Throat Burning Remedies: घशात सतत जळजळ होते का? मग घरच्या घरी करा हे सोपे उपाय!

Home Remedies For Throat Burning: राज्यात विविध भागात जोरदार पावसामुळे अनेक आजार बाहेर पडत आहेत. जर तुम्हालाही सर्दी, ताप किंवा घशात जळजळ जाणवत असल्यास, घरच्या घरी हा उपयुक्त उपाय नक्की करून पहा
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. पावसाळ्यात घशातील जळजळ, सर्दी-खोकल्यामुळे त्रास होत असल्यास घरच्या घरी सोपे उपाय करून आराम मिळवू शकतो.

  2. गरम पाणी-मीठाने गुळण्या, आद्रक-हळदीचा काढा आणि तुळशीचा काढा यामुळे घशातील जळजळ कमी होते.

  3. पुरेसा आराम घेणे आणि पौष्टिक आहार घेणे पावसाळ्यात रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास मदत करते.

