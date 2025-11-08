Home Remedy For Cough: थंडी वाढली की कफ वाढतो? मग आजच करून बघा हे पारंपरिक घरगुती उपाय

Home Remedy For Cough: हिवाळा सुरु होताच कफची समस्या खूप वाढू लागते. कफ बहुतेकदा सर्दी, फ्लू किंवा बदलत्या हवामानामुळे होतो. श्वसनमार्गात कफ साचल्याने सतत खोकला आणि घसा खवखवणे होते, ज्यामुळे श्वास घेण्यास त्रास होतो. या समस्येचा सामना करण्यासाठी लोक अनेकदा अँटीबायोटिक्स किंवा कफ सिरप घेतात. परंतु आयुर्वेदानुसार काही उपाय केल्यास कफ मुळातून कमी होऊ शकतो. तुम्हाला हिवाळ्यात कफचा त्रास होत असेल तर पुढील उपाय करू शकता. .हळद आणि काळी मिरीचा काढाकफ काढून टाकण्यासाठी सर्वात प्रभावी घरगुती उपाय म्हणजे हळद आणि काळी मिरी यांचे मिश्रण. हळदीमध्ये कर्क्यूमिन असते, जे दाहक-विरोधी असते, तर काळी मिरीमध्ये पाइपरिन असते, जे कर्क्यूमिनचे शोषण वाढवते. एक चिमूटभर हळद आणि काळी मिरी एक चमचा मध किंवा कोमट दुधात मिसळून प्यायल्याने कफ कमी होण्यास आणि संसर्गाशी लढण्यास मदत होते..Microwave Cooking: मायक्रोवेव्हमध्ये पदार्थ गरम करताना करू नका 'या' चुका; वाढू शकतो कर्करोगाचा धोका!.वाफ घ्यावीवाफेने इनहेलेशन करणे हा कफ कमी करण्याचा सोपा मार्ग आहे. गरम पाण्यात काही थेंब कॅरम बियाणे किंवा निलगिरी तेल घाला आणि दिवसातून दोन ते तीन वेळा वाफ घ्या. वाफेमुळे श्वसनमार्गातील जळजळ कमी होते आणि कफ पातळ होतो, ज्यामुळे घसा आणि नाकातून बाहेर काढणे सोपे होते. ही पद्धत विशेषतः मुलांसाठी सुरक्षित आणि प्रभावी आहे..आलं, तुळस आणि मधाचा काढाकफ कमी करण्यासाठी, आलं, तुळशीची पाने आणि मधापासून बनवलेला काढा प्यावा. आलं हे कफनाशक आहे, तुळशीचा अर्क संसर्गाशी लढण्यास मदत करतो आणि मध घशाला आराम देतो. या तीन घटकांना पाण्यात उकळवून बनवलेला काढा अँटीव्हायरल गुणधर्मांनी समृद्ध असतो. ते प्यायल्याने कफ पातळ होतो आणि घसा साफ होतो. दिवसातून दोनदा ते प्यायल्याने तुमच्या कफासंबंधित समस्या कमी होतात. .थंड पदार्थ खाणे टाळाजर तुम्हाला कफ होत असेल तर थंड पाणी, थंड हवा, दही आणि आईस्क्रीम खाणे टाळावे. कारण ते कफ खराब करू शकतात. त्याऐवजी, कोमट पाणी आणि हर्बल टी पिऊन तुमचे शरीर हायड्रेट ठेवा. हायड्रेशन श्लेष्मा पातळ करण्यास मदत करते. पुरेसे द्रवपदार्थ सेवन केल्याने कफ बाहेर काढणे सोपे होते आणि जलद पुनर्प्राप्ती होण्यास मदत होते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.