Heart Attack Signs: झारखंडच्या मंत्र्यांचा जीव वाचला असता? कान ते बेंबीपर्यंत कुठेही दुखत असेल तर 'ही' चूक करू नका

झारखंडचे मंत्री सुदिव्य सोनू यांच्या अकाली निधनानंतर हृदयविकाराच्या सुरुवातीच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करण्याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. छातीत दुखणे किंवा जळजळ होणे याला अनेकदा ‘गॅस’ किंवा ॲसिडिटी समजून दुर्लक्ष केले जाते. मात्र, काही परिस्थितींमध्ये अशी लक्षणे हृदयविकाराच्या झटक्याची सुरुवात असू शकतात. त्यामुळे संशयास्पद लक्षणे जाणवल्यास वेळ न दवडता वैद्यकीय मदत घेणे महत्त्वाचे आहे. रांचीच्या रिम्स (RIMS) रुग्णालयातील तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मते, वेळीच उपचार न मिळाल्याने रुग्णांचे अनमोल प्राण जातात..वेदना कुठे जाणवू शकतात?हार्ट अटॅकच्या वेळी केवळ छातीतच वेदना होतील असे नाही. छातीतील जडपणा किंवा अस्वस्थतेसोबत वेदना मान, खांदा, हात, पाठ किंवा पोटाच्या वरच्या भागात जाणवू शकतात. काही रुग्णांमध्ये छातीत तीव्र वेदनेऐवजी जळजळ, मळमळ किंवा अस्वस्थता जाणवू शकते.विशेषतः मधुमेह, उच्च रक्तदाब, लठ्ठपणा, धूम्रपान किंवा हृदयविकाराचा कौटुंबिक इतिहास असलेल्या व्यक्तींनी अशा लक्षणांकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे.अचानक जास्त घाम येणे, दम लागणे, चक्कर येणे, मळमळ होणे किंवा अनाकलनीय अशक्तपणा जाणवल्यासही त्याकडे दुर्लक्ष करू नये..‘गोल्डन अव्हर’ का महत्त्वाचा?हार्ट अटॅकच्या उपचारांमध्ये वेळ अत्यंत महत्त्वाची असते. हृदयाच्या रक्तवाहिनीत अडथळा निर्माण झाल्यास हृदयाच्या स्नायूंना रक्त आणि ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी होतो. उपचाराला जितका उशीर होईल तितके हृदयाच्या स्नायूंचे नुकसान वाढू शकते.त्यामुळे हार्ट अटॅकचा संशय आल्यास वेदना कमी होण्याची वाट पाहू नये. तातडीने आपत्कालीन वैद्यकीय मदत घेऊन रुग्णाला रुग्णालयात पोहोचवणे आवश्यक आहे. रुग्णालयात पोहोचल्यानंतर ईसीजीसह आवश्यक तपासण्या करून पुढील उपचार सुरू केले जातात..अँस्पिरिन किंवा सॉर्बिट्रेटबाबत स्वतः निर्णय नकोहार्ट अटॅकच्या आपत्कालीन व्यवस्थापनात काही औषधांचा वापर केला जातो. अँस्पिरिन काही रुग्णांमध्ये रक्ताच्या गुठळ्या तयार होण्याची प्रक्रिया कमी करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते, तर नायट्रेट्ससारखी औषधे काही परिस्थितींमध्ये छातीतील वेदना कमी करण्यासाठी दिली जातात.मात्र ही औषधे प्रत्येक व्यक्तीसाठी सुरक्षित किंवा योग्य असतीलच असे नाही. रक्तस्रावाचा धोका, काही विशिष्ट आजार किंवा इतर औषधे सुरू असल्यास त्यांचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे डॉक्टर किंवा आपत्कालीन वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाशिवाय औषध घेण्याऐवजी तातडीने वैद्यकीय मदत घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे..तरुणांनीही जीवनशैलीकडे लक्ष द्यावेहृदयविकाराचा धोका केवळ वयस्कर व्यक्तींनाच असतो, असे समजणे चुकीचे आहे. धूम्रपान, तंबाखू, लठ्ठपणा, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, कमी शारीरिक हालचाल, मानसिक ताण आणि अपुरी झोप यांसारख्या घटकांमुळे हृदयविकाराचा धोका वाढू शकतो.हृदयाचे आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी नियमित शारीरिक हालचाल, संतुलित आहार, पुरेशी झोप, तणावाचे व्यवस्थापन आणि धूम्रपान-तंबाखूपासून दूर राहणे महत्त्वाचे आहे. ज्यांना मधुमेह, रक्तदाब किंवा इतर जोखीम घटक आहेत, त्यांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार नियमित आरोग्य तपासणी करून घ्यावी.छातीत दुखणे, श्वास घेण्यास त्रास, अचानक घाम, बेशुद्ध पडणे किंवा हृदयविकाराचा संशय निर्माण करणारी लक्षणे दिसल्यास घरगुती उपचारांमध्ये वेळ न घालवता तातडीची वैद्यकीय मदत घेणे हा सर्वात महत्त्वाचा संदेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.