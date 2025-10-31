आरोग्य

Back Pain in Youth: तरुणपणातच वाढतेय पाठदुखीचे प्रमाण; बदलत्या जीवनशैलीमुळे मणका होतोय खिळखिळा

Rising Cases of Back Pain Among Youth: A Health Concern: लातूरमध्ये मणकाविकारतज्ज्ञांचा इशारा तरुणवयात पाठदुखी वाढण्याचे प्रमाण चिंताजनक. चुकीची जीवनशैली, व्यायामाचा अभाव आणि चुकीची बसण्याची पद्धत ठरत आहेत धोकादायक.
सकाळ वृत्तसेवा
लातूर : बदलत्या जीवनशैलीमुळे हल्ली तरुणपणातच पाठदुखीचे प्रमाण वाढत आहे. त्यातूनच मणका खिळखिळा होत असल्याने शस्त्रक्रियेची वेळ तरुणांवर येत आहे. त्यामुळे जीवनशैली योग्य ठेवली तरच आरोग्य सुदृढ राहील, असा सल्ला मणकाविकारतज्ज्ञ यांनी दिला.

