एका वसाहतीत ४६ वर्षांचा पुरुष मॉर्निंग वॉकसाठी बाहेर पडला होता. शेजाऱ्याला नमस्कार केला, काही पावले चालला आणि अचानक रस्त्यावर कोसळला. छातीत वेदना, मदतीसाठी हाक असं काहीच नाही. लोक गोंधळून गेले. कुणी ‘पाणी आणा’ ओरडलं, कुणी बसवण्याचा प्रयत्न केला; पण एका तरुण शाळाशिक्षिकेला सीपीआर जनजागृती सत्राची आठवण झाली. तिने पाहिलं, की तो माणूस शुद्धीवर नव्हता, नीट श्वास घेत नव्हता. कसलाही विलंब न करता, कोणतीही उपकरणं न मागता, तिनं त्याच्या छातीच्या मध्यभागी हात ठेवले आणि जोरात, लयीत दाबायला सुरुवात केली..लोक जमा झाले; पण ती थांबली नाही. सुमारे तीन मिनिटांनंतर त्या माणसाने अचानक श्वास घेतला. छाती हलली. ॲम्ब्युलन्स येईपर्यंत त्याची नाडी परत आली होती. रुग्णालयात तपासणी केल्यावर निदान झालं - सडन कार्डिॲक अरेस्ट (हृदयाची अचानक विद्युत क्रिया बंद पडणे). काही दिवसांत तो पूर्णपणे ठणठणीत अवस्थेत घरी परतला. तो वाचला - कारण कुणीतरी जवळ उभं राहून योग्य वेळी कृती केली. हेच आहे ‘हँड्स-ओन्ली सीपीआर’..सडन कार्डिॲक अरेस्टसडन कार्डिॲक अरेस्ट आणि हार्ट ॲटॅक हे एकच नसतात. हार्ट ॲटॅक सहसा रक्तवाहिनीत अडथळा आल्यामुळे होतो; पण सडन कार्डिॲक अरेस्ट म्हणजे हृदयाची विद्युत प्रणाली अचानक बंद पडणे, ज्यामुळे हृदय थांबते आणि रक्तपुरवठा थांबतो. हे जर रुग्णालयाबाहेर - घरात, रस्त्यावर वगैरे झालं, तर त्या व्यक्तीचं जगणं पूर्णपणे पहिल्या काही मिनिटांत काय होतं यावर अवलंबून असतं. मेंदूला चार-सहा मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ रक्त न मिळाल्यास कायमस्वरूपी नुकसान होतं. ॲम्ब्युलन्स बहुतेक वेळा इतक्या लवकर पोहोचू शकत नाही. खरं सांगायचं तर, पहिला मदतनीस डॉक्टर नसतो; तो सामान्य नागरिक असतो.तरीही भारतासारख्या देशात सीपीआर देणाऱ्यांचं प्रमाण खूप कमी आहे. लोकांना मदत करायची इच्छा असते; पण भीती, अज्ञान आणि ‘चूक झाली तर?’ हा विचार आडवा येतो. ‘हँड्स-ओन्ली सीपीआर’ ही भीती दूर करण्यासाठीच तयार केली आहे..‘हँड्स-ओन्ली सीपीआर’ म्हणजे काय?हँड्स-ओन्ली सीपीआर ही सामान्य नागरिकांसाठीची सोपी जीवनरक्षक पद्धत आहे. यात तोंडातून श्वास देण्याची गरज नसते. फक्त सतत छातीवर दाब देणं इतकंच. उद्देश एकच - हृदय थांबल्यावर ते पुन्हा सुरू होईपर्यंत किंवा वैद्यकीय मदत येईपर्यंत मेंदू आणि महत्त्वाच्या अवयवांपर्यंत रक्त पोहोचवत राहणं. प्रौढांमध्ये सडन कार्डिॲक अरेस्टमध्ये हँड्स-ओन्ली सीपीआर पारंपरिक सीपीआरइतकेच प्रभावी असल्याचं संशोधनातून सिद्ध झालं आहे - विशेषतः सुरुवातीच्या काही मिनिटांत. .छातीवर दाब देणं का जीव वाचवतं?हृदय थांबलं, की मेंदूकडे जाणारा रक्तपुरवठा तात्काळ थांबतो. छातीवर दाब दिल्याने हृदय छातीच्या हाडामध्ये दाबलं जातं आणि रक्त पुढे ढकललं जातं. प्रत्येक योग्य दाबानं थोडं तरी ऑक्सिजनयुक्त रक्त मेंदूपर्यंत पोहोचतं. हे सतत केल्यास जगण्याची शक्यता दुप्पट-तिप्पट वाढते. दाब थांबवले, की रक्तदाब लगेच खाली जातो. म्हणूनच लय, खोली, छाती पूर्णपणे वर येऊ देणं आणि सातत्य -हेच महत्त्वाचं. परफेक्ट सीपीआरपेक्षा काहीतरी करणं जास्त महत्त्वाचं आहे..सीपीआर कसं करायचं?‘हँड्स-ओन्ली सीपीआर’ काही मिनिटांत शिकता येते आणि आयुष्यभर लक्षात राहते. सर्वप्रथम आजूबाजूचा परिसर सुरक्षित आहे का ते पाहा. त्या व्यक्तीला हलकेच हलवा आणि मोठ्यानं हाका मारा. प्रतिसाद नसेल आणि सामान्य श्वास नसेल (फक्त गॅसपिंग किंवा पूर्ण शांतता) - तर कार्डिॲक अरेस्ट समजा. कोणाला तरी तात्काळ ॲम्ब्युलन्सला फोन करायला सांगा. तुम्ही एकटे असल्यास स्वतः फोन करून स्पीकरवर ठेवा. त्या व्यक्तीच्या बाजूला गुडघ्यावर बसा.एका हाताचा पंजा छातीच्या मध्यभागी, छातीच्या हाडाच्या खालच्या अर्ध्यावर ठेवा. दुसरा हात त्यावर ठेवा आणि बोटं एकमेकांत गुंफा. हात सरळ ठेवा आणि खांदे थेट हातांच्या वर ठेवा, म्हणजे तुमच्या शरीराचं वजन दाब देण्यासाठी वापरता येईल. आता जोरात आणि वेगानं दाब द्या. प्रौढांमध्ये छाती किमान ५-६ सेंटीमीटर खाली जावी आणि प्रत्येक दाबानंतर पूर्ण वर येऊ द्या. दाब देताना छातीवर टेकून राहू नका..दाब देण्याचा वेग मिनिटाला १०० ते १२० असावा. यासाठी एक अतिशय सोपी, भारतीय संदर्भात योग्य आणि सर्वत्र वापरता येणारी पद्धत म्हणजे १००१-१००२ मोजण्याची पद्धत. दाब देताना मोठ्याने किंवा मनात मोजा: ‘एक-हजार-एक (१००१), एक-हजार-दोन (१००२), एक-हजार-तीन…’ प्रत्येक मोजणी म्हणजे एक जोरदार दाब. यामुळे योग्य वेग राखला जातो. तो माणूस श्वास घ्यायला लागेपर्यंत, प्रशिक्षित मदत येईपर्यंत किंवा तुम्ही पूर्ण थकून जाईपर्यंत दाब थांबवू नका. तोंडातून श्वास देण्याची गरज नाही. फक्त हात पुरेसे आहेत..गैरसमज आणि सत्य‘बरगड्या तुटतील’ : होऊ शकतं. पण बरगड्या भरून येऊ शकतात; मेंदू मरत नाही हे महत्त्वाचं.‘कायदेशीर अडचण येईल’ : मदत करणाऱ्यांसाठी ‘गुड समॅरिटन’ संरक्षण आहे. पण त्याहून मोठं सत्य म्हणजे मदत न करणं हीच खरी चूक आहे.‘मला नीट येत नाही’ : अपूर्ण सीपीआरही शून्य सीपीआरपेक्षा चांगले.सामाजिक जबाबदारीसडन कार्डिॲक अरेस्ट कुठेही होऊ शकतो. फक्त डॉक्टरांवर अवलंबून राहणं चुकीचं आहे. ज्या देशांत सीपीआर सर्वसामान्यांना येते, तिथे रुग्णालयाबाहेरील मृत्यू मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहेत. सीपीआर ही नागरिकांची जबाबदारी म्हणून पाहायला हवी..अभ्यासक्रमात अनिवार्य हवीखरं परिवर्तन लवकर सुरू केलं तरच टिकतं. दहावी ही वयाची योग्य पायरी आहे. विद्यार्थी समजूतदार असतात, शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असतात आणि आयुष्यभरासाठी सवय तयार होते. हँड्स-ओन्ली सीपीआर दहावीच्या अभ्यासक्रमात अनिवार्य केली, तर एक संपूर्ण पिढी जीवनरक्षक बनेल, भीती नाहीशी होईल, ज्ञान घराघरांत पोहोचेल, मदत करणं सहज, नैसर्गिक होईल. यासाठी मोठ्या खर्चाची गरज नाही. थोडी सत्रं, प्रात्यक्षिकं आणि दरवर्षी पुनरावृत्ती पुरेशी आहे.सीट बेल्ट, पोलिओ लस - हे सगळं समाजानं स्वीकारलं म्हणून शक्य झालं. सीपीआरलाही तसंच व्हायला हवं. कल्पना करा : प्रत्येक शाळा-कॉलेजचा विद्यार्थी सीपीआर जाणतो, सोसायट्यांत प्रशिक्षण होतं, ऑफिसमध्ये सीपीआर ड्रिल असतात, मुलं पालकांना सीपीआर शिकवतात....अशक्य नाही -आवश्यक आहेकोणतंही औषध, मशीन किंवा ॲम्ब्युलन्स लवकर दिलेल्या छातीच्या दाबाची जागा घेऊ शकत नाही. सीपीआर मेंदू जिवंत ठेवते. डिफिब्रिलेशन हृदय सुरू करू शकतं; पण मेंदू जिवंत असेल तरच. सीपीआर न दिल्यास प्रत्येक मिनिटाला जगण्याची शक्यता ७-१० टक्के कमी होते. सीपीआर देणाऱ्यांसाठी तो आयुष्यातला सर्वात अर्थपूर्ण क्षण असतो. हृदयरोग आधुनिक महामारी असेल, तर सीपीआर हे आधुनिक प्रथमोपचार आहेत. शाळांत सक्तीचं सीपीआर शिक्षण, राष्ट्रीय जनजागृती,समाजस्तरीय प्रशिक्षण, ऑफिस सुरक्षा नियमांत समावेश हे आवश्यक आहे..पुन्हा चालणारा तो माणूस...जो माणूस रस्त्यावर कोसळला होता, तो आज पुन्हा चालतो आहे. त्याचं आयुष्य नशिबामुळे नाही, तर तयारीमुळे वाचलं. हँड्स-ओन्ली सीपीआर म्हणजे शौर्य नाही. ती म्हणजे सज्जता. डिग्री लागत नाही, उपकरणं लागत नाहीत, परवानगी लागत नाही. फक्त तुमचे हात, धैर्य आणि कृतीची तयारी लागते. प्रत्येक नागरिकाला हँड्स-ओन्ली सीपीआर येत असेल, तर अचानक हृदय थांबणं म्हणजे अचानक मृत्यू नसेल - तो अचानक मिळालेला दुसरा श्वास असेल.सकाळ सोशल फाउंडेशन आणि 'स्टार्टदहार्ट' यांच्या माध्यमातून शाळकरी मुलाना सीपीआरचं प्रशिक्षण मोफत देण्याचा उपक्रम गेली २ वर्षं अव्याहतपणे चालू आहे. आजतागायत साधारण ९००० मुलाना हॅंडस ऑन प्रशिक्षण देण्यात आलेलं आहे. यामध्ये सहभागासाठी आपण सकाळ सोशल फाउंडेशनशी संपर्क साधू शकता.(हे सदर आता समाप्त होत आहे.) 