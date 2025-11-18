आरोग्य

Winter Low Water Intake Risks: हिवाळ्यात किती पाणी प्यायलं पाहिजे? प्रमाण कमी झाल्यास मेंदूसह शरीरावर होतात 'हे' परिणाम

Winter Dehydration Brain Effects: हिवाळ्यात पाणी कमी प्यायल्यामुळे मेंदू, किडनी आणि संपूर्ण शरीरावर होणारा धोका जाणून घ्या.
How Much Water You Should Drink in Winter

Why It Is Important to Drink Sufficient Water in Winter | Adverse Effects on Health

Importance of Drinking Enough Water in Winter: हिवाळ्यात थंड हवामानामुळे आपल्याला तहान लागत नाही. पाणी पिण्याचे प्रमाण त्यामुळे कमी होते. पण ऋतू कोणताही असो, योग्य प्रमाणात पाणी पिणं महत्त्वाचं आहे. कमी प्रमाणात पाणी प्यायलं तर डीईहायड्रेशन होऊन शरीरासाठी घातक ठरू शकते. याचा प्रामुख्याने किडनी आणि मेंदू या दोन अवयवांवर जास्त परिणाम होतो.

मात्र डॉक्टरांच्या मते रोज ५०० मिलीपेक्षा कमी पाणी प्यायलं तर शरीरावर दीर्घकाळासाठी गंभीर परिणाम होऊ शकतात. यामुळे किडनी आणि मेंदू आणि शरीराच्या इतर अवयवांवर पुढील परिणाम होऊ शकतात.

