World Heart Day 2025: हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी पूरक आहार कोणता? कार्डिओलॉजिस्ट काय सांगतात?

आपल्याकडे हृदयरोग एवढा सामान्य झाला आहे की, कुठल्याही वयातल्या व्यक्तीला सहजपणे हृदयविकार होतो. त्यामुळे हार्ट अॅटॅक येण्याच्या घटना दिवसेंदिवस वाढू लागलेल्या आहेत. आजच्या धकाधकीच्या जीवनामध्ये हृदय निरोगी ठेवायचं असेल तर पूरक आणि समतोल आहार गरजेचा आहे. याबाबत हृदयरोगतज्ज्ञ नेमकं काय सांगतात, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे. .अपोलो क्लिनिमधील हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. विक्रांत खेसे यांनी दिनचर्या, व्यायाम, आहार याबाबत सविस्तर माहिती दिली आणि सल्लादेखील दिला आहे. 'हिंदुस्थान टाईम्स'शी बोलताना ते म्हणतात, एक हृदयरोगतज्ज्ञ म्हणून माझा पूरक आहारावर विश्वास आहे. मी माझ्या दैनंदिन आहारामध्ये मॅग्नेशियम, ओमेगा- ३ फॅटी अॅसिड आणि व्हिटॅमिन डी यांचा समावेश अगत्याने करतो. ज्यांच्या शरीरामध्ये पोषक तत्त्वांची कमतरता आहे, त्यांनी तर अशा आहाराकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे..मॅग्नेशियमः- हा घटक हृदयाच्या आरोग्याला मदत करतो. खनिजामुळे हृदयाची कार्ये नियंत्रित होतात आणि रक्तदाब कमी होण्यास मदत होते. याशिवाय रक्तवाहिन्यांशी संबंधित कॅल्सीफिकेनला प्रतिबंध होतो. मॅग्नेशियममुळे कोलेस्टेरॉलची पातळी सुधारते, जळजळ कमी होते.ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड्सः- हृदय आणि रक्तवाहिन्यांशी संबंधित फायदे यामुळे होतात. हृदयातील जळजळ आणि त्याचे कार्य सुधारण्यासाठी ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड काम करते.व्हिटॅमिन डीः- हा घटक अनेकदा हाडांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक असतो. तसेच याची कमतरता झाली तर रक्तवाहिन्या आणि हृदयाचे आजार जडतात. ज्यांना हृदयरोगाचा धोका आहे त्यांनी व्हिटॅमिन डीची योग्य पातळी राखणं आवश्यक आहे..पूरक आहार म्हणजे काय?डॉक्टर खेसे सांगतात, विविध प्रकारची फळे, भाज्या, धान्ये आणि गुड फॅट घेणे आवश्यक आहे. संपूर्ण आहार घेतल्याने हृदयाला मदत करणारे पोषक घटक त्यातून मिळतात. त्यामुळे संपूर्ण आहारवर भर दिला पाहिजे. विशेषतः मॅग्नेशियम, ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड्स आणि व्हिटॅमिन डी हृदयासाठी अत्यंत चांगले आहे.