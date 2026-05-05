जीवनमान-जीवनभान : ‘वेळ नाही’ हा भ्रम

देवयानी एम., लाइफस्टाइल कोचआज दिवसभर ऑफिसमध्ये इतकं काम होतं की व्यायामाला अजिबात वेळ मिळाला नाही!'' हे वाक्य आपण किती वेळा बोललो असू? किंवा आपल्या मित्र-मैत्रिणींकडून ऐकलं असेल? खूपदा, नाही का? कामाचा व्याप, घरची जबाबदारी किंवा ट्रॅफिक... आपण खूप व्यस्त आहोत म्हणून व्यायामासाठी वेळ काढणे अशक्य आहे हे कॉमन कारण आहे. पण जरा थांबूया आणि थोडा प्रामाणिकपणे विचार करूया – हा नक्की वेळेचा प्रश्न आहे की आणखी कशाचा?.जेव्हा आपण म्हणतो की आपल्याकडे 'वेळ नाही', तेव्हा आपण प्रत्यक्षात असं म्हणत असतो की, 'व्यायाम करणं ही माझ्यासाठी सध्या महत्त्वाची गोष्ट नाही.' आवडत्या वेब-सीरिजचा नवीन सीझन येतो, किंवा फोनवर रील्स बघत असतो, तेव्हा वेळेची कमतरता जाणवत नाही. तेव्हा तर आपण तासनतास वेळ काढतो. मग व्यायामाच्या बाबतीतच 'वेळ नाही' हे वाक्य नेमकं कसं येतं?कारण साधं आहे: व्यायामासाठी वेळ शोधणं हा व्यवस्थापनाचा विषय नसून, तो प्राधान्याचा विषय आहे. व्यायामासाठी लागणारी मेहनत करण्याची इच्छा जोपर्यंत तुमच्या मनात निर्माण होत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला 'वेळ' सापडणार नाही. स्वतःच्या प्रगतीसाठी प्राधान्य न दिलं जाण्याचं कारण दडलं आहे 'गरज' आणि 'इच्छा' यांच्या गणितात. मनात विचार असूनसुद्धा अनेकदा कृती होत नाही. याचं कारण आपल्या आयुष्यातील कोणत्याही कृतीमागे दोन मुख्य चालक असतात: इच्छा (Desire) आणि गरज (Necessity). माणसाचं प्राधान्य तेव्हाच बदलतं आणि विचार हे कृतीमध्ये रूपांतरित होतात, जेव्हा त्याला त्या गोष्टीचा परिणाम स्पष्ट दिसतो आणि तो या दोनपैकी एका कारणानं का होईना हवा असतो..१. इच्छा :जेव्हा तुम्हाला एखादी गोष्ट (उदा. सुडौल शरीर किंवा ऊर्जावान वाटणं) इतकी हवीहवीशी वाटते, की त्यासाठी आनंदानं कष्ट करायला तयार होता, तेव्हा तुम्ही वेळेचं गणित आपोआप जुळवता. तुम्हाला एखाद्या लग्नासाठी किंवा खास कार्यक्रमासाठी छान कपडे घालायचे आहेत, आणि तुम्हाला फिट दिसायचं आहे. त्या वेळी तुम्ही जिद्दीनं वेळ काढता, डाएट करता, व्यायाम करता, वेळेवर झोपता. कारण तुम्हाला तो 'रिझल्ट' हवा असतो..२. गरज :जेव्हा परिस्थिती हाताबाहेर जाते, उदा. डॉक्टरांनी वजनावर नियंत्रण ठेवण्याचा किंवा आरोग्याचा गंभीर इशारा दिला, तेव्हा व्यायामासाठी लागणारा वेळ 'जादुई' रितीनं उपलब्ध होतो. तीच व्यक्ती जी कालपर्यंत 'वेळ नाही' म्हणत होती, ती लवकर उठू लागते, किंवा संध्याकाळी व्यायामासाठी थोडातरी वेळ काढते. काय बदललं? दिवस तर तेवढाच होता २४ तासांचा. पण आता व्यायामाचा परिणाम (आरोग्य टिकवणं) ही एक 'गरज' बनली आहे.काही दिवस खूप धावपळीचे असतात, जिथं एका मिनिटाचीही शांतता मिळत नाही. अशावेळी निदान चालायला गेलं पाहिजे. मात्र, वेळ असूनसुद्धा वॉकिंग करून येऊ, असा शॉर्टकट मारत व्यायामाचं कर्तव्य पूर्ण करत असाल, तर मात्र 'उद्यापासून व्यायाम करेन'मधला 'उद्या' कधीच उगवणार नाही..व्यायाम न करण्यासाठी आपण जो 'वेळ नाही' हा आरसा दाखवतो, तो खोटा आहे. खरी अडचण ही आहे, की व्यायामातून मिळणारं फळ (फिटनेस किंवा आरोग्य) तुमच्यासाठी अजून तितकं महत्त्वाचं (Urgent) झालेलं नाही. जोपर्यंत व्यायाम हे तुमच्या आयुष्यातील 'मस्ट-डू' (करावंच लागणारं) काम बनत नाही, तोपर्यंत तुम्ही त्याला दुय्यमच मानणार.त्यामुळे उद्यापासून जेव्हा तुम्ही स्वतःला म्हणाल, 'मला व्यायामासाठी वेळ नाहीये', तेव्हा त्याऐवजी हे खरं वाक्य म्हणून बघा : 'व्यायाम करणं सध्या माझ्या प्राधान्यक्रमात (Priority) खालच्या क्रमांकावर आहे.' हे ऐकायला थोडं कठोर वाटेल; पण हेच सत्य आहे. ज्या क्षणी व्यायामाचं फळ तुमच्यासाठी 'अतिशय हवंहवंसं' किंवा 'अत्यावश्यक' बनेल, त्या क्षणी तुमच्या दिनचर्येत व्यायामासाठी आपोआप वेळ निर्माण होईल.व्यायाम हा वेळेचा प्रश्न नाही, तो प्राधान्याचा प्रश्न आहे!