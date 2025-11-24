best home remedies for acidity caused by tea: भारतात अनेक लोक दिवसाचे सुरुवात चहाने करतात. चहा प्यायल्यानंतर अनेकांना पोटदुखी, आंबट ढेकर येणे, छातीत जडपणा किंवा अॅसिडिटीचा त्रास येतो. खाण्याच्या चुकीच्या सवयी, रिकाम्या पोटी चहा पिणे, जास्त दूध किंवा साखर घालणे आणि दिवसातून अनेक वेळा चहा पिणे यामागे अशी विविध कारणे असू शकतात. जर तुम्ही चहाशिवाय एकही दिवस राहू शकत नसाल पण अॅसिडिटीचा त्रास होत असेल, तर पुढील काही उपाय नक्की ट्राय करु शकता. .चहा पिल्यानंतर अॅसिडिटी का होते?तज्ञांच्या मते, चहा प्यायल्यानंतर पोटात आम्लता येण्याची अनेक कारणे असू शकतात. यावर कोणती उपाय करावे हे जाणून घेऊया. .कोणते उपाय करावे?चहा प्यायल्यानंतर लगेच पोटात जळजळ होत असेल तर कोमट पाणी प्यावे. यामुळे पोटातील आम्ल कमी होण्यास मदत होते आणि आराम मिळतो.बडीशेप पचन सुधारते आणि गॅस कमी करते. चहानंतर एक चमचा बडीशेप चावल्याने अॅसिडिटीचा धोका कमी होतो..Headache Relief: औषधांशिवाय डोकेदुखीवर मिळवा आराम ! घरच्या घरी आजच करा 'हे' 9 सोपे उपाय.चहा प्यायल्यानंतर वेलचीचा तुकडा चघळल्याने पोट शांत होते. वेलचीमधील पोषक तत्व पोटातील आम्लता कमी करण्यास मदत करतात.गूळ हे एक नैसर्गिक अँटासिड आहे. चहानंतर गुळाचा एक छोटा तुकडा खाल्ल्याने पोटाची जळजळ कमी होण्यास मदत होते. चहानंतर 1 ते 2 चमचे गुळाचे पाणी पिऊनही तुम्ही अॅसिडिटी कमी करू शकता.चहा नंतर, 1/2 चमचा ओवाच्या बिया आणि चिमूटभर काळे मीठ मिसळून खा. यामुळे गॅस आणि अॅसिडिटी दोन्हीपासून आराम मिळतो..चहा प्यायल्यानंतर जर तुमच्या पोटात अॅसिडिटी तीव्र होत असेल तर 1/2 कप थंड दूध किंवा ताक प्या. पोटदुखी शांत करण्याचा हा सर्वात जलद आणि प्रभावी मार्ग आहे.केळी पोटावर एक थर तयार करतात. ज्यामुळे आम्लाचा परिणाम कमी होतो. चहानंतर केळी खाणे खूप फायदेशीर आहे. चहानंतर अर्धा तास केळी खाल्ल्याने पोटातील आम्लता कमी होते.चहा नंतर जर तुम्हाला जड वाटत असेल तर एक ग्लास जिरे पाणी प्या. यामुळे गॅस लगेच निघून जाईल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.