आरोग्य‘चेतना’ : न्यूरोसर्जरी आणि ‘गुरु’पौर्णिमा

डॉ. जयदेव पंचवाघ मेंदू आणि स्पाइन सर्जनया महिन्याच्या २९ तारखेला गुरुपौर्णिमा आहे. त्यानिमित्ताने हे लिखाण. एखादा जगावेगळा विचार मनात येणे, त्यावर अहोरात्र काम करून नवा शोध लावणे आणि नंतर ते ज्ञान पुढच्या पिढीपर्यंत संक्रमित करणे, ही एक अत्यंत क्लिष्ट; पण उद्बोधक प्रक्रिया आहे. न्यूरोसर्जरीच्या इतिहासाकडे पाहताना असे लक्षात येते, की अनेक महान संशोधकांना कुणीही पारंपरिक अर्थाने गुरूसारखे शिकवले नाही. याचा बारीक विचार करता मला जाणवते, की या प्रक्रियेत चांगला शिक्षक मिळण्यापेक्षा उत्तम ‘विद्यार्थी’ असणे हे अधिक महत्त्वाचे आहे..आपल्या भारतीय परंपरेत आणि अध्यात्मशास्त्रामध्ये ‘श्रीगुरू’ या संकल्पनेला जे सर्वोच्च स्थान दिले आहे, त्याबाबत मी लिहित नाही आहे. पंचेंद्रियांच्या पलीकडचे ज्ञान प्राप्त झाल्यावर, कोणत्याही फळाची अपेक्षा न ठेवता आपल्या सुयोग्य विद्यार्थ्याला ‘स्वतःसारखे’ बनवण्यापर्यंत जे मार्गदर्शन करतात, ते ‘श्रीगुरू’. परंतु, हे आध्यात्मिक क्षेत्र वगळता व्यावहारिक जगात आणि विज्ञान-वैद्यक क्षेत्रात जे असतात, त्यांना मी ‘शिक्षक’ म्हणणेच योग्य. माझ्या विद्यार्थ्यांनीही मला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत ‘हॅपी गुरुपौर्णिमा’ असे संदेश पाठवले, तरी मला मी ‘गुरू’ आहे, असे वाटत नाही.न्यूरोसर्जरीसारख्या विषयात नुसते पुस्तकी ज्ञान पुरेसे नसते; तिथे हातांचे कौशल्य (Surgical Skills), निर्णयक्षमता, आणि संयम संक्रमित व्हावा लागतो. एक शिकाऊ न्यूरोसर्जन जेव्हा निपुण तज्ज्ञ बनतो, तेव्हा तो फक्त कोणा एका व्यक्तीच्या शिकवणीने बनत नाही, तर त्याच्या स्वतःच्या अफाट कष्टातून बनतो..या संदर्भात एकलव्याचे उदाहरण अत्यंत मार्मिक आणि बोधप्रद आहे. एकलव्याने एक व्यक्ती म्हणून द्रोणाचार्यांना अतिरिक्त महत्त्व देऊन आपला अंगठा गमावला तरी ते खरे गुरुतत्त्व होते का? द्रोणाचार्य हे एक शिक्षक होते, ज्यांना आपल्या दुसऱ्या विद्यार्थ्याचे (अर्जुनाचे) हित साधायचे होते, जेणेकरून त्याला प्रतिस्पर्धी उरू नये. एकलव्याला घडवणारी खरी शक्ती द्रोणाचार्य नव्हते; तर ते साक्षात एकलव्याच्या आत वास करणारे ‘गुरुतत्त्व’ होते. ज्याला शिकण्याची अतीव ओढ असते, त्याच्यासाठी हे अदृश्य गुरुतत्त्व आजूबाजूच्या वातावरणातून सतत ज्ञानाचे मार्ग मोकळे करत असते.माझ्या या विचाराला पुष्टी देणारे पहिले उदाहरण म्हणजे न्यूरोसर्जरीचे जनक मानले जाणारे हार्वे कुशिंग. १८९५ ते १९०५ या काळात ते विल्यम हाल्स्टेड या प्रख्यात आणि युगप्रवर्तक जनरल सर्जनचे विद्यार्थी होते. कुशिंग यांना मेंदूच्या आणि मज्जारज्जूच्या शस्त्रक्रियांमध्ये प्रचंड रस निर्माण झाला. मात्र, त्यांचे ‘शिक्षक’ असलेल्या हाल्स्टेड यांच्या मते मेंदूची शस्त्रक्रिया यशस्वी होणे अशक्य होते. प्रत्यक्ष शिक्षकानेच ‘या भानगडीत पडू नकोस’ असे अप्रत्यक्षपणे सुचवले असतानाही, कुशिंग यांची दुर्दम्य इच्छाशक्ती त्यांना पुढे घेऊन गेली. त्यांना विल्यम ऑस्लर या फिजिशिअनकडून मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन मिळाले. ‘विद्यार्थी मनापासून तयार असेल तर गुरुशक्ती कुठल्या ना कुठल्या रूपाने अवतरते’, या वचनाची प्रचिती कुशिंग यांच्या प्रवासात येते..दुसरे ज्वलंत आणि मला अतिशय जवळचे वाटणारे उदाहरण डॉ. पीटर जेनेटा यांचे. १९६८ मध्ये त्यांनी ‘ट्रायजेमिनल न्युराल्जिया’ (चेहऱ्याच्या नसांच्या असह्य वेदना) या आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या आजारावर एक क्रांतिकारी शस्त्रक्रिया शोधली. परंतु, सुरुवातीला या शोधाचे स्वागत तर दूरच, तत्कालीन डॉक्टरांनी त्यांच्यावर सडकून टीका केली. काही लोकांनी तर त्यांच्या खासगी जीवनावर आणि नीतिमूल्यांवरही चिखलफेक केली, जेणेकरून त्यांना ही शस्त्रक्रिया करण्यापासून रोखता येईल. मात्र, या निंदा-नालस्तीने त्यांना खचवण्याऐवजी प्रचंड सकारात्मक ऊर्जा दिली. या प्रक्रियेत पारंपारिक ‘शिक्षक’ कुचकामी ठरले; पण रुग्णांच्या वेदना दूर करण्याच्या तळमळीने त्यांना एक नवी गुरुशक्ती प्रदान केली आणि त्यांनी जगाला हा मार्ग दिला. निंदकांच्या रूपातील गुरूच जणू त्यांच्यासाठी मार्गदर्शक ठरले.प्रत्यक्ष व्यक्ती समोर नसतानाही तिचे विचार आणि ऐतिहासिक घटनांचा अभ्यास कसे अचूक मार्गदर्शन करू शकतात, याचा मी स्वतः अनुभव घेतला आहे. याचा थेट संबंध डॉ. जेनेटा यांच्या कार्याशीच आहे. सन २००४ च्या सुमारास आम्ही पुण्यात ट्रायजेमिनल न्युराल्जिया आणि हेमिफेशिअल स्पाझमसाठी MVD शस्त्रक्रियांचे भारतातील पहिले केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला..सुरुवातीच्या पाचएक वर्षांच्या काळात, जेव्हा जेव्हा या अत्यंत खोलवरच्या शस्त्रक्रियेतील सूक्ष्म बारकाव्याबद्दल माझ्या मनात शंका निर्माण होत असे, तेव्हा अगदी योगायोगाने डॉ. जेनेटा यांचा त्याच नेमक्या विषयावरचा एखादा जुना लेख माझ्या वाचनात यायचा आणि शंका तत्काळ दूर व्हायची. हा योगायोग एकदा नव्हे, तर वारंवार घडला. कालांतराने, शेकडो शस्त्रक्रियांच्या अनुभवानंतर, मला या मूळ शस्त्रक्रिया पद्धतीत काही तांत्रिक सुधारणा करणे गरजेचे वाटू लागले; पण ज्या मोठ्या व्यक्तीने ही गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया शोधली, त्यात आपण बदल करणे कितपत योग्य आहे, असा संभ्रम माझ्या मनात निर्माण झाला. आश्चर्य म्हणजे, अगदी त्याच दिवशी डॉ. जेनेटा यांचा १९९९ मधील, फारसा प्रसिद्ध नसलेला एक शोधनिबंध मला सापडला. त्यात त्यांनी स्वतःच स्पष्टपणे नमूद केले होते, की ‘न्यूरोसर्जरीतील तंत्रज्ञान पुढे जाईल आणि संशोधन वाढेल, तसतशी या शस्त्रक्रियेच्या पद्धतीत चांगल्या दिशेने सुधारणा झालीच पाहिजे.’ आमच्या वेदना निवारणाच्या तळमळीला आणि शोधाला निसर्गच जणू अदृश्य रूपाने उत्तरे देत होता. मला वाटते, एखाद्या विद्येचा निष्ठावान आणि उत्कृष्ट शिष्य असणे, हे चांगला शिक्षक मिळण्याइतकेच महत्त्वाचे असते. आतून एखादी गोष्ट शिकण्याची तीव्र इच्छा निर्माण झाली, तर अदृश्य असे गुरुतत्त्व व्यक्तीच्या आजूबाजूला विविध रूपांनी ज्ञान मिळण्याची साधने तयार करत जाते. ही साधने कधी कुणा व्यक्तीच्या रूपाने, कधी जुन्या ग्रंथांच्या रूपाने, तर कधी चक्क निंदकांच्या रूपाने समोर येतात..समर्थ रामदास स्वामींनी अगदी नेमक्या शब्दांत या प्रक्रियेचे वर्णन केले आहे : ‘हृदयस्थ झाला नारायण, प्रेरणा केली...’ चांगले शिक्षक असणे महत्त्वाचे आहेच; पण एखाद्याला खऱ्या अर्थाने ‘विद्या-अर्थी’ कसे व्हावे, हे कळत नाही, तोपर्यंत कितीही महान व्यक्ती सानिध्यात आल्या, तरी त्याचा उपयोग शून्य आहे. म्हणूनच मला असे वाटते, की आपण गुरुपौर्णिमेसोबतच एक ‘विद्यार्थी-पौर्णिमा’सुद्धा साजरी केली पाहिजे. शिकण्यासाठी मनापासून आतुर असलेल्या आजच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यामध्ये ‘एकलव्य’ असतो. ‘विद्यार्थी’ हा खरे तर गुरुतत्त्वाच्या नाण्याचीच दुसरी आणि तितकीच महत्त्वाची बाजू असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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