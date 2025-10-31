Back Pain in Youth: तरुणपणातच वाढतेय पाठदुखीचे प्रमाण; बदलत्या जीवनशैलीमुळे मणका होतोय खिळखिळा

लातूर : बदलत्या जीवनशैलीमुळे हल्ली तरुणपणातच पाठदुखीचे प्रमाण वाढत आहे. त्यातूनच मणका खिळखिळा होत असल्याने शस्त्रक्रियेची वेळ तरुणांवर येत आहे. त्यामुळे जीवनशैली योग्य ठेवली तरच आरोग्य सुदृढ राहील, असा सल्ला मणकाविकारतज्ज्ञ यांनी दिला..सध्या अनेक रुग्ण वयाच्या ३० ते ५० च्या आत मणक्याच्या गंभीर विकारांच्या उपचारांसाठी रुग्णालयात येत आहेत. पूर्वी असे विकार सहसा वयाच्या साठीनंतर दिसत असत, पण आता पन्नाशीच्या आतच पाठदुखीचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असल्याचे दिसते. यामागे आधुनिक जीवनशैलीतील अनेक चुकीच्या सवयी कारणीभूत आहेत, असे निरीक्षण मणकाविकारतज्ज्ञ वर्तवत आहेत. शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या पाठीवर दिल्या जाणाऱ्या ओझ्यापासून या पाठदुखीची खरी सुरवात होते, असेही ते सांगत आहेत..यासंदर्भात बोलताना मणकाविकारतज्ज्ञ डॉ. नीलेश नागरगोजे म्हणाले, दुचाकीवर दररोज लांबचा प्रवास करणे, दीर्घकाळ बसून काम करणे, चुकीच्या पद्धतीने बसणे, व्यायामाचा अभाव, चुकीच्या पद्धतीची झोप आणि वाढती स्थूलता या सर्वांचा एकत्रित परिणाम मणक्याच्या आरोग्यावर होत आहे. त्यामुळे एका हाताला मुंग्या येणे किंवा एका पायाला मुंग्या येणे, मान दुखणे, पाठ दुखणे अशी लक्षणे सुरवातीला जाणवतात..हल्ली दुचाकीवर दररोज लांबचा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्याही वाढत आहे. रस्ते चांगले नसले की हादरा बसल्याने त्याचा परिणाम मणक्यावर होतो. वारंवार अशा हादऱ्यामुळे पाठदुखी वाढते. यातून मणक्याची झीज लवकर होते. तर दुसरीकडे योग्य प्रोटीन, कॅल्शिअमचा आहारात समावेश नसतो. याचाही गांभीर्याने विचार करून योग्य आहार प्रत्येकाने घ्यायला हवा, असेही डॉ. नागरगोजे यांनी सांगितले. मणक्याचे आरोग्य जपायचे असेल, तर धूम्रपानाचा त्याग, नियमित व्यायाम आणि संतुलित वजन हे तीन घटक अंगीकारणे आवश्यक आहे. आपला कणा मजबूत राहिला, तरच आयुष्याची उभारी टिकते, असेही ते म्हणाले..मणक्याच्या शस्त्रक्रिया सुरक्षितआधुनिक वैद्यकशास्त्रात मणक्यावरील आजारांच्या उपचारपद्धतींमध्ये सातत्याने प्रगती होत असून, ‘युनिलॅटरल बायपोर्टल एंडोस्कोपिक’ (यूबीई) हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान या क्षेत्रात एक महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे. ‘यूबीई’ ही तंत्रप्रणाली म्हणजे सूक्ष्म छेदातून केली जाणारी एंडोस्कोपिक शस्त्रक्रिया आहे..दीर्घायुष्याचा शोध कॅलरी नियमन.या प्रक्रियेत दोन लहान छिद्रांमधून कॅमेरा आणि विशेष साधनांच्या साहाय्याने मणक्यावरील अडथळा किंवा चकत्यांवरील दाब कमी केला जातो. या तंत्रज्ञानामुळे मणक्यावरील शस्त्रक्रिया आता अधिक सोप्या, सुरक्षित आणि वेदनारहित झाल्या आहेत. या पद्धतीत मोठ्या छेदाची गरज नसल्यामुळे रक्तस्राव कमी होतो, वेदना कमी जाणवतात आणि रुग्ण लवकर बरा होतो, रुग्णालयात कमी वेळ राहावे लागते आणि रुग्ण दैनंदिन कामे लवकर करू शकतो, बहुतांश रुग्ण दुसऱ्याच दिवशी चालू शकतात आणि घरी जाऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.