Menstrual Delay Pills: मासिक पाळी पुढे ढकलण्यासाठी गोळ्या घेताय? आताच थांबा...आरोग्यावर होऊ शकतात 'हे' गंभीर दुष्परिणाम

Menstrual Delay Pill Side Effects: सण-उत्सव जवळ आला की अनेक महिला मासिक पाळी पुढे ढकलण्यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला न घेता गोळ्या घेतात. मात्र, अशा गोळ्यांचा अनियंत्रित वापर आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकतो
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. मासिक पाळी पुढे ढकलण्यासाठी हार्मोनल गोळ्या डॉक्टरांचा सल्ला न घेता घेणे आरोग्यास गंभीर धोका ठरू शकतो.

  2. अशा गोळ्यांचा अनियंत्रित वापर व्हेन थ्रोम्बोसिससारखे जीवघेणे आजार निर्माण करू शकतो.

  3. मासिक पाळी ढकलण्याच्या गोळ्या घेताना वैद्यकीय तपासणी व सल्ला घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

