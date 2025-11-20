Heart Blockage: हार्ट ब्लॉकेज कमी करतात ‘या’ 3 भाज्या, डॉक्टरही देतात रोज खाण्याचा सल्ला

daily vegetables for healthy arteries: आजकाल सर्व वयोगटातील लोकांमध्ये हृदयरोग हा एक प्रमुख चिंतेचा विषय बनला आहे. हृदयातील अडथळा, जो हृदयाच्या धमन्यांमध्ये अडथळा निर्माण करतो, ही एक धोकादायक स्थिती आहे. त्याचे मुख्य कारण धावपलीची जीवनशैली, चुकीच्या खाण्याच्या सवयी आणि वाढता ताण मानला जातो. परंतु जर योग्य वेळी काही आवश्यक बदल केले तर हा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी करता येतो..डॉक्टरांच्या मते, लसूण, ब्रोकोली आणि पालक यासारख्या काही नैसर्गिक भाज्या हृदयाच्या धमन्या स्वच्छ ठेवण्यासाठी, रक्तदाब नियंत्रित करण्यासाठी आणि कोलेस्टेरॉल कमी करण्यासाठी खूप फायदेशीर ठरतात. लसणात असलेले अॅलिसिन, ब्रोकोलीचे अँटीऑक्सिडंट्स आणि पालकातील नायट्रेट्स एकत्रितपणे हृदय मजबूत करतात आणि ब्लॉकेजचा धोका कमी करतात. डॉक्टर नियमित आहारात या भाज्यांचा समावेश करण्याची शिफारस करतात, जेणेकरून हृदय दीर्घकाळ निरोगी राहू शकेल. आहारतज्ज्ञ डॉ. अनामिका सिंह यांनी याबद्दल सिवस्तरपणे माहिती दिली आहे. .ब्रोकोली ब्रोकोली हे फायबर, अँटिऑक्सिडंट्स आणि जीवनसत्त्वे के आणि सी ने समृद्ध असलेले सुपरफूड आहे. ते रक्तवाहिन्यांच्या भिंती मजबूत करते आणि त्यातील जळजळ कमी करते. ब्रोकोली रक्तदाब नियंत्रित करण्यास आणि हृदय निरोगी ठेवण्यास मदत करते. ब्रोकोली हलके वाफवून किंवा सॅलडमध्ये मिसळून खाऊ शकता..लसूण हृदयाच्या आरोग्यासाठी लसूण हा सर्वोत्तम नैसर्गिक औषध मानला जातो. त्यात अॅलिसिन नावाचे सक्रिय संयुग असते जे कोलेस्टेरॉल कमी करण्यास, रक्तदाब नियंत्रित करण्यास आणि रक्तवाहिन्यांमध्ये जमा झालेली चरबी स्वच्छ करण्यास मदत करते. संशोधनात असे आढळून आले आहे की कच्चा लसूण नियमितपणे खाल्ल्याने हृदयविकाराचा झटका आणि ब्लॉकेजचा धोका कमी होतो. दररोज सकाळी रिकाम्या पोटी कच्च्या लसूणाच्या एक किंवा दोन पाकळ्या चावून खा..Vitamin B12 Deficiency: तुमच्या पायाची बोटे देतात व्हिटॅमिन बी12 च्या कमतरतेचे संकेत.पालक पालकामध्ये लोह, फॉलिक अॅसिड आणि नायट्रेट भरपूर प्रमाणात असते. जे रक्त शुद्ध करण्यास, स्नायूंना ऑक्सिजन पोहोचवण्यास आणि धमन्या उघडण्यास मदत करते. नायट्रेट्स शरीरात प्रवेश करतात आणि नायट्रिक ऑक्साईडमध्ये बदलतात. ज्यामुळे रक्त प्रवाह सुधारतो आणि हृदयाच्या अडथळ्याचा धोका कमी होतो. पालक भाजी, सूप किंवा ज्यूस यांचा आहारात समावेश करावा. .वेळोवेळी आरोग्य तपासणी हृदयातील अडथळा पूर्णपणे रोखणे शक्य नाही, परंतु योग्य आहार आणि जीवनशैलीने ते निश्चितच टाळता येते. लसूण, ब्रोकोली आणि पालक यासारख्या नैसर्गिक भाज्यांचा रोजच्या आहारात समावेश करून हृदय निरोगी ठेवता येते. तसेच नियमित व्यायाम, ताण कमी करणे आणि वेळोवेळी आरोग्य तपासणी करणे महत्त्वाचे आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.