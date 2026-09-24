Heart Health: हृदय निरोगी ठेवायचंय? कार्डिओलॉजिस्ट सांगतात २४ तासांचा सोपा रुटीन; काय खावं, किती व्यायाम करावा? सगळंच जाणून घ्या

DAILY HABITS FOR BETTER HEART HEALTH: सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत आपण अनेक छोट्या-छोट्या सवयी करत असतो. चहा पिणं, नाश्ता, दिवसभर खुर्चीवर बसून काम करणं, मध्येच काहीतरी खाणं आणि रात्री उशिरापर्यंत मोबाईल पाहणं... या सगळ्याचा परिणाम आपल्या हृदयावरही होत असतो, हे तुम्हाला माहीत आहे का?.आपलं हृदय दिवसाचे २४ तास सतत काम करत असतं. त्यामुळे हृदयाची काळजी घेण्यासाठी फक्त व्यायाम किंवा डाएटवर लक्ष देणं पुरेसं नाही. पण हृदयाची काळजी घेताना खूप काही मोठे बदल करावे लागत नाहीत; रोजच्या सवयींमध्ये छोटे छोटे बदल करणंच पुरेसं असतं. हृदयाची काळजी घेण्यासाठी सकाळपासून रात्रीपर्यंत नेमकं काय करायला हवं? जाणून घ्या कार्डिओलॉजिस्टने सांगितलेला २४ तासांचा सोपा हार्ट हेल्थ रुटीन.‘हिंदुस्तान टाइम्स लाइफस्टाइल’शी बोलताना वाशी, नवी मुंबई येथील फोर्टिस हिरानंदानी हॉस्पिटलचे इंटरव्हेन्शनल कार्डिओलॉजी तज्ज्ञ डॉ. प्रशांत पवार यांनी हृदयाच्या आरोग्यासाठी २४ तासांचा सोपा रुटीन सांगितला आहे..पाठदुखीला साधं समजू नका! असू शकतं ‘या’ कॅन्सरचं सुरुवातीचं लक्षण; इतर संकेतही वेळीच ओळखा .सकाळची सुरुवात नाश्त्याने करासकाळची सुरुवात कशी होते, याचा परिणाम दिवसभराच्या सवयींवर होऊ शकतो. त्यामुळे नाश्ता न करता घाईघाईने घराबाहेर पडण्याऐवजी सकाळचा नाश्ता पौष्टिक असावा. आहारात फळं, भाज्या, संपूर्ण धान्य, डाळी, कडधान्यं, कडबोळी नसलेले नट्स, बिया आणि प्रोटीनचे चांगले स्रोत यांचा समावेश करता येतो.त्याचबरोबर जास्त मीठ, गोड पेये, पॅकेज्ड आणि जास्त प्रक्रिया केलेले पदार्थ तसेच अनारोग्यकारक चरबी असलेले पदार्थ कमी करणं फायदेशीर ठरू शकतं. हृदयासाठी एखादा एकच ‘सुपरफूड’ नाही. आहारात विविधता आणि सातत्य महत्त्वाचं आहे..दिवसभर शरीराची हालचाल ठेवादिवसभर ऑफिसमध्ये बसून काम करणं, प्रवास आणि सतत स्क्रीनसमोर राहिल्यामुळे शरीराची हालचाल कमी होते. यासाठी नेहमीच कठीण व्यायाम करण्याची गरज नाही; मध्येच चालणं, फोनवर बोलताना चालत राहणं, लिफ्टऐवजी जिन्याचा वापर करणं किंवा संध्याकाळी चालायला जाणं अशा छोट्या सवयी उपयोगी ठरू शकतात. डॉ. प्रशांत यांच्या मते, प्रौढांनी आठवड्यात किमान १५० मिनिटं मध्यम स्वरूपाचा किंवा ७५ मिनिटं तीव्र व्यायाम करावा आणि त्यासोबत स्नायू मजबूत करणारे व्यायामही करावेत..लहानपणीचं गाणं आजही तोंडपाठ आहे, पण कालचा अभ्यास लक्षात राहत नाही; असं का? जाणून घ्या मेंदूचं रहस्य.जेवणाच्या मधल्या वेळेतही काळजी घ्याफक्त मुख्य जेवणाकडे लक्ष देऊन चालत नाही. दिवसभर पुरेसं पाणी पिणं, जेवणाचं प्रमाण नियंत्रणात ठेवणं आणि वारंवार पॅकेज्ड पदार्थ खाण्याची सवय टाळणं महत्त्वाचं आहे.ज्यांना मधुमेह, उच्च रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल किंवा लठ्ठपणा आहे, त्यांनी हृदयाच्या आरोग्याबाबत अधिक काळजी घेणं गरजेचं आहे. नियमित आरोग्य तपासणी केल्याने हृदयाशी संबंधित जोखीम वेळेत लक्षात येऊ शकते. त्यानुसार आहार, व्यायाम किंवा औषधांमध्ये आवश्यक बदल करता येतात..रात्री ७ ते ९ तासांची झोप घ्याकामाचा ताण आणि मोबाईलच्या वापरामुळे रात्री उशिरापर्यंत जागण्याची सवय लागते, पण हृदयाच्या आरोग्यासाठी पुरेशी झोप महत्त्वाची आहे. प्रौढांनी दररोज ७ ते ९ तास झोपण्याचा प्रयत्न करावा, रोज ठराविक वेळी झोपावं आणि झोपण्यापूर्वी मोबाईल, टीव्हीचा वापर कमी करावा. पुरेशी झोप न मिळाल्यास उच्च रक्तदाब, रक्तातील साखर आणि कोलेस्ट्रॉलशी संबंधित समस्या वाढण्याचा धोका असू शकतो..Hair Care Tips: ताक फक्त पिण्यासाठी नाही! केसातला कोंडा कमी करण्यासाठी असाही करता येतो वापर.काही सवयी सोडणंही तितकंच महत्त्वाचंकामाचा ताण आणि मोबाईलच्या वापरामुळे रात्री उशिरापर्यंत जागण्याची सवय लागते, पण हृदयाच्या आरोग्यासाठी पुरेशी झोप महत्त्वाची आहे. प्रौढांनी दररोज ७ ते ९ तास झोपण्याचा प्रयत्न करावा, रोज ठराविक वेळी झोपावं आणि झोपण्यापूर्वी मोबाईल, टीव्हीचा वापर कमी करावा. पुरेशी झोप न मिळाल्यास उच्च रक्तदाब, रक्तातील साखर आणि कोलेस्ट्रॉलशी संबंधित समस्या वाढण्याचा धोका असू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.