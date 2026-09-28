Heart Attack Prevention : वयाच्या तिशीतच का येतोय हार्ट अटॅक? तरुणांमध्ये वाढतोय हृदयविकाराचा धोका; 'या' सवयी तातडीने बदला नाहीतर...

Heart Attack Prevention : हृदयविकाराचा झटका ही गंभीर आणि जीवघेणी आरोग्य समस्या आहे. वेळेत उपचार न मिळाल्यास त्याचा धोका वाढू शकतो. पूर्वी हृदयविकाराचा झटका प्रामुख्याने वयोवृद्धांमध्ये आढळत असल्याचे मानले जात होते. मात्र, बदलती जीवनशैली, चुकीच्या आहाराच्या सवयी, तणाव, धूम्रपान आणि व्यायामाचा अभाव यामुळे तरुणांमध्येही हृदयविकाराचा धोका वाढताना दिसत आहे..दरवर्षी २९ सप्टेंबर रोजी जागतिक हृदय दिन साजरा केला जातो. हृदयाच्या आरोग्याबाबत जनजागृती करणे आणि हृदयविकारापासून बचाव करण्यासाठी आवश्यक उपायांची माहिती देणे, हा या दिवसामागील प्रमुख उद्देश आहे. हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी दैनंदिन जीवनशैलीत काही महत्त्वाचे बदल करणे आवश्यक आहे..हृदयविकाराचा धोका वाढवणारे घटक कोणते?हृदयविकाराचा झटका अचानक येत असला तरी त्यामागे अनेक वर्षे तयार होत गेलेले जोखमीचे घटक असू शकतात. रक्तातील खराब कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण वाढणे, चांगल्या कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी असणे, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, लठ्ठपणा, शारीरिक हालचालींचा अभाव आणि कुटुंबातील हृदयविकाराचा इतिहास यांचा त्यात समावेश होतो. तसेच धूम्रपान आणि अस्वास्थ्यकर जीवनशैलीमुळेही हृदयाच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो..आहाराकडे विशेष लक्ष द्याहृदयाचे आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी संतुलित आणि पौष्टिक आहार महत्त्वाचा आहे. आहारात फळे, भाज्या, संपूर्ण धान्य, कडधान्ये, कमी चरबीयुक्त दुग्धजन्य पदार्थ, सुकामेवा आणि बिया यांचा समावेश करावा. ऑलिव्ह ऑइलसारखे आरोग्यदायी चरबीचे स्रोत तसेच ओमेगा-३ फॅटी ॲसिडयुक्त पदार्थही आहाराचा भाग असू शकतात. अतिप्रमाणात प्रक्रिया केलेले पदार्थ, अतिरिक्त साखर, मीठ आणि अस्वास्थ्यकर चरबीचे सेवन कमी करणेही महत्त्वाचे आहे..Cancer Risk Habits : दिसतात साध्या, पण शरीराला पोखरतात 'या' सवयी! वाढू शकतो कर्करोगाचा धोका; वेळीच सावध व्हा, अन्यथा....पुरेशी आणि नियमित झोप घ्याधावपळीच्या जीवनशैलीमुळे अनेक तरुणांच्या झोपेच्या वेळा अनियमित झाल्या आहेत. सतत अपुरी झोप घेण्याची सवय आरोग्यासाठी नुकसानकारक ठरू शकते. त्यामुळे दररोज पुरेशी आणि नियमित झोप घेण्याचा प्रयत्न करावा. रात्री उशिरापर्यंत जागरण करण्याची सवय टाळून झोपेची वेळ निश्चित ठेवणे फायदेशीर ठरते..धूम्रपानाला कायमचा निरोप द्याधूम्रपानामुळे हृदयविकाराचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे हृदयासह संपूर्ण आरोग्याच्या दृष्टीने धूम्रपान सोडणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. धूम्रपानामुळे फुफ्फुसांसह शरीरातील इतर अवयवांवरही गंभीर परिणाम होऊ शकतो..Heart Attack Prevention Tips : हार्ट अटॅकचा धोका टाळायचा आहे? मग, सकाळी उठल्याबरोबर चुकूनही करू नका 'या' चुका.नियमित शारीरिक हालचाल कराव्यायामाचा अभाव हा हृदयविकाराच्या जोखमीतील महत्त्वाचा घटक आहे. आपल्या क्षमतेनुसार नियमित चालणे, व्यायाम, योग किंवा इतर शारीरिक हालचालींचा दिनक्रमात समावेश करावा. मात्र, व्यायामाचा प्रकार आणि तीव्रता व्यक्तीच्या आरोग्यस्थितीनुसार ठरवणे योग्य आहे..तणावाचे व्यवस्थापन करासततचा मानसिक तणाव रक्तदाबासह आरोग्यावर परिणाम करू शकतो. त्यामुळे तणावाचे योग्य व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. दीर्घ श्वसन, ध्यान, योग, विश्रांतीचे व्यायाम किंवा आवडत्या छंदांसाठी वेळ देणे यामुळे तणाव कमी करण्यास मदत होऊ शकते..रक्तदाब आणि कोलेस्ट्रॉलची तपासणी कराहृदयविकाराचा धोका कमी करण्यासाठी रक्तदाब, रक्तातील कोलेस्ट्रॉल आणि रक्तातील साखरेची पातळी यांची वेळोवेळी तपासणी करणे महत्त्वाचे आहे. आधीपासूनच उच्च रक्तदाब, मधुमेह किंवा कोलेस्ट्रॉलची समस्या असल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार उपचार आणि औषधे नियमित घ्यावीत.महत्त्वाचे : हृदयविकाराचा धोका कमी करण्यासाठी जीवनशैलीत बदल करणे उपयुक्त ठरू शकते. मात्र, कोणतीही लक्षणे किंवा आरोग्यविषयक समस्या असल्यास स्वतःहून उपचार न करता डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.