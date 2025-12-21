Screen Time & Epilepsy in Children: 'स्क्रीन टाईम' अधिक असलेल्या मुलांना एपिलेप्सीची जोखीम; नागपूर एपिलेप्सी असोसिएशनच्या तज्ज्ञांचे निरीक्षण

High Screen Exposure Linked to Epilepsy Risk Among Kids: शहरातील बहुतांश कुटुंबात मुले मोबाईल, टिव्ही, संगणकाच्या स्क्रिनसमोर बराच वेळ बसून राहतात. मोबाईल न मिळाल्यास ते जेवत देखील नाही. मोबाईलवरील एखादा गेम निष्णातपणे मुलं खेळत असेल तर पालक त्याचे कौतुक करतात. मात्र 'स्क्रीन टाईम' जास्त असलेल्या मुलांना अपस्मार (Epilepsy) ची जोखीम अधिक असल्याचे निरीक्षण नागपूर एपिलेप्सी असोसिएशनच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांनी नोंदविले आहे. या संघटनेत मेंदूरोग तज्ज्ञ, बालरोग तज्ज्ञांसह इतरही शाखेतील डॉक्टरांचा समावेश आहे..नागपुरात असोसिएशनच्या नवीन पदाधिकाऱ्यांचा एपिलेप्सी पदग्रहण समारंभ रविवारी (ता. २१) सकाळी ९.३० वाजता नागपुरातील मेडिकलच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. वसंत डांगरा यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पदग्रहण सोहळ्यात प्रमुख अतिथी म्हणून डॉ. चंद्रशेखर मेश्राम, मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. सुधीर भावे, मेडिकलचे अधिष्ठाता डॉ. राज गजभिये, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अविनाश गावंडे उपस्थित राहणार आहेत. पत्रपरिषदेला डॉ. आशीष कुथे उपस्थित होते..Sleep Drunkenness: डोळे उघडतात… पण मेंदू जागा होत नाही! तुम्हाला असू शकतो ‘स्लीप ड्रंकननेस’; जाणून घ्या कारणं आणि उपाय .नागपुरात लाखात ६ रुग्णांना मिरगीसंघटनेचे सचिव डॉ. अमरजीत वाघ म्हणाले, भारतात प्रत्येक एक लाख लोकांमागे ५ ते ७ जणांमध्ये अपस्मार आढळतो. नागपुरातही जवळपास हे प्रमाणसारखे आहे. या आजाराचा अनुवांशिक, अपघात, मेंदूत संक्रमण, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात विलंबाने प्रसूतीसह इतरही काही कारणे असल्याचे ते म्हणाले. डॉ. अविनाश गावंडे म्हणाले, शाळेतील शिक्षकांसह इतरही कर्मचाऱ्यांना अपस्माराचे झटके आल्यास काय करावे ? याबाबत माहिती गरजेची आहे. मुलाला कधी शाळेत अपस्मारचे झटके आल्यास शिक्षक व इतर कर्मचारी त्यावर उपाय करू शकतील, असेही डॉ. गावंडे म्हणाले..Explained: स्मृती मानधनाच्या वडिलांना झालेलं 'Angina Pectoris' आहे तरी काय? वाचा लक्षणे, कारणे अन् उपाय एका क्लिकवर.स्क्रीन टाईम' जास्त असलेल्या व्यक्तीच्या झोपेवर परिणाम होतो. झोप न येण्याची समस्या वाढत जाते. परिणामी मिरगीचा आजार असला तरी त्याबाबत लक्षणे नसलेल्यांना अचानक आपस्मारचे झटके येण्याची जोखीम आहे. सर्व वयोगटात अपस्मारचे रुग्ण आढळतात.- डॉ. वसंत डांगरा, नवनिर्वाचित अध्यक्ष, नागपूर एपिलेप्सी असोसिएशन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.