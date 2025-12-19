आरोग्य

थंडीतील आहार

हिवाळ्यात पचनाग्नी सक्षम असल्याने योग्य आहारातून शरीरात शक्ती साठवण्याची उत्तम संधी मिळते. आयुर्वेदीय दृष्टिकोनातून थंडीतील आहार कसा असावा, याचे सविस्तर मार्गदर्शन या लेखात दिले आहे.
Why Winter Is the Best Season for Digestion

Why Winter Is the Best Season for Digestion

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डॉ. मालविका तांबे

सर्वांत चांगला ऋतू कोणता? असा प्रश्न विचारला, तर बहुतेकांची पसंती नक्कीच हिवाळ्यालाच मिळते. गरमीतील उकाडा आणि घाम, पावसाळ्यातील ओलसरपणा यांपेक्षा हिवाळ्यातील गुलाबी, आल्हाददायक थंडावा मनाला अधिक भावतो. थंडी सुरू झाली की रजई ओढून घरात बसावंसं वाटतं. गरम-गरम वाफाळलेला चहा हातात घेऊन क्षणभर विश्रांती घ्यावीशी वाटते. बाहेर परिवार व मित्रमंडळींसोबत बसायची वेळ आली तर शेकोटीची ऊब सगळ्यांना एकत्र आणते. एकूणच या ऋतूत ऊब आणि उष्णतेचा सहवास सुखकर वाटू लागतो.

Loading content, please wait...
ayurveda
Cold
health
Diet
Health advice for asthma

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com