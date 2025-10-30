Research: हाताचा रंग उजळवणारी मेहंदी आहे लिव्हरच्या आजारावरही गुणकारी, संशोधनात समोर आली माहिती

Ayurvedic Research: अनेकजण मेहंदी केसांना लावायला किंवा हातावर लावायला करतात. पण तुम्हाला वाचुन आश्चर्य वाटेल की ही सामान्य मेहंदी यकृताच्या गंभीर आजारावर उचपार करू शकणार आहे. ओसाका मेट्रोपॉलिटन युनिव्हर्सिटीच्या शास्त्रज्ञांच्या मते, या रंगापासून काढलेले रंगद्रव्य, ज्याला लॉसोनिया इनर्मिस असेही म्हणतात, ते विशेषतः यकृताच्या फायब्रोसिसवर उपचार करू शकते. हा एक आजार आहे जो जास्त मद्यपान केल्याने उद्भवतो. शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की यकृत फायब्रोसिस असलेल्यांना सिरोसिस, यकृत निकामी होणे आणि कर्करोगाचा धोका वाढतो. लोकसंख्येच्या 3 ते 4 टक्के लोकांना या आजाराचा सामाना करावा लागतो. याचा शोध कसा लागला आणि याची लक्षणे कोणती हे जाणून घेऊया. .अभ्यास कसा करण्यात आला?विद्यापीठाने एक रासायनिक तपासणी प्रणाली विकसित केली आहे. जी सक्रिय यकृताच्या स्टेलेट पेशी किंवा HSC वर थेट परिणाम करणारे पदार्थ ओळखण्यास मदत करते. जे तुमच्या यकृतामध्ये संतुलन राखतात. या प्रणालीचा वापर करून, त्यांनी लॉसोनला HSC सक्रियतेचा संभाव्य अवरोधक म्हणून ओळखले.जेव्हा लॉसोन उंदरांना देण्यात आले तेव्हा त्यांनी YAP, aSMA आणि COL1A सारख्या यकृत फायब्रोसिसच्या मार्करमध्ये घट दिसून आली. बायोमेडिसिन अँड फार्माकोथेरपी जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या या अभ्यासातील शास्त्रज्ञांनी असेही म्हटले आहे, की त्यांना अपरेग्युलेटेड सायटोग्लोबिन आढळले. एचएससीमध्ये अँटिऑक्सिडंट फंक्शन्सशी संबंधित एक मार्कर, याचा अर्थ असा की या पेशी सामान्य स्थितीत परत येत आहेत.लॉसोनवर आधारित औषधे बनवून, ते फायब्रोसिस नियंत्रित करणारे पहिले उपचार तयार करू शकतात असा शास्त्रज्ञांचा विश्वास आहे. "आम्ही सध्या सक्रिय एचएससीमध्ये औषधे वाहून नेण्यास सक्षम असलेली औषध वितरण प्रणाली विकसित करत आहोत आणि शेवटी यकृत फायब्रोसिस असलेल्या रुग्णांसाठी ती उपलब्ध करून देण्याची आशा करतो. एचएससीसह फायब्रोब्लास्ट क्रियाकलाप नियंत्रित करून, आम्ही फायब्रोसिसचे परिणाम संभाव्यतः मर्यादित करू शकतो किंवा उलट देखील करू शकतो," असे ओसाका मेट्रोपॉलिटन युनिव्हर्सिटीच्या ग्रॅज्युएट स्कूल ऑफ मेडिसिनचे डॉ. अत्सुको डायकोकू म्हणाले..लिव्हर फायब्रोसिस म्हणजे काय?यकृतातील फायब्रोसिस म्हणजे दीर्घकालीन दुखापत किंवा जळजळ झाल्यामुळे यकृतामध्ये जास्त प्रमाणात डाग येणे. हे डाग निरोगी यकृताच्या ऊतींची जागा घेतात, यकृताचे कार्य बिघडवतात आणि उपचार न केल्यास सिरोसिस, यकृत निकामी होणे किंवा यकृताचा कर्करोग यासारख्या गंभीर आजारांमध्ये वाढू शकतात. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की सुरुवातीच्या टप्प्यात अनेकदा त्याची कोणतीही लक्षणे नसतात आणि उपचारांचे मुख्य उद्दिष्ट मूळ कारणावर उपाय करणे असते..Weight Loss Fruits Breakfast: वजन कमी करण्याचा विचार करताय? मग नाश्त्यात 'या' फळांचे करा सेवन.लक्षणे कोणती आहेत?भूक न लागणेविचार करण्यात अडचण येणेपाय किंवा पोटात द्रव जमा होणेकावीळमळमळअचानक वजन कमी होणेअशक्तपणा.लिव्हर फायब्रोसिस कशामुळे होतो?तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की यकृत फायब्रोसिसचे सर्वात सामान्य कारण म्हणजे नॉन-अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर डिसीज किंवा NAFLD, तर दुसरे कारण म्हणजे अल्कोहोलिक यकृताचा आजार जो दीर्घकाळ मद्यपान केल्याने होतो. यकृतातील फायब्रोसिस एखाद्या व्यक्तीला यकृताला दुखापत किंवा जळजळ झाल्यानंतर होतो. यकृताचे अनेक प्रकारचे आजार आहेत, ज्यामुळे फायब्रोसिस होऊ शकतो.ऑटोइम्यून हिपॅटायटीसपित्तनलिकेतील अडथळालोहाचा भारनॉन-अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर रोगव्हायरल हेपेटायटीस बी आणि सीअल्कोहोलिक यकृत रोग.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.