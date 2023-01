Heart Attack : हिवाळ्याच हार्ट अटॅकचे प्रमाण अधिक वाढले आहे. हार्ट अटॅक जरी अचानक येत असला तरी शरीर त्यापूर्वी काही संकेत देत असते. कोरोना काळानंतर तर हार्ट अटॅकच्या रुग्णांमध्ये लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे. अशात हार्ट अटॅक न येण्यासाठी विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. (Heart Attack first aid how to do CPR read story)

हार्ट अटॅक जरी अचानक आला तरी रुग्णाचा मृत्यू त्वरीत होत नसतो. जर त्या दरम्यान सुरवातीला फर्स्ट एडची मेडीकल सुविधा मिळाली तर रुग्णाची जीव वाचवू शकतो पण अनेकदा कोणत्याही मेडिकल केअर किंवा हॉस्पिटलपर्यंत पोहचण्यासाठी उशीर होतो आणि त्यामुळे रुग्णाच्या जीवाला धोका निर्माण होतो.

अशात सीपीआर (CPR) म्हणजेच कार्डियोपल्‍मोनरी रेससाइटेशन देऊन रुग्णांना हॉस्पिटलला जाण्यापूर्वीच धोक्यातून बाहेर काढू शकतो. हार्ट अटॅक प्रकरणात हे एक फर्स्ट एड आहे. चला तर CPR कसा कराचया याविषयी जाणून घेऊया.

१. ज्या व्यक्तीला हार्ट अटॅक आलाय त्या व्यक्तीला श्वास घ्यायला त्रास होत असतो. त्याचे हार्ट बीटसुद्धा कमी होऊन जातात अशात त्या व्यक्तीला त्वरीत पाठीच्या भागावर झोपवा.

2. आपल्या एका हातावर दुसरा हात ठेवा आणि हे दोन्ही हात रुग्णाच्या छातीवर मधोमधी ठेवून दाब देण्याचा प्रयत्न करा आणि एका एका मिनिटामध्ये कमीत कमी 100 वेळा दाब द्या.

3. जेव्हा तुम्ही दाब देता छातीला सामान्य स्थितीत येऊ द्या. अस तेव्हा पर्यंत करा जोपर्यंत रुग्ण हॉस्पिटलपर्यंत पोहचत नाही.