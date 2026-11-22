तुळशीच्या लग्नानंतर सर्वत्र लग्नसराईची धामधूम सुरू होते. लग्नसमारंभ म्हटला की महिलांची भरजरी कपडे, आकर्षक दागिने, मेकअप आणि उंच टाचांच्या चपलांची खरेदी करण्याची लगबग सुरू होते. प्रत्येकाला या खास प्रसंगी सुंदर आणि उठून दिसायचे असते. मात्र, नटण्याच्या या उत्साहात आपण आपल्या शरीराच्या आरामाकडे अनेकदा दुर्लक्ष करतो..तासनतास जड कपडे घालणे, उंच टाचांच्या चपला वापरणे आणि सतत उभे राहणे यामुळे शरीरावर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो. परिणामी काही शारीरिक समस्या उद्भवू शकतात, त्या कोणत्या ते जाणून घेऊया. त्यामुळे लग्नाचा आनंद घेताना आपल्या आरोग्याची काळजी घेणे महत्त्वाचं आहे..हाय हिल्समुळे वाढू शकतो पाठदुखीचा त्रासउंच टाचांच्या चपला घातल्यामुळे शरीराचे वजन पुढच्या बाजूला झुकते. शरीराचा समतोल राखण्यासाठी कंबर आणि पाठीच्या स्नायूंवर अधिक ताण येतो. त्यामुळे काही तासांनंतर कंबरदुखी, पाय दुखणे आणि पोटरीच्या स्नायूंमध्ये आखडल्यासारखे वाटू शकते..जड कपड्यांमुळे स्नायूंवर ताणभरजरी लेहेंगा, साड्या आणि गाऊन यांचे वजन अनेकदा जास्त असते. त्यासोबत जड दागिने घातल्यास खांदे, मान आणि पाठीवर अतिरिक्त भार येतो. हा भार अनेक तास सहन करावा लागल्यास स्नायू दुखणे आणि थकवा जाणवू शकतो.पायांच्या बोटांना होऊ शकतो त्रासघट्ट किंवा पुढून निमुळत्या असलेल्या चपलांमुळे पायांच्या बोटांवर दाब येतो. यामुळे पाय दुखणे, सूज आणि चालताना अस्वस्थता जाणवू शकते. विशेषतः तीन इंचांपेक्षा जास्त उंच टाचांच्या चपलांमुळे घोटा मुरगळण्याचा धोकाही वाढतो..घट्ट शेपवेअरमुळे पचनाचा त्रासलग्नाच्या कपड्यांखाली अनेकजण घट्ट शेपवेअर किंवा कॉर्सेट वापरतात. यामुळे पोटावर दाब येऊ शकतो. जेवणानंतर असे कपडे घातल्यास अॅसिडिटी, छातीत जळजळ आणि पोटात अस्वस्थता जाणवू शकते..काय काळजी घ्यावी?डॉक्टरांच्या मते, अधूनमधून जड कपडे किंवा हाय हिल्स घातल्याने लगेच मणक्याला कायमस्वरूपी इजा होते असे नाही. मात्र, सलग अनेक तास त्यांचा वापर टाळावा. शक्यतो कमी उंचीच्या आणि रुंद तळाच्या चपला निवडाव्यात. मध्येच आरामदायी फुटवेअर वापरावे आणि बसताना-उभे राहताना शरीराची ठेवण योग्य ठेवावी. त्यामुळे लग्नाचा आनंद घेताना शरीरावर येणारा अनावश्यक ताण कमी करता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.