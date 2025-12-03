Pregnancy & Air Pollution: प्रेग्नन्ट महिलांसाठी खराब हवा धोकादायक! डॉक्टर सांगतात आरोग्य जपण्याचे सोपे उपाय

Air Pollution Risks for Pregnant Women: बदलते वातावरण, वाढती झाडतोड, औद्योगिकीकरण, धूळ यासगळ्यामुळे हवेचे प्रदूषण प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे. यासोबतच बदलत्या जीवनशैलीमुळे आरोग्य जपणं कठीण होत आहे. ही समस्या लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत, माणसांपासून प्राणी आणि पक्षी सगळ्यांसाठीच घातक ठरत आहे. मात्र याचा सर्वात जास्त धोका लहान मुलं, वयस्कर मंडळी, हृदय आणि फुफ्फुसांचे रुग्ण आणि प्रेग्नन्ट महिलांना जास्त होतोय. त्यातही प्रेग्नन्ट महिलांची काळजी घेणं जास्त महत्त्वाचा आहे कारण याचा परिणाम पोटातील बाळाच्या आरोग्यावरही होऊ शकतो. .हवेच्या प्रदूषणाचा प्रेग्नन्ट महिलांवर परिणामहवेत असलेले विषारी कण आणि रासायनिक घटक (Chemicals) प्रेग्नन्ट महिला आणि बाळाच्या शरीरावर असे परिणाम करतात की त्यामुळे होणारे बदल प्रेग्नन्सी कठीण बनवू शकतात. परिणामी पोटातील बाळाच्या विकासात अडथळा निर्माण करतात..प्रेग्नन्ट महिलांसाठी प्रदूषण कसं धोकादायक आहे?खराब, प्रदूषित हवेत PM 2.5 आणि PM 10 सारखे सूक्ष्म कण फुफ्फुसांमध्ये जाणून सूज येते. प्रेग्नन्सीमध्ये पोटातील बाळ, वाढलेले वजन यामुळे ऑक्सिजनची जास्त गरज असते. पण प्रदूषणामुळे फुफ्फुसांची कार्यक्षमता कमी होते. ज्यामुळे प्रेग्नन्ट महिलेला श्वास घेण्यात त्रास होतो, अस्थमा असेल तर त्याच्यात वाढ होते आणि श्वसनासंबंधित संसर्ग होण्याचा धोका वाढतो. तसेच बाळ आणि आई दोघांनाही पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नाही..पोटातील बाळावरही होतात परिणामप्री-मैच्युअर डिलिव्हरीचा धोका:प्रदूषणामुळे प्लेसेंटा प्रभावित होतो आणि प्री-मैच्युअर डिलिव्हरीची शक्यता वाढते.कमी वजनाचे बाळ:नायट्रोजन डाइऑक्साइड आणि सल्फर डाइऑक्साइड सारखे प्रदूषक बाळाच्या पोषण व ऑक्सिजनप्रवाहात अडथळा निर्माण करतात, ज्यामुळे बाळाचे वजन कमी होऊ शकते..मेंदूच्या विकासावर परिणाम:पोटातील बाळाचा मेंदू जलद गतीने वाढत असतो, मात्र जास्त प्रदूषणामुळे त्याच्या मज्जासंस्थेवर परिणाम होऊ शकतो.अॅलर्जी आणि अस्थमा:प्रेग्नन्सीदरम्यान प्रदूषणाच्या संपर्कात आलेल्या महिलांच्या बाळांना अॅलर्जी, दमा आणि कमी रोगप्रतिकारक शक्तीचा धोका अधिक असतो..प्रेग्नन्ट महिलांनी प्रदूषणापासून स्वतःचा बचाव कसा करायचा?सकाळी आणि संध्याकाळी प्रदूषण जास्त असलेल्या वेळेत घराबाहेर जाऊ नका.ट्राफिक जास्त असलेल्या भागांपासून लांब राहा. जर बाहेर जाणं गरजेचं असेल, तर N-95 मास्क वापरा.घरातील वेंटिलेशन सुधारण्यासाठी हवा खेळती राहतीये ना त्याकडे लक्ष ठेवा. घरात एअर-प्युरिफायिंग झाडे लावा.अनावश्यक वाहन चालवणे किंवा प्रदूषण वाढवणाऱ्या कामांपासून दूर राहा.या सर्व बाबी लक्षात ठेवून प्रेग्नन्सीमध्ये प्रेग्नन्ट स्त्रिया आणि बाळा दोघांची काळजी घेता येते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.