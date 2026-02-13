Kiss Day 2026: 'किस' फक्त रोमान्स नाही, शरीरासाठी देखील फायदेशीर; जाणून घ्या कसे

Kissing good for reducing stress and anxiety: व्हॅलेंटाइन वीकमधील सर्वात रोमँटिक आणि भावनिक दिवस म्हणून ओळखला जाणारा 'किस डे' आज शुक्रवारी उत्साहात साजरा होत आहे. प्रेम, आपुलकी आणि नात्यातील विश्वास यांची सुंदर अभिव्यक्ती म्हणजे चुंबन. प्रेमीयुगुलांसाठी हा दिवस केवळ रोमान्सचा नसून, नात्यातील जिव्हाळा आणि बांधिलकी दृढ करण्याची संधी मानला जातो..नात्यांमध्ये परस्परांवरील विश्वास आणि आदर दृढ झाला की त्याची परिणती नैसर्गिकरीत्या प्रेमळ चुंबनात होते. त्यामुळे 'किस डे' हा केवळ दिखाऊ उत्सव नसून, भावना व्यक्त करण्याचा एक संवेदनशील आणि खास क्षण ठरतो.अनेक तरुण-तरुणी या दिवशी आपल्या जोडीदाराला खास संदेश, भेटवस्तू आणि सरप्राईज देत दिवस अधिक संस्मरणीय बनवतात. व्हॅलेंटाइन साप्ताहाचा शेवट 'किस डे'ने होत असला तरी, प्रेमाची वाटचाल मात्र दीर्घकालीन असते. विश्वास, संवाद आणि जिव्हाळा यांवर आधारलेले नातेच खऱ्या अर्थान टिकते..Hug Day 2026: शब्द अपुरे पडले की मिठीच बोलते; जाणून घ्या ‘हग डे’चं खास महत्त्व.चुंबनाचे आरोग्यावर सकारात्मक परिणामचुबनाचा सबंध जसा प्रमाशा आहे, तसाच ता शारारिक आणि मानसिक आरोग्याशीही जोडलेला आहे. चुंबन घेताना शरीरात 'ऑक्सिटॉक्सिन' हे हार्मोन स्रवते. यामुळे मनावरील ताण कमी होण्यास मदत होते आणि भावनिक जवळीक वाढते.तज्ज्ञांच्या मते, 'चुंबन घेताना शरीरातील 'स्ट्रेस हार्मोन ' कोर्टिसोलची पातळी कमी होते. त्यामुळे व्यक्तीला अधिक शांत आणि तणावमुक्त वाटते.' याशिवाय चुंबनामुळे 'डोपामिन' आणि 'सेरोटोनिन' यांसारख्या आनंददायी रसायनांचेही स्त्रवण होते. त्यामुळे मूड सुधारतो, आत्मविश्वास वाढतो आणि नात्यात सकारात्मकता निर्माण होते..Promise Day 2026: शब्दांच्या पलीकडलं एक नातं, जिथे वचनच सर्वस्व होतं: जाणून घ्या प्रॉमिस डेचं महत्त्व.कॅलरीज बर्न होण्यासही मदतचुंबन करताना शरीरातील काही प्रमाणात कॅलरीजही बर्न होतात. तज्ज्ञांच्या मते, एका मिनिटाच्या चुंबनाने साधारण २ ते २६ कॅलरीज कमी होऊ शकतात. अर्थात, वजन कमी करण्यासाठी हा पर्याय मुख्य साधन ठरू शकत नाही; मात्र अतिरिक्त कॅलरीज कमी करण्यास मदत होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.