High Cholesterol: गोड खाऊन कोलेस्ट्रॉल वाढलंय, ही काळजी घ्या

सध्या देशभरात दिवाळी साजरी केली जात आहे. दिवाळी ही गोड पदार्थांशिवाय अपुर्ण आहे. या सणावारांमध्ये आपण मनसोक्त गोड खातो. वर्षभर गोड न खाणारेही दिवाळी मध्ये गोड खातात आणि कोलेस्ट्रॉलला निमंत्रण देतात.

हो, तुमचंही गोड खाऊन कोलेस्ट्रॉल वाढलंय? तर मग हे वाचाच. कारण आज आम्ही तुम्हाला या वाढलेल्या कोलेस्ट्रॉलला आळा कसा घालायचा, याविषयी सविस्तर सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया. (Healthy Lifestyle how to get rid from high cholesterol read story)

असं करा कोलेस्ट्रॉल कमी

मेवा आणि फळे खा. खूप जास्त पाणी आणि ताज्या फळांचा रस प्या. दिवाळीच्या दिवसांमध्ये दही आणि फाइबरयुक्त पदार्थांचा आपल्या आहारात समावेश करा. हेल्दी डाइट मेंटेन करा. सरसोचे तेल जेवण तयार करण्यासाठी वापरा हेल्दी फैट्सचा आपल्या आहारात समावेश करा. दररोज 7-8 तास झोप घ्या.

हे चुकूनही खाऊ नका.