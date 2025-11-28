Normal Period Bleeding Amount: पीरियड्समध्ये किती ब्लीडिंग नॉर्मल असतं? जास्त फ्लोचे धोके तर बहुतेक महिलांना माहितच नाहीत!

Heavy Menstrual Bleeding Signs: महिलांच्या प्रजनन प्रणालीतील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे पीरियड्स. दर महिन्याला येणारे पीरियड्स हे शरीराची एक नैसर्गिक प्रक्रिया असून या काळात होणारा रक्तस्राव ठराविक प्रमाणात असणे आवश्यक असते. जर रक्तस्राव अपेक्षेपेक्षा जास्त झाला तर ती आरोग्याच्या दृष्टीने चिंताजनक बाब ठरू शकते. मात्र, अशा परिस्थितीबाबत अनेक स्त्रियांमध्ये संभ्रम असतो. पीरियड्स हे शरीरातील स्वच्छतेची नैसर्गिक प्रक्रिया असून प्रत्येक स्त्रीचा पीरियड्सचा पॅटर्न वेगळा असतो. तरीही, काही ठराविक निकषांवरून रक्तस्रावाचे प्रमाण ओळखता येते..पीरीयड्स मध्ये किती ब्लीडींग सामान्य आहे?प्रसिद्ध मीडिया प्लॅटफॉर्म हेल्थलाईन नुसार दर महिन्याला साधारण ३०-४० मिलीलीटर ब्लीडींग होतं. काही स्त्रियांमध्ये हे प्रमाण ६० मिलीलीटरपर्यंत पोहोचू शकते, जे सुद्धा नॉर्मल मानले जाते. पिरियड्सदरम्यान रक्ताबरोबरच म्यूकस, गर्भाशयाची झीजलेली त्वचा आणि इतर घटकही असतात. त्यामुळे दिसायला फ्लो जास्त वाटला तरी प्रत्यक्ष रक्ताचे प्रमाण यापेक्षा कमी असते..Toilet Hygiene Tips for Women: UTI थांबवण्याची सर्वात सोपी पद्धत; महिलांनी न चुकता फॉलो केल्या पाहिजेत 'या' हायजिन टिप्स.ब्लीडींगचे प्रमाण कसे ओळखावे?पीरियड्स दरम्यान अनेक स्त्रिया पॅड, मेंस्ट्रुअल कप किंवा टॅम्पॉन वापरतात. त्यामुळे या प्रत्येक साधनाच्यानुसार ब्लीडींगचे प्रमाण कळू शकते.- तुम्ही जर मेंस्ट्रुअल कप वापरत असाल. तर फ्लुइडचे प्रमाण अचूकपणे कळू शकते. उदा. उदा. कपमध्ये 120 मिलीलीटर फ्लूइड असेल, तर त्यातील फक्त सुमारे 36% म्हणजेच 40–45 मिलीलीटरच रक्त असते.- पॅड किंवा टॅम्पॉन वापरणाऱ्यांसाठी प्रमाण मोजणे कठीण असते, पणतुमचं पॅड किती वेळाने ओला होतोयतासातून एकदा तरी पॅड किंवा टॅम्पॉन बदलावं लागत आहे काअचानक खूप मोठे ब्लड कोल्टस येत आहेत काया गोष्टींवरून अंदाज बांधता येतो..हेवी ब्लीडींग कस ओळखायचं?जर पीरियड्सदरम्यान रक्ताचे प्रमाण 60 मिलीलीटरपेक्षा जास्त असेल तर ते ‘हेवी फ्लो’ समजले जाते. काही तज्ञ ही मर्यादा 80 मिलीलीटर सांगतात.खालील लक्षणे दिसल्यास हेवी ब्लीडिंगची शक्यता वाढते:तासाभरात पॅड किंवा टॅम्पॉन पूर्ण भिजणेमोठे रक्ताचे थक्के येणेसात दिवसांपेक्षा जास्त दिवस ब्लीडिंग सुरू राहणे.Yoga for Working Women: डिजिटल स्ट्रेसमुळे वाढलीये मान आखडणे, चिडचिड अन् झोपेची समस्या? ‘ही’ योगासनं ठरतील रामबाण उपाय!.हेवी ब्लीडिंगकडे दुर्लक्ष केल्याने काय होतं?जास्त ब्लीडिंग झालं तर शरीरातील लोहाची कमतरता, चक्कर येणे, थकवा जाणवणे, श्वास घ्यायला त्रास होणे अशी लक्षणं दिसू शकतात. हे काहीवेळा शरीरात चालू असलेल्या इतर आजारांचे संकेतही असू शकतात.जर तुमचा फ्लो नेहमीपेक्षा जास्त वाटत असेल किंवा शरीरावर परिणाम जाणवत असेल, तर तज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.