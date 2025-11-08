आरोग्य

Home Remedy For Cough: थंडी वाढली की कफ वाढतो? मग आजच करून बघा हे पारंपरिक घरगुती उपाय

हिवाळ्यात लोकांना अनेकदा कफचा त्रास होतो. जर तुम्हाला औषधे घ्यायची नसेल तर पुढील काही घरगुती उपाय करू शकता.
Home Remedy For Cough:

Home Remedy For Cough:

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on

Home Remedy For Cough: हिवाळा सुरु होताच कफची समस्या खूप वाढू लागते. कफ बहुतेकदा सर्दी, फ्लू किंवा बदलत्या हवामानामुळे होतो. श्वसनमार्गात कफ साचल्याने सतत खोकला आणि घसा खवखवणे होते, ज्यामुळे श्वास घेण्यास त्रास होतो. या समस्येचा सामना करण्यासाठी लोक अनेकदा अँटीबायोटिक्स किंवा कफ सिरप घेतात. परंतु आयुर्वेदानुसार काही उपाय केल्यास कफ मुळातून कमी होऊ शकतो. तुम्हाला हिवाळ्यात कफचा त्रास होत असेल तर पुढील उपाय करू शकता.

Loading content, please wait...
lifestyle
Winter
Remedies
health
Home
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com