डोके विरुद्ध हृदय हे मिथक

सद्गुरू - लोकांना असे बोलताना ऐकणे सामान्य आहे, की त्यांचे डोके त्यांना एका दिशेने नेत असते आणि त्यांचे हृदय त्यांना दुसऱ्या दिशेने नेत असते. योगामध्ये, आम्ही जो काही मूलभूत पाया प्रस्थापित करतो तो हा आहे की- तुम्ही एक एकसंध अस्तित्व आहात. डोके आणि हृदय यांचे कोणतेही विभाजन इथे नाही. तुम्ही संपूर्णपणे एकच आहात..साधारणपणे तुम्ही तुमच्या विचारांना डोक्यासोबत आणि तुमच्या भावनांना हृदयासोबत जोडत असता. परंतु जर तुम्ही याकडे काळजीपूर्वक, अतिशय प्रामाणिकपणे पाहिले, तर तुम्हाला हे समजून येईल की तुम्ही ज्या पद्धतीने विचार करता, त्याच पद्धतीने तुम्ही ते अनुभवता. परंतु हेदेखील खरे आहे, की तुम्ही ज्या प्रकारे अनुभव घेता, त्या प्रकारेच तुम्ही विचार करता.तुम्ही ज्या पद्धतीने विचार करता, त्याच पद्धतीने तुम्ही अनुभव घेता, परंतु तुमच्या अनुभवाच्या दृष्टिकोनातून तुम्हाला विचार आणि भावना हे दोन्ही वेगवेगळे वाटतात. हे असे का आहे? कारण विचारामध्ये एक प्रकारची चपळता असते. उदाहरणार्थ, जर आज तुम्ही असा विचार करत आहात की, ही एक अतिशय चांगली व्यक्ती आहे, तर तुम्हाला त्या व्यक्तीबद्दल उबदार भावना जाणवतात..अचानक, तो असे काही करतो, जे तुम्हाला आवडत नाही. मग तुमचा विचार तुम्हाला सांगतो की, तो भयानक आहे, परंतु तुमची भावना त्यात ताबडतोब बदल करू शकत नाही. जर ती आत्ता सध्या गोड आहे, तर लगेच पुढच्या क्षणी ती कडवट होऊ शकत नाही. तुमच्या भावनेच्या शक्तीनुसार, कदाचित त्या गोष्टीला तीन दिवस किंवा तीन वर्षे लागतील, परंतु काही काळानंतर ती बदलेल..भावना ही विचाराचा केवळ एक रसाळ भाग आहे. तिच्या गोडव्याचा आनंद घ्या; परंतु ती संपूर्णपणे स्थिर नाही. कारण तिला वळण्यास अधिक वेळ लागतो, आणि साधारणपणे तिची तीव्रता विचारापेक्षा बरीच जास्त असते, असे वारंवार वाटते की विचार आणि भावना हे दोन्ही वेगवेगळे आहेत. परंतु ते ऊस आणि त्यात असणाऱ्या रसापेक्षा काही वेगळे नाहीत..बहुतेक लोकांच्या अनुभवात विचार हा भावनेइतका तीव्र नसतो. केवळ पाच ते दहा टक्केच लोक अशा प्रकारचा विचार निर्माण करण्यास सक्षम असू शकतात की, जो इतका तीव्र आहे की त्याला भावनेची आवश्यकता नाही. नव्वद टक्के लोक केवळ तीव्र भावना निर्माण करू शकतात. परंतु काही असे लोक आहेत की ज्यांचा विचार खूप सखोल आहे. त्यांच्याकडे फारशी भावना नाही, परंतु ते खूप सखोल विचारवंत आहेत.स्वतःमध्ये विरोधाभास निर्माण न करणे ही सर्वोत्तम गोष्ट आहे. विचार आणि भावना वेगवेगळे नाहीत. एक कोरडा आहे. दुसरी रसाळ आहे. दोन्हींचा आनंद घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.