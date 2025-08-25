Sprouts Benefits: दररोज मोड आलेलं धान्य खाणं आरोग्यासाठी लाभदायक; जाणून घ्या 7 जबरदस्त फायदे!

थोडक्यात:मोड आलेलं धान्य (स्प्राउट्स) प्रोटीन आणि फायबरने भरलेलं असून शरीराला ऊर्जा आणि पोषण देतं.यात असलेले एन्झाइम्स पचन सुधारतात आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात.नियमित सेवनाने मधुमेह नियंत्रणात राहतो, हाडं-दात मजबूत होतात आणि त्वचा-केसांना पोषण मिळतं..Health Benefits of Eating Sprouts Daily: आजच्या वेगवान आणि धकाधकीच्या जीवनशैलीत आपलं आरोग्य टिकवणं हे खूप महत्त्वाचं ठरलं आहे. बऱ्याचदा वेळ नसल्यामुळे आपण आहाराकडे योग्य ती काळजी घेत नाही. पण आरोग्य चांगलं नसेल तर पुढे आयुष्याचं सुखद अनुभवणं कठीण जातं. अशा काळात आपल्या आहारात मोड आलेलं धान्य (स्प्राउट्स) यांचा समावेश करणे फायदेशीर ठरू शकतं..मोड आलेलं धान्य म्हणजे काय?मोड आलेलं धान्य म्हणजे काही विशिष्ट प्रकारच्या धान्यांना, कडधान्यांना आणि बियाणांना अंकुर येण्याची प्रक्रिया. अंकुरित झालेल्या या धान्यांत पोषक तत्वांची मात्रा वाढते आणि ते अधिक पचण्यास सोपे होतात..SBI Fellowship India: ग्रामीण विकासासाठी काम करायचंय? SBI Youth for India फेलोशिपसाठी आजच अर्ज करा!.21 दिवस सलग मोड आलेलं धान्य खाण्याचे फायदे1. प्रोटीनचा भरपूर स्रोतमोड आलेलं धान्य प्रथिने आणि फायबरने भरलेलं असतं, जे आपल्या शरीराला आवश्यक ऊर्जा आणि पोषण देतं. विशेषतः ज्यांना व्यायाम करायचा असतो किंवा जिममध्ये जाणारे लोकांसाठी हे उत्तम आहे.2. पचन सुधारतेअंकुरित धान्यांमध्ये एन्झाइम्स जास्त प्रमाणात असतात, जे पचन क्रियेला सुधारतात आणि बद्धकोष्ठतेसारख्या समस्या दूर करतात.3. रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतेस्प्राउट्समध्ये असलेले अँटीऑक्सिडंट्स आणि जीवनसत्त्वं शरीरातील हानीकारक मुक्त कणांना कमी करून रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात..4. डायबिटीजवर नियंत्रणस्प्राउट्सचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असल्याने रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते, ज्यामुळे मधुमेहावर नियंत्रण ठेवता येते.5. हाडं आणि दात मजबूत होतातयामध्ये कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि जीवनसत्त्वे (विशेषतः व्हिटॅमिन K) भरपूर प्रमाणात असतात, जे हाडांच्या मजबुतीसाठी आणि दातांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरतात.6. त्वचा आणि केसांना पोषणअँटीऑक्सिडंट्समुळे त्वचा टवटवीत आणि निरोगी राहते, तसेच केसांची मजबूती वाढते..Natural Skincare Tips: घरच्या घरी नैसर्गिक स्किनकेअर करायचं आहे? मग आजीचे गुपित फंडे नक्की ट्राय करा!.मोड आलेलं धान्य कसं खाल्लं पाहिजे?दररोज सकाळी किंवा दुपारी एक छोटी वाटी मोड आलेलं धान्य (स्प्राउट्स) खात राहा. तुम्ही ते कच्चं, हलकं शिजवून किंवा भाज्यांसोबत सलाड म्हणूनही खाऊ शकता. लिंबाचा रस, मीठ, आणि थोडं काळं मिरपूड घालून त्याचा स्वाद वाढवू शकता..FAQs1. मोड आलेलं धान्य म्हणजे काय? (MoD Aalele Dhanya Mhanje Kaay?)मोड आलेलं धान्य म्हणजे धान्य आणि कडधान्यांना अंकुर येण्याची प्रक्रिया, ज्यामुळे त्यातील पोषक तत्त्व वाढतात आणि ते अधिक पचण्यास सोपे होतात.2. मोड आलेलं धान्य दररोज किती प्रमाणात खायला हवं? (How Much Sprouts Should Be Eaten Daily?)दररोज सकाळी किंवा दुपारी एक छोटी वाटी मोड आलेलं धान्य खाणे फायदेशीर आहे.3. मोड आलेलं धान्य कसं खाल्लं पाहिजे? (How Should Sprouts Be Consumed?)मोठ्यांमध्ये कच्चं, हलकं शिजवून किंवा सलाडसाठी वापरता येते, लिंबाचा रस आणि मीठ घालून स्वाद वाढवता येतो.4. मोड आलेलं धान्य मधुमेहावर कसा परिणाम करतं? (How Does Sprouts Affect Diabetes?)स्प्राउट्सचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असल्यामुळे ते रक्तातील साखर नियंत्रणात मदत करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.