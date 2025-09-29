आरोग्य

World Heart Day 2025: हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी पूरक आहार कोणता? कार्डिओलॉजिस्ट काय सांगतात?

Cardiologist’s Essential Guide Diet and Supplements for a Healthy Heart: हृदयाची काळजी घेणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. धकाधकीच्या जीवनामुळे आणि असंतुलीत आहारामुळे हृदयावर ताण येऊ लागला आहे.
संतोष कानडे
Updated on

आपल्याकडे हृदयरोग एवढा सामान्य झाला आहे की, कुठल्याही वयातल्या व्यक्तीला सहजपणे हृदयविकार होतो. त्यामुळे हार्ट अॅटॅक येण्याच्या घटना दिवसेंदिवस वाढू लागलेल्या आहेत. आजच्या धकाधकीच्या जीवनामध्ये हृदय निरोगी ठेवायचं असेल तर पूरक आणि समतोल आहार गरजेचा आहे. याबाबत हृदयरोगतज्ज्ञ नेमकं काय सांगतात, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे.

