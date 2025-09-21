Healthy Navratri Fasting Tips: आरोग्य जपून करा नवरात्रीचा उपवास! तळलेले पदार्थ टाळा अन् दिवसभरात १० ग्लास पाणी प्या, आहारतज्ज्ञांचा सल्ला

Navratri Fasting Tips: नवरात्रीचा पवित्र उत्सव भक्तिभाव, उत्साह आणि श्रद्धेने साजरा केला जातो. या काळात अनेक जण नऊ दिवस उपवास करतात. उपवास हे फक्त धार्मिक कर्तव्य नसून शरीराला शुद्ध करण्याचा आणि मनाला स्थिरता देण्याचा एक मार्ग मानला जातो. मात्र, दीर्घकाळ अन्न टाळल्यामुळे शरीरावर ताण येऊ नये यासाठी उपवास करताना विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे, उपवासात तेलकट पदार्थ खाणे टाळा, असा सल्ला आहारतज्ज्ञांनी दिला आहे..उपवासाच्या काळात तहान लागल्यावरच पाणी पिणे ही चुकीची सवय आहे. दिवसातून किमान ८-१० ग्लास पाणी, लस्सी, फळांचे रस यांचे सेवन केल्यास निर्जलीकरणाचा त्रास होत नाही. साबुदाणा व बटाट्याचे पदार्थ खाल्ल्यास पचनसंस्थेवर ताण येतो. त्यामुळे, शक्यतो उकडलेले किंवा भाजून खाण्याचा सल्ला तज्ज्ञ देतात..Intermittent Fasting for Diabetes: इंटरमिटंट फास्टिंगने टाइप 2 मधुमेह आटोक्यात येतो का? वाचा संशोधन काय सांगतंय.उपवास करण्याआधी डॉक्टरांचा सल्ला घ्याउपवास हा शरीर व मनासाठी फायदेशीर ठरतो, पण तो योग्य पद्धतीने पाळला तरच. त्यामुळे, या नवरात्रीत भक्तिभावासोबतच आरोग्याचीही तितकीच काळजी घ्या आणि उपवास आरोग्यदायी पद्धतीने साजरा करा. जर तुम्हाला मधुमेह किंवा उच्च रक्तदाब असेल तर उपवास करण्याआधी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. औषधे स्वतःहून थांबवू नका. जे लोक एक वेळ उपवासाचे आणि एक वेळ सामान्य जेवण करतात, त्यांनी संध्याकाळी जास्त तळलेले पदार्थ टाळावेत. जर फक्त एकदाच जेवत असाल तर फळे, दही, लौकीचे रायते, काकडीचे रायते, लाल भोपळ्याचे रायते, मखाण्याची खीर यांचा आहारात समावेश करा..उपवासाच्या दिवशी दिवसभर नारळपाणी, लिंबूपाणी किंवा ताक प्या. फक्त एकदाच जेवू नका, लहान प्रमाणात पण वेळोवेळी संतुलित आहार घ्या. तळलेले पदार्थ घाणे टाळा. आहारात प्रोटीनयुक्त पदार्थांचा समाविष्ट करा. साखरेवर नियंत्रण ठेवा आणि जास्त फळांचे रस, मिठाई किंवा गोड पेय घेऊ नका. फळांमध्ये मोसंबी, डाळींब, पेरू यांचा समावेश करा. खजूर, अंजीर, अक्रोड, बदाम यांसारखे ड्रायफ्रूट्स मर्यादित प्रमाणात खा. जेवणामध्ये खूप वेळाचा फरक होऊ देऊ नका. - डॉ. रेणुका माईंदे, आहारतज्ज्ञ.Navratra and Overthinking Tips: मन गोंधळले असेल तर नवरात्रीचे ९ दिवस देतील नवा आधार! अशी करू शकता ओव्हरथिंकिंगवर मात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.