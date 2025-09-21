आरोग्य

Healthy Navratri Fasting Tips: आरोग्य जपून करा नवरात्रीचा उपवास! तळलेले पदार्थ टाळा अन् दिवसभरात १० ग्लास पाणी प्या, आहारतज्ज्ञांचा सल्ला

How to Fast Safely During Navratri: उपवास करताना दीर्घकाळ अन्न टाळले जाते, टाळल्यामुळे शरीरावर ताण येऊ नये यासाठी उपवास करताना विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे.
Healthy Navratri Fasting Tips

Healthy Navratri Fasting Tips

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Navratri Fasting Tips: नवरात्रीचा पवित्र उत्सव भक्तिभाव, उत्साह आणि श्रद्धेने साजरा केला जातो. या काळात अनेक जण नऊ दिवस उपवास करतात. उपवास हे फक्त धार्मिक कर्तव्य नसून शरीराला शुद्ध करण्याचा आणि मनाला स्थिरता देण्याचा एक मार्ग मानला जातो. मात्र, दीर्घकाळ अन्न टाळल्यामुळे शरीरावर ताण येऊ नये यासाठी उपवास करताना विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे, उपवासात तेलकट पदार्थ खाणे टाळा, असा सल्ला आहारतज्ज्ञांनी दिला आहे.

Loading content, please wait...
Navratri Festival
lifestyle
Life
Fast
Fasting
Shardiya Navratri
health
Navratri
Navratri Culture
Navratri Celebration
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com