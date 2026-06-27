Cholesterol & Heart Attack: कोलेस्ट्रॉलची औषधे नियमित घेत असूनही काहींना हृदयविकाराचा झटका का येतो? तज्ज्ञांनी सांगितलं खरं कारण

हृदयविकाराचा धोका कमी करण्यासाठी कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवणे गरजेचे असले, तरी तेवढेच पुरेसे नसते. अनेकजण नियमितपणे स्टॅटिन्ससारखी कोलेस्ट्रॉल कमी करणारी औषधे घेत असतानाही त्यांना हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो..25 वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले हृदय शल्यविशारद डॉ. जेरेमी लंडन यांच्या मते, हृदयविकार हा केवळ कोलेस्ट्रॉलमुळे होत नाही. धूम्रपान, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, अपुरी झोप आणि पोटाभोवतीची अतिरिक्त चरबी यांसारख्या अनेक घटकांमुळे रक्तवाहिन्यांच्या आतील थराला इजा होते. त्यानंतर LDL कोलेस्ट्रॉल आणि ApoB कण त्या ठिकाणी साचू लागतात. हळूहळू रक्तवाहिन्या अरुंद होत जातात आणि हृदयविकाराचा झटका येण्याचा धोका वाढतो..कोलेस्ट्रॉलशिवाय कोणती कारणे हृदयविकाराचा धोका वाढवतात?धूम्रपान: सिगारेट किंवा तंबाखूमुळे रक्तवाहिन्यांच्या आतील आवरणाचे थेट नुकसान होते.उच्च रक्तदाब: प्रत्येक ठोक्यासोबत रक्तवाहिन्यांवर जास्त दाब पडतो, त्यामुळे त्या कमकुवत होतात.टाइप-2 मधुमेह किंवा इन्सुलिन रेझिस्टन्स: ही समस्या अनेक वर्षे हळूहळू रक्तवाहिन्यांचे नुकसान करत राहते.पोटाभोवतीची अतिरिक्त चरबी (Visceral Fat): शरीरात सूज वाढवून हृदयविकाराचा धोका वाढवते.अपुरी किंवा निकृष्ट झोप: झोपेचा अभावही हृदयाच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम करतो..डॉक्टरांच्या मते, यापैकी एक किंवा अनेक कारणं एकाच वेळी असतील तर हृदयविकाराचा झटका येण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे फक्त कोलेस्ट्रॉल कमी करून चालत नाही. दररोज व्यायाम करणं, सकस आहार घेणं, पुरेशी झोप घेणं, धूम्रपान टाळणं आणि रक्तदाब व मधुमेह नियंत्रणात ठेवणंही हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी तितकंच आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.