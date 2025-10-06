दिवसातून किती कप चहा प्यावा? आहारतज्ज्ञ ऋजुता दिवेकर यांनी शेअर केल्या खास टिप्स

भारतात अनेक लोक सकाळती सुरूवात ही चहाने करतात. आहारतज्ज्ञ ऋजुता दिवेकर यांच्या मते, दररोज दोन ते तीन कपांपर्यंतच चहा प्यावा. जास्त प्रमाणात चहा घेतल्यास त्याचे दुष्परिणाम होऊ शकतात. .How Many Cups of Tea Should You Drink Daily: देशात अनेक लोक दिवसाची सुरूवात ही एक कप चहाने करतात. याची चव वाढवण्यासाची विलची, लवंग, आलं यासारखे मसाले वारतात. भारतीय संस्कृतीत चहाला एक पवित्र स्थान आहे, तो केवळ पेय म्हणून त्याची भूमिका ओलांडून भावना, आराम आणि दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनतो..चहा लोकांना एकत्र बांधतो, उबदारपणा, आतिथ्य आणि एकतेचे प्रतीक बनतो. जेव्हा दररोज चहाची संख्या तीन ते चार कपांपेक्षा जास्त होते, तेव्हा आरोग्याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. प्रसिद्ध पोषणतज्ञ रुजुता दिवेकर यांनी दिवसभरात किती कप चहा प्यावा यावर लल्लंनटॉपला दिलेल्या अलिकडच्या मुलाखतीत टिप्स दिल्या आहेत. .दररोज किती चहा प्यावा?ऋजुता दिवेकर यांनी रोज चहाचे सेवन दोन ते तीन कपांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. "अगर आप रूटीन टाइप इन्सान हैं तो आपको दो-तीन कप से ज्यादा नही पीना चायये " असे त्यांनी सांगितले. या प्रमाणापेक्षा जास्त प्रमाणात चहा घेणे हानिकारक ठरू शकते. चहाचे फायदे मिळवण्यासाठी, पोषणतज्ञ ते योग्यरित्या कसे प्यावे याबद्दल मौल्यवान टिप्स शेअर केल्या आहेत. या सवयींचा अवलंब करून आणि चहाचे सेवन नियंत्रणात ठेऊ शकतात..निद्रानाश टाळण्यासाठी दुपारी 4 नंतर चहा पिण्याचा सल्ला देते. जेवणाऐवजी चहा घेण्याविरुद्धही ती सावधगिरी बाळगते कारण त्यामुळे पोषक तत्वे कमी होऊ शकतात. चहा पिणाऱ्यांसाठी, हे मार्गदर्शन फायदे वाढवण्यासाठी आणि तोटे कमी करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. चहाच्या सेवनाचे नियमन करून, व्यक्ती निरोगी संतुलन राखून आणि प्रतिकूल परिणाम टाळून त्याचा आनंद घेऊ शकतात..टी-टाइम स्नॅक्सगरम चहासोबत अनेक लोक नमकिन खातात. तर काही बिस्किटे, ब्रेड, खारी खातात. पण हे पदार्थ शरीरासाठी घातक ठरू शकतात. तेलकट पदार्थांमध्ये कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण जास्त असते आणि पोषक तत्वे कमी असतात. त्याएवजी तुम्ही भाजलेला मखाणा, काळे चणे या पदार्थांचा समावेश करू शकता. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.