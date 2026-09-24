आरोग्य

Heart Health: हृदय निरोगी ठेवायचंय? कार्डिओलॉजिस्ट सांगतात २४ तासांचा सोपा रुटीन; काय खावं, किती व्यायाम करावा? सगळंच जाणून घ्या

CARDIOLOGIST TIPS FOR A HEALTHY HEART: हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी काय खावं, किती व्यायाम करावा, किती झोप घ्यावी आणि ताण कसा कमी करावा? जाणून घ्या कार्डिओलॉजिस्टचा २४ तासांचा सोपा रुटीन.
HEALTHY HEART ROUTINE FROM MORNING TO NIGHT BY CARDIOLOGIST

HEALTHY HEART ROUTINE FROM MORNING TO NIGHT BY CARDIOLOGIST

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

DAILY HABITS FOR BETTER HEART HEALTH: सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत आपण अनेक छोट्या-छोट्या सवयी करत असतो. चहा पिणं, नाश्ता, दिवसभर खुर्चीवर बसून काम करणं, मध्येच काहीतरी खाणं आणि रात्री उशिरापर्यंत मोबाईल पाहणं... या सगळ्याचा परिणाम आपल्या हृदयावरही होत असतो, हे तुम्हाला माहीत आहे का?

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