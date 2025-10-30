Health News : जेवणात सतत 'हे' 5 पदार्थ खाताय? म्हणजे वाढतोय मधुमेह, हृदयरोग अन् लठ्ठपणाचा धोका, आजारी पडण्याआधी हे बघाच

Unhealthy Indian foods List : भारतीय घरांमध्ये संध्याकाळची चहाची वेळ म्हणजे आनंदाची पर्वणी..पापडाची कुरकुरीत प्लेट, भुजियाचा मूठभर नाश्ता किंवा समोसे हे छोटेसे पदार्थ आपल्या दिनचर्येचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. पण थांबा.. हे स्नॅक्स खरंच इतके सुरक्षित आहेत का? पोषणतज्ञ सुमन अग्रवाल यांनी 'द मासूम मीनावाला शो'च्या ११ जुलैच्या भागात खळबळजनक खुलासा केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे हे पाच रोजचे भारतीय पदार्थ मधुमेह, हृदयरोग, लठ्ठपणा आणि अगदी कर्करोगासारख्या भयंकर आजारांना गुपचुप आमंत्रण देतात.पापडपापड म्हणजे जेवणाच्या टेबलवरचा राजा. पण त्यात सोडियम आणि तळण्याची प्रक्रिया रक्तदाब वाढवते. वारंवार खाल्ल्याने हृदयावर ताण येऊन हायपरटेन्शन आणि हृदयविकाराचा धोका दुप्पट होतो. भुजियाभुजियाची चहासोबतची परफेक्ट जोडी.. रिफाइंड पीठ, तेल आणि मीठ यांनी भरलेली ही कुरकुरीत भूक वजन वाढवते, कोलेस्टेरॉल बिघडवते आणि उच्च ग्लायसेमिक इंडेक्समुळे मधुमेहाला निमंत्रण देते..Numerology News : 'या' मूलांकाचे लोक खूप वर्ष जगतात..कितीही आजार जडले तरीही.जिलेबीखमंग तळलेली आणि साखरेच्या पाकात बुडवलेली ही मिठाई ट्रान्स फॅट आणि साखरेच्या जाळ्यात अडकवते. परिणामी लठ्ठपणा, इन्सुलिन रेसिस्टन्स, टाइप 2 मधुमेह आणि फॅटी लिव्हरचा धोका वाढतोसमोसारिफाइंड पीठ आणि अस्वास्थ्यकर चरबींनी भरलेला हा स्नॅक पचन बिघडवतो, लठ्ठपणा वाढवतो आणि हृदयविकारांना खतपाणी घालतो..Dmart Sale : डीमार्टमध्ये तुमची फसवणूक होतीये? गहू ३७ रुपये अन् पीठ ३२ रुपये..ऑफर्स मागचं सिक्रेट बघा नाहीतर होईल नुकसान.सुपारीसतत सुपारी खाणे हे कर्करोगला आमंत्रण देण्यासारखे आहे. तोंडाचा कर्करोग, हिरड्यांचे आजार, पचन समस्या आणि चयापचय बिघडवण्यात सुपारी आघाडीवर आहे. सुमन अग्रवाल सांगतात, हे स्नॅक्स चवीचे असले तरी दीर्घकाळासाठी विषारी ठरतात. प्रक्रिया केलेले, तळलेले किंवा जास्त साखरयुक्त पदार्थ वजन, इन्सुलिन आणि कोलेस्टेरॉलची पातळी वाढवून अनेक आजारांना जन्म देतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.