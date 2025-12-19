थंडीतील आहार

डॉ. मालविका तांबेसर्वांत चांगला ऋतू कोणता? असा प्रश्न विचारला, तर बहुतेकांची पसंती नक्कीच हिवाळ्यालाच मिळते. गरमीतील उकाडा आणि घाम, पावसाळ्यातील ओलसरपणा यांपेक्षा हिवाळ्यातील गुलाबी, आल्हाददायक थंडावा मनाला अधिक भावतो. थंडी सुरू झाली की रजई ओढून घरात बसावंसं वाटतं. गरम-गरम वाफाळलेला चहा हातात घेऊन क्षणभर विश्रांती घ्यावीशी वाटते. बाहेर परिवार व मित्रमंडळींसोबत बसायची वेळ आली तर शेकोटीची ऊब सगळ्यांना एकत्र आणते. एकूणच या ऋतूत ऊब आणि उष्णतेचा सहवास सुखकर वाटू लागतो..या काळात शरीरातील पचनाग्नी प्रदीप्त असतो. त्यामुळे घेतलेला आहार सहज पचतो आणि त्यातून ऊर्जा निर्माण होणं शरीरासाठी सोपं ठरतं. हिवाळ्यात ताजा, गरम आणि उष्ण आहार अधिक हितकारक मानला जातो. अशा आहारामुळे शरीरातील दोष संतुलित राहतात, आम पचतो आणि थंडीमध्ये सामान्यतः जाणवणारे त्रास, जसं की शरीर आखडणं, सांधेदुखी, मुंग्या येणं, रक्ताभिसरण मंदावणं, हात-पाय थंड पडणं... यांना प्रतिबंध होण्यास मदत मिळते. हिवाळ्यात उपयुक्त ठरणाऱ्या काही आहारसंबंधित टिप्स आणि रेसिपीज आपण आता पाहूया..१. हिवाळ्यात शक्यतो गरम पाणी पिणे उत्तम असते. पाणी उकळताना त्यात सुंठ, दालचिनी घालून उकळलेले पाणी अधिक लाभदायक ठरते, तसेच गरम पाणी पिताना त्यामध्ये एक चिमूट काळी मिरी, हळद व लिंबू घातल्यास पचन सुधारण्यास मदत होते. पाणी उकळताना ‘जल संतुलन’ हे वनस्पतींचे मिश्रण वापरणे अजूनच उत्तम ठरते.२. हिवाळ्यात चहा पिण्याची खासच ओढ असते. चहा करताना त्यामध्ये तुळस व काळी मिरी घालून तयार केलेला चहा निश्चितच गुणकारी असतो. मात्र शक्य झाल्यास संतुलनचा सॅन अमृत चहा अधूनमधून करून प्यावा. सॅन अमृत चहामध्ये असलेल्या गुळवेल, कंटकारी, ज्येष्ठमध, वेलची यांसारख्या महत्त्वाच्या वनस्पती प्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करतात.३. थंडीच्या दिवसांत चांगल्या प्रतीचे दूध गरम करून नक्की प्यावे. दुधामध्ये सुंठ, हळद व केशर घातल्यास ते अधिक पौष्टिक आणि आरोग्यदायक ठरते..४. घरच्या केलेल्या ताज्या लोण्यात थोडे लसूण, लाल मिरचीचे फ्लेक्स, आले, कोथिंबीर, काळी मिरी व काळे मीठ घालून ते पराठा किंवा पोळीबरोबर खाल्ल्यास चव तर वाढतेच, पण शरीरालाही उष्णता मिळते.५. घरच्या ताज्या ताकाला तूप, जिरे, हिंग, कढीपत्ता, आले व हिरवी मिरची यांची फोडणी देऊन प्यायल्यास पचन सुधारते. ताकामुळे थंडीच्या दिवसांत क्वचित होणारे त्रासही कमी होण्यास मदत मिळते.६. दह्यामध्ये थोडेसे आले, काळे मीठ व काळी मिरी घालून खाल्ल्यास कफाशी संबंधित त्रास कमी होण्यास मदत मिळते.७. या काळात बाजारात विविध प्रकारच्या भाज्या उपलब्ध असतात. वेगवेगळ्या शेंगा, पापडी, करटोली, गाजर, मुळा, गोराडू, मटार, हरभरे यांच्या साहाय्याने उंधियू किंवा पोपटीसारख्या भाज्या घरी केल्या जातात. शेवग्याच्या शेंगा या काळात आमटीमध्ये घालून नियमित खाव्यात; त्यांची भाजीही चविष्ट लागते..येथे आपण शेवग्याच्या सूपची कृती पाहू या.शेवग्याच्या शेंगा स्वच्छ धुऊन कोरड्या करून साधारण दोन-तीन इंचांचे तुकडे करावेत. हे तुकडे दोन छोटे वाडगे भरून घ्यावेत. एक कांदा बारीक चिरून, चार-पाच लसणाच्या पाकळ्या, छोटासा आल्याचा तुकडा व दालचिनीचा छोटा तुकडा पाण्यासह एका पातेल्यात घालून व्यवस्थित उकळून घ्यावे. उकडून झाल्यावर मिश्रण ब्लेंडरमध्ये फिरवून गाळून घ्यावे. गाळलेले मिश्रण पुन्हा उकळायला ठेवावे. उकळी येताना त्यात काळी मिरी पूड व मीठ घालावे. वाढताना बारीक चिरलेली कोथिंबीर व लिंबाचा रस घालून गरम-गरम प्यायला द्यावे. इच्छेनुसार लाल मिरचीचे फ्लेक्सही घालता येतात..८. या काळात विविध प्रकारची कडधान्ये व डाळी नियमितपणे आहारात असावीत. श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे अडदियो पाक (उडदाच्या डाळीपासून तयार केलेले एक महत्त्वपूर्ण रसायन) हिवाळ्यात नियमित घेण्याचा सल्ला देत असत. याची संपूर्ण कृती पाहण्यासाठी त्यांच्या युट्यूब चॅनलवरील संबंधित व्हिडिओ नक्की पाहावा..* कुळीथ रसमज्यांना गोड खाण्याची इच्छा नसेल, त्यांनी अशा वेळी कुळिथाचा रसम करून घेऊ शकतात.१. एक वाटी कुळिथाच्या बिया भिजत ठेवाव्यात.२. चार तासांनंतर त्या शिजवून घ्याव्यात.३. एका जाड बुडाच्या पातेल्यात एक चमचा तूप गरम करावे.४. त्यात जिरे, कढीपत्ता व अख्ख्या लाल मिरच्या घालून दोन चिरलेले टोमॅटो घालावेत.५. व्यवस्थित शिजल्यावर त्यात थोडी आल्याची व लसणाची पेस्ट घालावी.६. शिजवलेला कुळीथ त्याच्या पाण्यासह मिक्सरमधून फिरवून ठेवावा.७. मसाला व्यवस्थित भाजला गेल्यावर त्यात हा कुळीथ घालावा.८. एक उकळी येईपर्यंत थांबावे. नंतर चवीपुरता गूळ, काळी मिरी पूड, लिंबाचा रस व मीठ घालावे. गरज असल्यास गरम पाणी घालावे..गरम-गरम कुळीथाचे रसम प्यायल्याने शरीराला आयर्न व कॅल्शियम मिळतेच; त्यातील प्रोटीन्स हिवाळ्यात पचायलाही सोपी पडतात. शिवाय लिव्हर, किडनी व गॉल ब्लॅडरच्या आरोग्यासाठी कुळीथ अत्यंत उपयुक्त मानले जाते. हिवाळ्यात पचनाग्नी सक्षम असल्यामुळे आहार पचून शरीरात शक्ती साठवण्याची प्रक्रिया प्रभावीपणे घडते. म्हणूनच या काळात आवळ्यासारख्या महत्त्वाच्या फळांची आवक होते. आयुर्वेदाने आवळ्यापासून विविध रसायने तयार करण्याच्या कृती दिलेल्या आहेत. संतुलनमध्ये तयार होणारे च्यवनप्राश, आत्मप्राश व सुहृदप्राश शरीराला प्राणशक्ती व जीवनशक्ती प्रदान करतात. त्यामुळे प्रत्येकाने आपल्या वयाप्रमाणे व गरजेनुसार या तिन्हींपैकी एखादे रसायन संपूर्ण हिवाळ्यात नक्कीच सेवन करावे. खरं तर च्यवनप्राश वर्षभर घेण्यास योग्य आहे; मात्र ते शक्य नसेल तर किमान तीन-चार महिने तरी त्याचा वापर करावा..च्यवनप्राशमध्ये केशर, सुवर्ण व चांदी यांसारख्या मौल्यवान घटकांचा समावेश असतो. त्यामुळे या काळात उत्तम प्रतीचा च्यवनप्राश अधिक लाभदायक ठरतो. बाजारात स्वस्त व भेसळयुक्त च्यवनप्राश सहज मिळतो; परंतु आरोग्याच्या बाबतीत अशी तडजोड करणे योग्य नाही. तसेच लहान मुलांसाठी व स्त्रियांसाठी धात्री रसायन या काळात नियमित घेणे हितकारक ठरते. एकूणच हिवाळ्यात आहाराची योग्य निवड अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे घरातील प्रत्येक सदस्याने आपल्या आहार नियोजनात स्वतःचे योगदान काय असू शकते, याकडे सजगपणे लक्ष देणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 