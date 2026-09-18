स्वास्थ्यपूर्ण आरोग्यासाठी

डॉ. मालविका तांबे आजकालच्या धावपळीच्या आयुष्यात स्वास्थ्य जपणे ही कसरतच झालेली आहे. काहीही खायच्या किंवा करायच्या आधी मनामध्ये दहा प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाहीत. त्यातून सोशल मीडियावर सतत वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती ऐकायला, पाहायला मिळते. बीटरूट आणि डाळिंब हे दोन्हीही रक्तवाढीकरिता मदत करतात. तरीही त्यापैकी श्रेष्ठ कुठलं? असा प्रश्न विचारल्यास आपल्याला समाजामध्ये दोन्ही प्रकारची मतं दिसतील. परंतु आरोग्य टिकवण्यासंबंधीच्या बहुतांश प्रश्नांची आयुर्वेदात उत्तर आहेत. आचार्य चरकांनी सूत्रस्थानाच्या पंचविसाव्या अध्यायामध्ये स्वास्थ्यासाठी सर्वोत्तम गोष्टी कुठल्या याबद्दल खूप खोलवर माहिती दिलेली आहे. या यज पुरुषीय अध्यायामधून आपण आज काही थोडी माहिती करूया..अन्न पूर्णब्रह्मस्वास्थ्याकरिता सगळ्यात महत्त्वाचे असते ते म्हणजे अन्न. अन्नातूनच आपला देह, आपले सगळे धातू तयार होतात. जिवंत राहण्यासाठी, शरीराचं पोषण होण्यासाठी अन्न हे सगळ्यात महत्त्वाचे असते.आहारः प्रीणनः सद्योबलवृद्धिकृद् देहधारणः।स्मृत्यायुः शक्तिवर्णौजः सत्त्वशोभाविवर्धनम्।।आयुर्वेदाप्रमाणे आहाराने तृप्ती मिळते. शरीरधारणेसाठी ते अत्यंत आवश्यक असतं. त्याच्यातून बल, स्मरणशक्ती, शारीरिक शक्ती, तेज, ओज व आयुष्य या सगळ्यांची वृद्धी होत असते. एवढंच नव्हे तर शरीराचे व मनाचे औदार्य हेसुद्धा आहारातूनच वाढत असते.आहाराचा विचार केल्यास सर्वप्रथम पाण्याचा विचार करावा लागतो. पाणी जीवनशक्ती प्रदान करतं, तृप्ती देतं, शरीरधारणेला मदत करतं, आधार देतं, श्रम, थकवा, तहान, गुंगी, झोप वगैरे दूर करतं, जळजळ कमी करतं व अतिशय पथ्यकर असतं.जीवनं तर्पणं धारणं आश्वासजननं श्रम-क्लम-पिपासा-मद-मूर्च्छा-तन्द्रा-निद्रा-दाह-प्रशमनमेकान्ततः पथ्यतमं च।फक्त पाणी शुद्ध असणं अत्यंत महत्त्वाचं असतं. आयुर्वेदाप्रमाणे पावसाचं पाणी हे आरोग्याकरिता अत्यंत हितकर असतं. अर्थातच पूर्वीच्या काळात फार प्रमाणात प्रदूषण नसल्यामुळे पावसाळ्यात साठवलेलं पाणी हे आरोग्याकरता नक्कीच चांगले असावे. असे साठवलेले पाणी उकळून सुवर्ण संस्कारित करून प्यायल्यास स्वास्थ्यासाठी उत्तम असते. आयुर्वेदाप्रमाणे पावसाळ्यात नदीचे पाणी हे आरोग्याकरता हितकर असते. अर्थातच त्याच्यातून संक्रमण होण्याची शक्यता खूप जास्त प्रमाणात राहते. म्हणून उकळलेलं पाणी हे सर्वश्रेष्ठ असतं. सध्याच्या काळात बाटलीमध्ये बंद पाणी मिळत असलं, त्यातून संक्रमण होत नसलं तरी प्लॅस्टिकच्या सतत संपर्कात राहिलेलं पाणी हे आरोग्याकरिता योग्य नाही हे आज संशोधनांमधून सिद्ध झालेलं आहे. पाणी जेवढं नैसर्गिक वस्तूंच्या संपर्कात असेल तेवढं ते आपल्या आयुष्याला जीवनशक्ती प्रदान करतं. त्यामुळे काच, चांदी, सोनं, स्फटिक, तांबं, कांस्य इत्यादी तत्त्वांच्या संपर्कात आलेलं पाणी हे आरोग्याकरता जास्त उत्तम असतं..दूधपाण्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचे आहार म्हणजे दूध. अगदी जन्म झालेल्या तान्ह्या बाळापासून ते म्हाताऱ्या आजोबांपर्यंत सर्वांनी दुधाचा कुठला तरी प्रकार नक्की आरोग्य टिकवून ठेवण्याकरिता नियमित घेणे चांगले. दुधाला पूर्णान्नही म्हणतात, कारण त्यात सातही धातूंचे पोषण करण्याची क्षमता असते. आचार्य चरकांप्रमाणे दुधामध्ये गाईचे दूध हे सर्वश्रेष्ठ असते. तथापि सध्याच्या काळात विचार केला तर ती गाय हायब्रीड नसलेल्या वंशातील असली तरच तिचं दूध चांगलं म्हणावं लागेल. एवढंच नव्हे तर कुठलीही अनैसर्गिक प्रक्रिया न केलेलं दूध असायला हवं. चांगल्या प्रतीचं दूध हे चवीला मधुर असतं. गुणाने स्निग्ध असतं. वात पित्त दोष कमी करणारे असतं. सारक व शीत वीर्याचे असते. याच्याने तत्काळ शुक्र धातूचे पोषण होतं. जीवनशक्ती वाढते, आकलनशक्ती सुधारते व तारुण्य टिकून राहायला मदत होते, हाडांना झालेली इजा कमी होते. हाडं बळकट राहतात, ओज वाढतं आणि मानसिक ताकद वाढायला मदत मिळते. गर्भारपणात व हृदयरोगात दूध अत्यंत उत्तम असतं. कुठल्याही जीर्ण रोग झाल्यानंतर ताकद वाढायला दुधाची खूप मदत होते..दुधामध्ये मेंढीचं दूध हे सगळ्यात अपथ्यकर सांगितलेला आहे. सध्याच्या काळात गायींना किंवा म्हशींना इंजेक्शन देऊन तयार केलेलं दूध, दुधाची भुकटी अर्थात मिल्क पावडर टाकून तयार केलेलं दूध, अल्ट्रा हिटेड, होमो जेनाईस्ड दूध शक्यतो टाळलेले बरे. दुधाच्या नावावर सोया मिल्क, आलमंड मिल्क, राइस मिल्क घेण्याने दुधाचे उपरोक्त कुठलेही फायदे होणार नाही हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवण्याची गरज आहे..मीठलवणं अन्नंद्रव्यरुचिकारणं. अर्थात अन्न पदार्थांना चव देण्यासाठी मीठ सर्वोत्तम असतं. व्यवहारातही आपण बघतो की एखाद्या वेळेस स्वयंपाकात तिखट नसलं, गोड नसलं तर चालतं. परंतु अन्नामध्ये रुची येण्याकरिता किंवा खावं असं वाटण्यासाठी मीठ लागतंच. बिनामिठाचा उपवास करणं हे अत्यंत कठीण आहे, असं समजलं जातं. आधुनिक वैद्यकशास्त्रसुद्धा शरीरातल्या इलेक्ट्रोलाइट्सचं संतुलन नीट राहण्यासाठी, पचनक्रिया व्यवस्थित होण्यासाठी, मांसपेशी आखडू नयेत यासाठी एवढंच नव्हे तर शरीरातल्या संपूर्ण संवहन प्रक्रिया व्यवस्थित राहावी या सगळ्यांसाठी मीठ महत्त्वाचे असते असं सांगतं. परंतु सध्याच्या काळात मिठावरही अनैसर्गिक प्रक्रिया केल्यामुळे मिठामुळे शरीरामध्ये वेगवेगळे आजार होऊ लागलेले आहेत. त्यामुळे सध्याच्या काळात मीठ कमी खा, रक्तदाब वगैरे वाढेल असं सांगितलं जाऊ लागलेलं आहे. नित्य आहारामध्ये नेहमी सैंधव मीठ खाल्लेलं उत्तम राहतं..हृद्य पदार्थचवींमध्ये लवण रस हा खूप महत्त्वाचा असला तरी हृदयाकरता सगळ्यात महत्त्वाची आम्ल चव असते. अर्थात आंबट चव असते. हृदयाला मदत करणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या वनस्पती आम्ल रसांनी युक्त असतात. आंबट चव हे अग्नीचं दीपन करते. गुणाने स्निग्ध असते. हृदयाला हवीहवीशी वाटते. पचनाला मदत करते. अन्नाला रुची देते. स्पर्शाला थंड असते परंतु वीर्याने उष्ण असते. मनाला आवडणारी, शरीरात ओलावा उत्पन्न करणारी आणि पचण्यास हलकी असते.आंबट गोष्टी खाल्ल्या की एक वेगळाच ताजेपणा तोंडातही जाणवतो. अक्षरशः तोंडाला पाणी सुटते. आवळा, कैरी, चिंच यांचा छोटासा का होईना तुकडा खावासा वाटतो. हे त्याच्या हृद्य गुणांमुळे घडत असतं. दिवस गेल्यानंतर आंबट गोष्टी खाव्या असं वाटतात. गंमत म्हणून दोन हृदयाची स्त्री असल्यामुळे तिला आंबट गोष्टी जास्त खायला आवडतात असंही म्हटलं जातं. चिंच, कैरी, आवळा, डाळिंब, लिंबू, आमसूल अशा प्रकारची आंबट द्रव्ये सहसा आपल्याला घरात सोपेपणाने सापडतात. यातील डाळिंब आणि आवळा ही दोन द्रव्ये आंबट चवीमध्ये श्रेष्ठ असतात. त्यामुळे नियमितपणे डाळिंबाचा रस घेणं हे हृदयाकरता उत्तम ठरू शकतं. तसेच आवळ्यातून तयार केलेला च्यवनप्राश हा सुद्धा आयुर्वेदामध्ये हृदयाकरता व तसेच दीर्घायुष्याकरता उत्तम सांगितलेला आहे. लिंबू आणि आमसूल ही द्रव्ये आंबट चव देतात पण शरीरात उष्णता वाढवत नाही. म्हणून स्वयंपाकात ही द्रव्ये वापरणे इष्ट असतं. शक्यतो चिंच आणि कैरी हे खाण्यामध्ये कमी ठेवावे किंवा खाल्ल्यास त्याच्यावरती थोडसं मीठ लावून खाण्याची पद्धत आपल्याला दिसते..मधशरीरामध्ये कफ आणि पित्त या दोन्ही दोषांचं संतुलन करण्याकरता मध हे श्रेष्ठ सांगितलेले आहे. आयुर्वेदाप्रमाणे मध पचायला सोपा असतो. कफ शामक असतो. चिकट व गोड असल्यामुळे वात कमी करतो आणि तुरट चवीमुळे पित्तसुद्धा संतुलित करू शकतो. एवढेच नव्हे तर मध हा योगवाही असतो अर्थात ज्या द्रव्याबरोबर घेतला जातो त्या द्रव्याचे गुण वृद्धिंगत करतो. म्हणूनच अनेक औषधांमध्ये मध बरोबरीने घेण्याची पद्धत आपल्याला दिसते. मुख्यत्वे हृदयाकरता उत्तम असलेल्या औषधांमध्ये मध मिसळून दिल्यास ते पटकन हृदयापर्यंत पोचून मदत करायला सुरू करतात असं सांगितलेलं आहे. लहान मुलांमध्ये सुवर्णप्राशन करवत असताना मधासोबत केल्यास त्याचं लगेचच शरीरामध्ये मिसळून मज्जा धातू व चेता संस्थेला मदत व्हायला सुरू होते.पुढच्या भागामध्ये आपण धान्य, फळं, मांसाहार, तूप, तेल व तसेच वागणुकीतले काही गोष्टींचा विचार स्वास्थ्याच्या परिप्रेक्ष्यामध्ये करूया..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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