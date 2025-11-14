बाळ रडतंय का ?

- डॉ. मालविका तांबे गर्भधारणा झाली की संपूर्ण कुटुंबीय बाळ होण्याची अगदी उत्साहाने वाट बघत असतात. बाळ झाल्यावरती सगळ्यांना आनंद होतो. सगळीकडे अगदी उत्साहाचं वातावरण असतं. सगळे जण त्याला सांभाळायला, त्याला मांडीवर घेऊन बसायला अगदी उत्सुक असतात. पण तेच बाळ रडायला लागलं की काय करावं हे कोणालाच सुचत नाही आणि त्यातून एकच पर्याय सगळ्यांना दिसतो तो म्हणजे, 'बाळ रडतंय -आईकडे दे म्हणजे ती त्याला दूध पाजेलं तर ते शांत होईल' आईला स्तन्य उत्पत्ती व्यवस्थित होत आहे ना ? बाळाचे पोट नीट भरतंय ना, किती किती तासांनी बाळाला खरंच दूध पाजण्याची आवश्यकता आहे. या सगळ्याचं गणित मांडणं किंवा ते कोडं सोडवणं इतकं सोप्प नसतं. त्यामुळे नवीनच मातृत्वाचा अनुभव घेणारी स्त्री या सगळ्यातून भांबावून जाते आणि बाळ का रडतंय? याचं उत्तर शोधायचा प्रयत्न करते..'पोट दुखी गॅसेस' -जन्मानंतर पहिले साधारण सहा ते आठ महिने बाळाच्या रडण्याचं मुख्य कारण पोटदुखी किंवा पोटामध्ये गॅसेस होणं असतं. आधीच बाळाची पचनसंस्था ही अत्यंत नाजूक असते. आईकडून मिळणारे स्तन्यपान हे त्याला हळू हळू पचवायची सवय करावी लागते. आईला होणारं अपचन किंवा आईने काही चुकीचं खाल्ल्यास बाळाला अशा प्रकारे पोटात दुखू शकतं. तसेच कधीतरी दूध पीत असताना हवा सुद्धा गिळली जाऊ शकते. त्याच्यामुळे सुद्धा मुलांना कोलिक अर्थात पोटामध्ये दुखणं होऊ शकतं. याच्यामुळे बाळ सतत रडतं आणि पाय पोटाकडे ओढत राहतं. आयुर्वेदाच्या मते बाळाच्या पोटात दुखत असलं तर खालील लक्षणे दिसतात; बाळ खूप जोरात रडतं - दूध प्यायला नाकारतं - पोट कडक झालेलं आढळतं. बाळाच्या चेहऱ्यावरती घाम दिसतो. तसेच बाळाला मध्ये मध्ये शहारे सुद्धा येतात. अशी लक्षणे दिसल्यास खालील उपाय करावे..१. संतुलन रोझ ब्युटी तेलासारखे एखादे आयुर्वेदिक सिद्ध तेल बाळाच्या पोटावर हलक्या हाताने घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने लावावे. एक ते दोन थेंब तेल नाभीमध्ये सुद्धा सोडावे. याने गॅस निस्सारण शक्य होतं व तसेच बाळाला काही अपचन असलं तर तेही कमी व्हायला मदत मिळते.२. अर्धा चमचा ओवा, अर्धा चमचा बाळंत शोप हे साधारण दोन ग्लास पाण्यामध्ये भिजवून उकळायला ठेवावं. एक ग्लास पाणी उरेल तोपर्यंत उकळावे व नंतर गाळून घ्यावे. यामध्ये अगदीच चवीपुरती खडीसाखर इच्छा असल्यास घालावी व जेव्हा बाळाला अशा प्रकारचा त्रास जाणवेल तेव्हा थोडासं कोमट करून एक ते दोन चमचे पाणी बाळाला पाजावे. सध्या बाळाला पाणी देऊ नये अशा प्रकारचा सल्ला दिला जातो. पण ऋतुमानाप्रमाणे व अशा प्रकारे काही त्रास होत असला तर बाळाला व्यवस्थित उकळून गार केलेलं स्वच्छ पाणी प्यायला काहीही हरकत नसते. उलट कधीतरी असं बघण्यात येतं की बाळाला मध्येमध्ये तहान लागत असते. म्हणून दोन फिड्सच्या मध्ये बाळाला उगाचच दूध पाजल्याने सुद्धा अशा प्रकारचे अपचनाचे त्रास त्यांना होताना दिसतात..३. ओवा घेऊन त्याची छोट्याशा रुमालात पुरचुंडी बांधावी. एक लोखंडी तवा गरम करावा आणि त्याच्या वरती गरम करून या पुरचुंडीने बाळाच्या पोटाला शेक करावा. हे करत असताना लोखंडी तवा बाळ आणि आपल्यापासुन लांब ठेवला जाईल याची काळजी घ्यावी व तसेच पुरचुंडी गरम केल्यानंतर तिचे तापमान बाळाला सुसह्य आहे ना हेही बघणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे शेक केल्यास सुद्धा बाळाचे पोटात दुखणे कमी व्हायला मदत मिळू शकते.४. घरात ठेवलेले हिंग घ्यावे (मसाल्याच्या डब्यातले टाळावे) ते पाण्यामध्ये मिसळून त्याची पेस्ट तयार करावी व ती पेस्ट बाळाच्या नाभीच्या आजूबाजूला लावावी. हिंग फार तीव्र असले तर आधी 'संतुलन रोज ब्युटी तेल' पोटाला लावून मग नंतर हे हिंगाचे पाणी बाळाच्या पोटावर लावावे. फार तीव्र असल्यास हिंगाच्या उष्णतेमुळे बाळाच्या नाजूक त्वचेला त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे हिंगाचे अगदी पातळ पाणी हे बाळाच्या पोटाला लावावे. त्रास कमी झाल्यावर लगेच पाच ते दहा मिनिटात याला ओल्या कापडाने पुसून टाकावे..बाळाला वरचेवर कोलिक चा त्रास होत असला तर आईने तिच्या जेवणावर लक्ष देणे अत्यंत महत्वाचे ठरते. आजच्या काळात बऱ्याचदा असं सांगितलं जातं की आईने काहीही खाल्लं तरीही बाळाच्या पचनाशी त्याचा काहीही संबंध नसतो. पण हे अत्यंत चुकीचे आहे. आईने स्वतःचं जेवणाचं पचन व्यवस्थित व्हावं त्याच्याकरता रोज संतुलन अन्न योग, संतुलन पित्तशांती गोळ्या नक्की घ्याव्या व तसेच रात्री झोपताना संतुलन सेनकुल सारखे चुर्ण व्यवस्थित घेतल्याने आईचं पोट साफ व्हायला मदत मिळते. तसेच ओवा, तीळ, जिरं, काळं मीठ व सैधं मीठ घालून तयार केलेली सुपारी सुद्धा आईने जेवणानंतर नक्की खावी. अशा प्रकारे उपाय केल्यास आईचं अपचन टाळता आलं तर बाळालाही कोलिक चा त्रास कमी व्हायला मदत मिळू शकते..अंग दुखीलहान बाळाला कसे उचलावे, कसे हाताळावे हे सर्व प्रथम सगळ्यांनाच अवघड वाटते . तसेच त्याला उचलत असताना कधी तरी मानेला व्यवस्थित आधार न दिल्यामुळे पाठीच्या खाली व्यवस्थित न धरल्यामुळे किंवा कपडे घालत असताना डायपर बदलत असताना चुकीच्या पद्धतीने बाळाला हाताळल्यामुळे सुद्धा त्याला अंग दुखीचा किंवा मानेच्या दुखण्याचा त्रास होताना दिसतो. अश्या वेळेला सुद्धा बाळ खूप जोरात रडत झोपू शकत नाही, सुस्त होते व पाठीला किंवा मानेला डोक्याला हात लावल्यास जास्त चिडचिड करते. अश्या वेळेला बाळाला ज्या जागी दुखतंय असं वाटत असेल तिथे हलक्या हाताने संतुलन रोज ब्युटी तेल लावणं उपयोगी ठरू शकेल. तसेच बाळाला हाताळताना अगदी मऊसूत कॉटनचे जाड दुपटे किंवा सध्या बाजारात मिळत असणारे बाळाकरिताचे स्पेशल सॅक वापरावे. घरात असलेले लहान मुलांना कौतुक वाटेल तसेच प्रत्येक येणाऱ्या जाणाऱ्याला बाळ हातात देणं टाळावं. चुकीचं हाताळल्यामुळे हात निखळल्याच्या केसेस सुद्धा बाळामध्ये खूप प्रमाणात दिसतात. असा काहीही त्रास वाटल्यास त्वरित तज्ञांचा सल्ला घ्याव्या..सर्दी, खोकला, ताप व कानदुखीही चार कारणे सुद्धा बाळाच्या रडण्याचा करिता कारणीभूत असतात. पण सहसा याच्यामध्ये मिळणारी लक्षणं खूप स्पष्ट असतात. उदाहरणार्थ ताप येणं, नाकातून स्त्राव होणं, बाळाला मधे मधे खोकला येणं, कान दुखत असल्यास बाळाने कानाला सतत हात लावणं यापैकी कुठलाही त्रास असला तर डॉक्टरांचा सल्ला तर घ्यावाच. पण त्याच बरोबरीने नाकाचे अवरोध कमी होण्याकरता संतुलन नस्यसेन घृताचे एक दोन थेंब बाळाच्या नाकात दिवसातून दोन तीनदा तरी घालावे. वरील सांगितलेली ओव्याची पुरचुंडी गरम करून नाक व तसेच सायनस च्या भागात लावल्यास सायनस कमी व्हायला मदत मिळते. तसेच डॉक्टरांच्या सल्ल्याने संतुलन सितोपलादी चूर्ण, ब्रॉन्कोसॅन सिरप याचाही वापर वयाप्रमाणे योग्य डोसमध्ये केला तर उत्तम फायदा होताना दिसतो. शिवाय लघवी करत असताना रडणे हे लघवीचा त्रास दाखवतं. काही कीडा चावल्यास सुद्धा मुलं रडतात. त्याच्यानंतर सहसा कुठेतरी रॅश दिसणं किंवा त्वचा लाल होणं हे सुद्धा लक्षात येतं..शी करताना रडत असल्यास मल बद्धतेचा त्रास होतोय हे समजू शकतं. बाळाने साधारणपणे दिवसातून तीन ते पाच वेळा तरी पातळ शी केली पाहिजे. सहा महिन्यांनंतर जसं आपण बाळाला थोडं अन्न द्यायला सुरू करतो तसतशी घट्ट होत जाते. त्यामुळे बाळाला रोजच्यारोज शी होत नसली तर त्याच्याकरता सुद्धा डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यायला पाहिजे. या करिता घरच्या घरी बाळाच्या नाभीमध्ये आणि शी च्या जागी एरंडेल तेल लावल्यास सुद्धा फायदा होताना दिसतो किंवा संतुलन चे बाल हर्बल सिरप हेही बाळाच्या पचनाकरता मदत करताना दिसते. बऱ्याचदा बाळाच्या या मल बद्धते कडे लक्ष देण्याची गरज नाही असा सल्ला दिला जातो. तो त्याच्या भावी आयुष्याच्या पचनाच्या दृष्टीने उचित नाही. कधी तरी बाळाला थंडी वाजत असते. .त्यामुळे त्याला गादीवर ठेवलं. पाळण्यात ठेवलं की ते लगेच रडायला लागतं. मग कोणीतरी हातात घेईल किंवा मांडीवर घेईल तसं ते रडणं बंद करतं. अशा वेळेला त्या रूममधे तापमान व्यवस्थित हिटर वगैरे लावून नियंत्रित करणे. बाळाला व्यवस्थित कपडे घालणे व तसेच त्याला झोप लागू शकेल अशा प्रकारचं आरामदायक वातावरण तयार करणे, स्वास्थ्य संगीत लावणे या सगळ्याचा सुद्धा उपयोग होऊ शकेल. बाळ लहान असतं, बोलता येत नाही. त्यामुळे स्वतःच्या भावना किंवा वेदना व्यक्त करू शकत नाही. त्यामुळे ते रडून आपल्या सगळ्या भावना व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करतं. त्याच्या रडण्याचे कारण नीट समजून घेऊन 