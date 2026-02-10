'मेरा नाम चिन चिन चू...' फेम हेलन ८६व्या वर्षीही कशा आहेत एवढ्या फिट? त्यांच्या व्यायामाच्या टिप्स एकदा वाचाच

Actress Helen at 86 Proves Fitness Has No Age: वय वाढल्यावर हालचाली कमी कराव्यात, असा गैरसमज अनेकांच्या मनात आहे. पण ८६ वर्षांच्या हेलन यांनी हा समज खोटा ठरवला आहे. त्या आजही नियमित व्यायाम करतात, चालताना तोल राखण्यावर लक्ष केंद्रित करतात आणि स्वतःच्या फिटनेसकडे जागरूकतेने पाहतात.प्रसिद्ध सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर यास्मिन कराचीवाला यांच्यासोबतच्या एका विशेष व्हिडीओतून हेलन यांनी दाखवून दिलं आहे की शरीराला हालचाल देण्यासाठी वय कधीच अडथळा नसतो; फक्त इच्छाशक्ती आणि योग्य मार्गदर्शनाची गरज असते..Malaika Arora: "मनाला शांतता देणारे चंद्र नमस्कार!" मलायका अरोरा करत असलेल्या या योगप्रकाराचे फायदे, आसने आणि करायची योग्य वेळ एकाच क्लिकवर.या व्हिडीओच्या सुरुवातीला हेलन यांनी या वयातही व्यायाम का गरजेचा आहे, हे सोप्या शब्दांत सांगितलं. त्या म्हणतात, “व्यायाम केल्यामुळे मी उत्साही आणि सकारात्मक राहते. तो आरोग्यासाठी आणि मनःस्वास्थ्यासाठी खूप उपयोगी आहे. माझ्या शरीराला हालचाल आवडते. त्यामुळे चालताना तोल नीट राहतो आणि लक्ष केंद्रित करता येतं.” यास्मिन यांनीही सांगितलं की, हेलन यांचे व्यायामाचे व्हिडीओ पाहून अनेक लोकांना व्यायाम करण्याची प्रेरणा मिळत आहे.जिममध्ये ट्रेनरच्या देखरेखीखाली व्यायाम करणाऱ्या वयस्कर लोकांनी बाहेर चालताना विशेष काळजी घेणं गरजेचं असतं. हाच मुद्दा लक्षात घेऊन हेलन आणि यास्मिन यांनी चालणं सुधारण्यासाठी मदत करणारे चार व्यायाम दाखवले आहेत, ते व्यायाम कोणते ते जाणून घेऊया..हेलन यांनी सांगितलेले बॅलन्स आणि स्ट्रेंथचे व्यायाम १. सिट-टू-स्टँड (बसून उभं राहणं)या व्यायामात खुर्चीवर बसून पुन्हा उभं राहायचं असतं. यास्मिन यांच्या मते, उभं राहताना पाय आणि घोट्यांवर वजन देत पोटाच्या स्नायूंचा वापर करावा. आणि शक्य असेल तर हातांचा आधार न घेता हा व्यायाम केला तर ताकद अधिक वाढते..२. हील रेझेस (टाच उचलण्याचा व्यायाम)घोटे मजबूत आणि लवचिक होण्यासाठी हा व्यायाम खूप उपयोगी आहे. खुर्चीचा आधार घेऊन टाचा वर उचलायच्या आणि हळूच खाली ठेवायच्या. हा व्यायाम करताना श्वास नीट घेत-सोडत करावा, असं यास्मिन सांगतात.३. लेग रेझेस (पाय उचलण्याचा व्यायाम)म्हातारपणात हाडं कमकुवत होतात, शरीरातील ताकद कमी होते आणि त्यामुळे तोल जाण्याचे धोके जास्त असतात. म्हणूनच तोल सांभाळण्यासाठी हा व्यायाम केला जातो. खुर्ची धरून एक पाय कंबरेइतका उचलायचा आणि काही सेकंद तसाच धरून ठेवायचा. कोअर स्नायू (पोटाचे स्नायू) घट्ट ठेवणं महत्त्वाचं आहे. तोल चांगला जमू लागल्यावर थोडा वेळ खुर्चीचा आधार न घेता देखील हा व्यायाम करता येतो..Soha Ali Khan: डिटॉक्स नव्हे तर हायड्रेशनसाठी खास, सोहा अली खान रोज पिते हा ग्रीन ज्यूस; लगेच जाणून घ्या सोपी रेसिपी.४. योग्य पद्धतीने चालणंशेवटी या तिन्ही हालचाली एकत्र करून चालण्याचा सराव करण्यात आला. चालताना गुडघा उचलायचा, विरुद्ध हात पुढे न्यायचा आणि नजर सरळ ठेवायची. खाली न पाहता समोर लक्ष ठेवणं आणि हात-पायांचा समन्वय साधणं महत्त्वाचं असल्याचं यास्मिन यांनी स्पष्ट केलं. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.