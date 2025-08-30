Menstrual Delay Pills: मासिक पाळी पुढे ढकलण्यासाठी गोळ्या घेताय? आताच थांबा...आरोग्यावर होऊ शकतात 'हे' गंभीर दुष्परिणाम

थोडक्यात:मासिक पाळी पुढे ढकलण्यासाठी हार्मोनल गोळ्या डॉक्टरांचा सल्ला न घेता घेणे आरोग्यास गंभीर धोका ठरू शकतो.अशा गोळ्यांचा अनियंत्रित वापर व्हेन थ्रोम्बोसिससारखे जीवघेणे आजार निर्माण करू शकतो.मासिक पाळी ढकलण्याच्या गोळ्या घेताना वैद्यकीय तपासणी व सल्ला घेणे अत्यंत आवश्यक आहे..Women Health Risks: सण, प्रवास किंवा खास प्रसंग येणार असताना अनेक महिला मासिक पाळी पुढे ढकलण्याचा विचार करतात. यासाठी अनेकदा डॉक्टरांचा सल्ला न घेता फार्मसीत सहज उपलब्ध होणाऱ्या हार्मोनल गोळ्या घेतल्या जातात. मात्र, अशा गोळ्यांचा अनियंत्रित वापर गंभीर आरोग्याच्या समस्या निर्माण करू शकतो..अलीकडेच एका १८ वर्षांच्या मुलीने मासिक पाळी पुढे ढकलण्यासाठी हार्मोनल गोळ्या घेतल्या. त्यानंतर तिला डीप व्हेन थ्रोम्बोसिस (रक्तवाहिन्यांमध्ये गाठी पडणे) हा गंभीर त्रास झाला. डॉक्टरांनी तिला रुग्णालयात दाखल होण्याचा सल्ला दिला, पण तिच्या कुटुंबाने तो नाकारल्याने दुर्दैवाने मध्यरात्री मुलीचा मृत्यू झाला.या गंभीर घटनेबाबत प्रसिद्ध सर्जन डॉ. विवेकानंद यांनी त्यांच्या ‘रीबूटिंग द ब्रेन’ पॉडकास्टमध्ये माहिती दिली आहे. त्यांनी अशा गोळ्यांचा वापर डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय करणे अत्यंत धोकादायक असल्याचे सांगितले आहे..Mumbai Kokan Ro-Ro Ferry: मुंबई–कोकणकरांसाठी आनंदाची बातमी! १ सप्टेंबरपासून रो-रो फेरी सेवा सुरू, फ्लाइटपेक्षा कमी खर्चात प्रवास.व्हेन थ्रोम्बोसिस म्हणजे काय?व्हेन थ्रोम्बोसिस म्हणजे शिरांमध्ये रक्ताच्या थकव्यामुळे गाठी तयार होणे होय. यामुळे रक्ताचा प्रवाह अडथळा होतो आणि त्या भागात दुखणे, सूज किंवा इतर आरोग्यसंबंधी समस्या निर्माण होऊ शकतात. यासोबतच शरीरावर अनेक परिमाण होऊ शकतात.गोळ्या घेतल्याचे संभाव्य दुष्परिणामहॉर्मोनल असंतुलनया गोळ्यांमध्ये हार्मोन्स असतात, जे नैसर्गिक चक्रात हस्तक्षेप करतात. त्यामुळे पुढे मासिक पाळी अनियमित होऊ शकते.पचनतंत्रावर परिणामकाही महिलांना मळमळ, उलटी, पोटदुखी किंवा अपचनासारखे त्रास होतात.सततच्या वापरामुळे गर्भधारणेतील अडचणीवारंवार पाळी पुढे ढकलल्यास पुढे प्रजनन क्षमतेवरही परिणाम होऊ शकतो.भावनिक व मानसिक बदलमूड स्विंग, चिडचिड, थकवा यासारखे मानसिक दुष्परिणामही जाणवू शकतात..Healthy Drinks For Cancer: माचा टीसह 2 ड्रिंक्सनी कर्करोगाचा धोका कमी होतो? संशोधनात दावा; वाचा सविस्तर माहिती.सावधगिरीची गरज- डॉक्टरांचा सल्ला घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.- कोणतीही गोळी किंवा औषध घेण्यापूर्वी त्याचे दुष्परिणाम जाणून घेणे आवश्यक आहे.- मासिक पाळी ढकलण्याच्या गोळ्या घेण्यापूर्वी वैद्यकीय तपासणी करणे हितावह ठरते..FAQs1. मासिक पाळी पुढे ढकलण्यासाठी कोणत्या प्रकारच्या गोळ्या घेतल्या जातात? (Which pills are used to delay menstruation?)मासिक पाळी पुढे ढकलण्यासाठी मुख्यत्वे हार्मोनल गोळ्या घेतल्या जातात, ज्या शरीरातील नैसर्गिक हार्मोनल चक्रात हस्तक्षेप करतात.2. मासिक पाळी पुढे ढकलण्याच्या गोळ्यांचे दुष्परिणाम कोणते असू शकतात? (What are the side effects of pills to delay menstruation?)हार्मोनल असंतुलन, पचनतंत्राचे त्रास, गर्भधारणेतील अडचणी, आणि मानसिक बदल हे दुष्परिणाम होऊ शकतात.3. व्हेन थ्रोम्बोसिस म्हणजे काय आणि त्याचा मासिक पाळीच्या गोळ्यांशी काय संबंध आहे? (What is deep vein thrombosis and its relation to menstrual pills?)व्हेन थ्रोम्बोसिस म्हणजे रक्तवाहिन्यांमध्ये रक्तगाठींची निर्मिती, आणि हार्मोनल गोळ्यांमुळे हा धोका वाढू शकतो.4. मासिक पाळी पुढे ढकलण्यासाठी गोळ्या घेण्यापूर्वी काय करणे आवश्यक आहे? (What precautions should be taken before taking pills to delay menstruation?)डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आणि वैद्यकीय तपासणी करूनच या गोळ्या घेणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.