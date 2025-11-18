Winter Low Water Intake Risks: हिवाळ्यात किती पाणी प्यायलं पाहिजे? प्रमाण कमी झाल्यास मेंदूसह शरीरावर होतात 'हे' परिणाम

Importance of Drinking Enough Water in Winter: हिवाळ्यात थंड हवामानामुळे आपल्याला तहान लागत नाही. पाणी पिण्याचे प्रमाण त्यामुळे कमी होते. पण ऋतू कोणताही असो, योग्य प्रमाणात पाणी पिणं महत्त्वाचं आहे. कमी प्रमाणात पाणी प्यायलं तर डीईहायड्रेशन होऊन शरीरासाठी घातक ठरू शकते. याचा प्रामुख्याने किडनी आणि मेंदू या दोन अवयवांवर जास्त परिणाम होतो. मात्र डॉक्टरांच्या मते रोज ५०० मिलीपेक्षा कमी पाणी प्यायलं तर शरीरावर दीर्घकाळासाठी गंभीर परिणाम होऊ शकतात. यामुळे किडनी आणि मेंदू आणि शरीराच्या इतर अवयवांवर पुढील परिणाम होऊ शकतात. .पचन क्रिया मंदावणेअन्न व्यवस्थित पचण्यासाठी पाणी गरजेचं आहे. त्यामुळे पाणी कमी प्यायल्याने पचनक्रिया मंदावते, ज्यामुळे बद्धकोष्ठता, अपचन यासारखे त्रास होण्याची शक्यता असते.ऊर्जा कमी होणे आणि स्नायू दुखणेपाणी कमी प्यायलं की डिहायड्रेशन होतं, ज्यामुळे परिणामी शरीरातील ऊर्जा कमी होते. याचा परिणाम स्नायूंवरही होते आणि त्यांना पुरेशी ऊर्जा मिळत नाही. मग काम करताना थकवा जाणवणे आणि काहीही काम करण्याची इच्छा न होणे असे दिसून येते..Winter Health Alert: हिवाळ्यात दमा, श्वसनविकारासह, ज्येष्ठांच्या सांधेदुखीत वाढ! पहाटे फिरा, पण प्रदूषणयुक्त धुक्यापासून सावध राहा- डॉक्टरांचा इशारा.किडनीची कार्यक्षमता कमी होणेजर तुम्ही खूपच कमी पाणी पित असाल, किडनीला घाण पदार्थ बाहेर टाकण्यासाठी जास्त जोर लावावा लागतो आणि जास्त मेहनत घ्यावी लागते. त्यामुळे लघवी कमी होते आणि शरीरातली घाण नीट बाहेर पडत नाही. यामुळे हळूहळू किडनीला त्रास होऊ लागतो.मेंदूला ऑक्सिजनची कमतरता होणेपाणी कमी प्यायल्याने रक्ताची मात्रा कमी होते आणि मेंदूपर्यंत ऑक्सिजनची पातळीसुद्धा कमी होते. यामुळे लक्ष केंद्रित करणे, मूड स्विंग्स होणे, थकवा येणे या समस्या उद्भवू शकतात..Winter Comfort Food Weight Gain: हिवाळ्यात कंफर्ट फूड्समुळे वाढू शकते वजन; तज्ज्ञ सांगतात योग्य काळजी घ्या.हिवाळ्यात किती पाणी प्यावं?डॉक्टर सांगतात की हिवाळ्यातही दिवसाला साधारण ८–१० ग्लास पाणी पिणे गरजेचे असते. पण आपल्या शरीराला जितकी तहान लागते, जितकी गरज आहे, तितकंच पाणी हिवाळ्यात प्यायला पाहिजे. थंडीच्या दिवसांत कोमट पाणी पिणे शरीरासाठी जास्त चांगले मानले जाते. त्यामुळे गार पाण्याऐवजी शक्यतो कोमट पाणीच प्या..जर हिवाळ्यात पाणी कमी प्यायलं तर शरीर थकू लागतं. पाणी कमी प्यायल्यावर लघवी व्हायला त्रास होतो. लघवी गडद पिवळसर रंगाची होते. किडनी नीट काम करत नाही आणि शरीराचं तापमान सांभाळायला कठीण जाते. आणि यामुळे पुढे गंभीर आजार होण्याचाच धोका वाढतो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.