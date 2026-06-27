आरोग्य

Cholesterol & Heart Attack: कोलेस्ट्रॉलची औषधे नियमित घेत असूनही काहींना हृदयविकाराचा झटका का येतो? तज्ज्ञांनी सांगितलं खरं कारण

कोलेस्ट्रॉलची औषधे घेत असूनही काहींना हृदयविकाराचा झटका का येतो? तज्ज्ञांनी सांगितलेली महत्त्वाची कारणे आणि हृदय सुरक्षित ठेवण्याचे सोपे उपाय जाणून घ्या.
Cholesterol & Heart Attack

Cholesterol & Heart Attack

sakal

Anushka Tapshalkar
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हृदयविकाराचा धोका कमी करण्यासाठी कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवणे गरजेचे असले, तरी तेवढेच पुरेसे नसते. अनेकजण नियमितपणे स्टॅटिन्ससारखी कोलेस्ट्रॉल कमी करणारी औषधे घेत असतानाही त्यांना हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो.

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