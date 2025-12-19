प्रश्न: माझे वय चाळीस वर्षे आहे. तीन-चार वर्षांपूर्वी माझ्या पित्ताशयात खडे सापडल्यामुळे माझे पित्ताशय काढून टाकण्यात आले आहे. तेव्हापासून अपचनाचा फार त्रास होतो. मी खाण्यात काय गोष्टी टाळाव्या? कृपया सुचवावे आणि याच्यावर काही आयुर्वेदिक उपचार करता येतील का? - तेजा भावे, नागपूरउत्तर : पित्ताशयासारखा महत्त्वाचा अवयव काढून टाकल्यावर पचनसंस्थेच्या कामावरती दुष्परिणाम होणं स्वाभाविक असतं. आहारामध्ये अतिस्निग्ध व जड पदार्थ टाळावे, तसेच आंबवलेले पदार्थ, मांसाहार, जड कडधान्य, जंक फूड हे सर्व रात्रीच्या वेळेला संपूर्णपणे टाळलेले बरे राहील. घरी केलेलं पनीर किंवा खवा हा क्वचित खायला ठीक आहे. पण बाजारातले पनीर, चीज व खवा संपूर्णपणे टाळलेले बरे. शरीरात पित्ताचे संतुलन राहण्याकरता संतुलन पित्तशांती गोळ्या तसेच सॅन पित्त सिरप घेणे उत्तम ठरेल. रोज रात्री झोपताना एक चमचा संतुलन अविपत्तिकर चूर्ण घेतलेले सुद्धा उत्तम राहील. प्रत्यक्ष मार्गदर्शन घेतल्यास आयुर्वेदिक उपचार व पथ्य अजून सटीक दृष्ट्या सांगता येतील. कधीही पित्ताशयाच्या खड्यांचा त्रास असताना शस्त्रक्रिया आधी आयुर्वेदिक उपचार व आहाराचे मार्गदर्शन घेऊन पहिले फरक पडतो आहे का हे पाहिलेले उत्तम राहील..प्रश्न : माझे वय तीस वर्षे आहे. मला पाळी दर महिन्याला पाच ते सहा दिवस अलीकडे येते. त्याच वेळेला डोके दुखणे व लघवीला जळजळसुद्धा होते. कृपया मार्गदर्शन करावे.- अमृता दळवी, अहिल्यानगरउत्तर : स्त्री शरीरात पित्ताचे असंतुलन झाल्यास असा त्रास होऊ शकतो. त्याच्या करता प्रत्यक्ष मार्गदर्शन घेणे जास्त उत्तम ठरेल. लग्न झालेले आहे का? बाळ झालेले आहे का? बाळ होण्याकरिता काही प्रयत्न करत आहात का?... या सगळ्याची माहितीसुद्धा निदान होण्याकरिता महत्त्वाची असते. सध्या तरी रोज न चुकता संतुलन फेमिसॅन तेलाचा योनि पिचू वापरणं उत्तम राहील. याचाने गर्भाशयातील उष्णता कमी होण्यास उत्तम मदत मिळेल. तसेच आठवड्यातून दोन-तीनदा तरी संतुलनचे शक्ती धूप वापरणेसुद्धा मदत करू शकेल. रोज स्त्री संतुलन कल्प घालून दूध घेणे व तसेच प्रवाळ पंचामृत मोती युक्त या गोळ्या घेण्याचासुद्धा फायदा होऊ शकेल. रोज रात्री झोपताना पादाभ्यंग करणे व सकाळी उठल्यावरती संतुलन शीतली क्रिया व अमृत क्रिया करण्याचासुद्धा उपयोग होताना दिसेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.